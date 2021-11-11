https://ria.ru/20211111/nato-1758500879.html

Евродепутат назвал маневры НАТО в Черном море провокацией

Евродепутат назвал маневры НАТО в Черном море провокацией - РИА Новости, 11.11.2021

Евродепутат назвал маневры НАТО в Черном море провокацией

Учения НАТО в Черном море — явная антироссийская провокация, которую "задумали" госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:03

2021-11-11T09:03

2021-11-11T11:27

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ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Учения НАТО в Черном море — явная антироссийская провокация, которую "задумали" госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, считает депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани.В то же время, отметил он, когда Блинкен говорит, что Россия — "враг номер один", "это честное мнение".По мнению евродепутата, НАТО играет с огнем, пытаясь угодить Вашингтону: блок постепенно приближается к конфликту с Россией. В качестве примера он привел натовские миссии в Польше, странах Прибалтики и на Украине."НАТО нужно было распустить одновременно с упразднением организации Варшавского договора, нынешнее расширение вооруженных сил альянса во всем мире вызывает большую тревогу", — заключил Мариани.Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота Соединенных Штатов Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских кораблей, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211110/aviatsiya-1758421266.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758420975.html

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в мире, сша, йенс столтенберг, нато, военно-морские силы сша, прибалтика, тьерри мариани, энтони блинкен, россия