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Китай продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО в области образования женщин

Китай продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО в области образования женщин - РИА Новости, 11.11.2021

Китай продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО в области образования женщин

Китай и ЮНЕСКО в 2015 году учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин. Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в этом направлении,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:56

2021-11-11T12:56

2021-11-11T12:56

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китай

юнеско

си цзиньпин

пэн лиюань

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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и ЮНЕСКО в 2015 году учредили премию за достижения в области образования девочек и женщин. Китай продолжит сотрудничать с ЮНЕСКО в этом направлении, заявила в интервью журналу "Курьер ЮНЕСКО" специпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин, супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань.Спецпосланник ЮНЕСКО отметила важность инициативы ЮНЕСКО "Перспективы образования". Она подчеркнула, что именно образование может помочь людям повысить их способность жить в гармонии с природой и в гармонии с людьми из разных стран, разных культур, а также способность учиться, внедрять инновации и использовать новые технологии.По мнению Пэн Лиюань, женщины являются важной силой для содействия развитию человеческой цивилизации и для раскрытия потенциала ее развития. Она призвала правительства всех стран мира и международные и неправительственные организации предпринять активные действия, нацеленные на развитие образования женщин и девочек.

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, юнеско, си цзиньпин, пэн лиюань