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Китай продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО в области образования женщин
Китай продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО в области образования женщин - РИА Новости, 11.11.2021
Китай продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО в области образования женщин
Китай и ЮНЕСКО в 2015 году учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин. Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в этом направлении,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:56
2021-11-11T12:56
2021-11-11T12:56
россия-китай: главное
китай
юнеско
си цзиньпин
пэн лиюань
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и ЮНЕСКО в 2015 году учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин. Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в этом направлении, заявила в интервью журналу "Курьер ЮНЕСКО" специпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин, супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань.Спецпосланник ЮНЕСКО отметила важность инициативы ЮНЕСКО "Перспективы образования". Она подчеркнула, что именно образование может помочь людям повысить их способность жить в гармонии с природой и в гармонии с людьми из разных стран, разных культур, а также способность учиться, внедрять инновации и использовать новые технологии.По мнению Пэн Лиюань, женщины являются важной силой для содействия развитию человеческой цивилизации и для раскрытия потенциала ее развития. Она призвала правительства всех стран мира и международные и неправительственные организации предпринять активные действия, нацеленные на развитие образования женщин и девочек.
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китай, юнеско, си цзиньпин, пэн лиюань
МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай
и ЮНЕСКО в 2015 году учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин. Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в этом направлении, заявила в интервью журналу "Курьер ЮНЕСКО
" специпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин, супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань
.
"Мы должны быть более решительными, чтобы способствовать образованию девочек и женщин. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы больше женщин смогли получить хорошее образование", подчеркнула Пэн Лиюань.
Спецпосланник ЮНЕСКО отметила важность инициативы ЮНЕСКО "Перспективы образования". Она подчеркнула, что именно образование может помочь людям повысить их способность жить в гармонии с природой и в гармонии с людьми из разных стран, разных культур, а также способность учиться, внедрять инновации и использовать новые технологии.
По мнению Пэн Лиюань, женщины являются важной силой для содействия развитию человеческой цивилизации и для раскрытия потенциала ее развития. Она призвала правительства всех стран мира и международные и неправительственные организации предпринять активные действия, нацеленные на развитие образования женщин и девочек.