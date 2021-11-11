09:03 11.11.2021 (обновлено: 11:27 11.11.2021)
Евродепутат назвал маневры НАТО в Черном море провокацией
Евродепутат Мариани назвал маневры НАТО в Черном море "явной провокацией"
© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабль ВМС США Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат Yavuz в Черном море. 6 ноября 2021
Корабль ВМС США Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат Yavuz в Черном море. 6 ноября 2021
ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Учения НАТО в Черном море — явная антироссийская провокация, которую "задумали" госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, считает депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани.
"Вы можете себе представить, какой была бы реакция Америки, если бы российский флот стал проводить маневры в международных водах у американского побережья, недалеко от Вашингтона? Американцы сочли бы это новым кубинским кризисом и приготовились бы к войне!" — заявил он в беседе с РИА Новости.
В то же время, отметил он, когда Блинкен говорит, что Россия — "враг номер один", "это честное мнение".
По мнению евродепутата, НАТО играет с огнем, пытаясь угодить Вашингтону: блок постепенно приближается к конфликту с Россией. В качестве примера он привел натовские миссии в Польше, странах Прибалтики и на Украине.
"НАТО нужно было распустить одновременно с упразднением организации Варшавского договора, нынешнее расширение вооруженных сил альянса во всем мире вызывает большую тревогу", — заключил Мариани.
Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота Соединенных Штатов Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских кораблей, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.