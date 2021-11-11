https://ria.ru/20211111/nasledstvo-1758587258.html

Как получить наследство без завещания - юристы рассказали о процедуре

Вступление в наследство по завещанию и без завещания: как оформить документы у нотариуса

Как получить наследство без завещания - юристы рассказали о процедуре

Вступление в наследство - получение законного права распоряжаться имуществом покойного. Какие документы следует предоставить нотариусу после смерти... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:29

2021-11-11T15:29

2021-11-11T15:29

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вступление в наследство - получение законного права распоряжаться имуществом покойного. Какие документы следует предоставить нотариусу после смерти родственника, что такое совместное завещание, сколько нужно заплатить государству за полученную в наследство квартиру - в материале РИА Новости.Что такое наследствоНаследство – это принадлежащее умершему на день его смерти имущество, имущественные права и обязанности."Ответственность по долгам несут наследники как по закону, так и по завещанию. Но только те из них, которые приняли наследство. Этот факт имеет существенное значение, поскольку граждане, которые этого не сделали, не отвечают по долгам наследодателя. Принятие на себя финансового обязательства, которое налагается из-за кредита умершего, это не безусловное требование", - рассказывает руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист" Дмитрий Бухарин.Наследство по завещаниюЗавещание – способ распоряжения своим имуществом после смерти, это односторонняя сделка, которая совершается дееспособным гражданином лично и удостоверяется нотариально. Таким образом наследодатель может оставить свое имущество любым лицам независимо от родства. При этом нужно иметь в виду, что оставить “ни с чем” наследников первой очереди не получится.Наследство без завещанияПри отсутствии завещания наследники могут получить имущество умершего по закону в порядке очередности и в равных долях.Способы наследованияСуществует три основания наследования: по завещанию, по закону и по наследственному договору.По завещаниюПосле открытия наследственного дела нотариус обязан известить об этом всех наследников, указанных в нем. Если с ними не удалось связаться, их следует вызвать через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты, рассказывает Геннадий Локтев, ведущий юрист Европейской юридической службы.По закону"Если умерший не составил завещания и наследственного договора, то имущество переходит к наследникам по закону. Гражданский кодекс устанавливает, кто может призываться к наследству, а кто не может являться наследником", - говорит Екатерина Булыгина, старший юрист Бюро адвокатов "Де-юре".Очередность вступления:"Если есть первоочередные наследники, то родственники, принадлежащие ко второй очереди и последующим, претендовать на имущество не могут", - предупреждает Геннадий Локтев.По наследственному договоруС 2019 года в России стало можно заключать соглашения между потенциальными наследниками и возможным наследодателем, которое заключается еще при жизни последнего.По уставу наследственного фондаС 1 сентября 2018 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, позволяющие завещать имущество путем создания наследственного фонда.Такой формат дает возможность после смерти владельца сохранить бизнес и передать в соответствии с его волей. Обычное завещание не всегда позволяло защитить интересы близких предпринимателя. Фонд призван управлять имуществом в интересах его наследников.Виды завещанияВ зависимости от жизненной ситуации и личной воли наследодателя завещания могут быть разных видов.НотариальноеНаиболее распространенный вариант. Человек может сколько угодно раз в течение жизни составлять завещание у нотариуса, при этом каждое последующее отменяет действие предыдущего.В некоторых случаях, в основном экстремального или чрезвычайного характера, завещание может быть составлено и удостоверено не у нотариуса:ЗакрытоеЕсли завещатель хочет оставить содержание завещания в абсолютной тайне, и от нотариуса тоже, то он может сделать завещание закрытым.Для этого необходимы два свидетеля. Человек составляет завещание, подписывает, вставляет в конверт и запечатывает, а уже затем передает его нотариусу. Очевидцы ставят свои автографы на этом пакете. Нотариус вкладывает его в еще один конверт, на котором указывает сведения о лице, составившем документ, а также о двух свидетелях, объясняет Андрей Лихачев.СовместноеС 1 июня 2019 года появилась возможность оформления солидарного волеизъявления мужа и жены."В случае, если брак между супругами расторгнут или признан недействительным, совместное завещание теряет силу. Также оно может быть оспорено тем, чьи права или законные интересы были нарушены этим завещанием", - отмечает эксперт.Составленное в чрезвычайной ситуацииВ случае угрозы жизни и здоровью человек может самостоятельно написать завещание в присутствии двух свидетелей и не заверять его у нотариуса. На таком документе обязательно ставится подпись, ее расшифровка и дата. Наследники имеют право потребовать проверки наличия чрезвычайной ситуации на момент составления завещания.Кто может претендовать на наследствоНа имущество покойного могут предъявить права очередные наследники (в случае завещания по закону), либо любое лицо, указанное в завещании, а также те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.Эксперт приводит пример: "Допустим, у наследодателя не осталось родителей, детей и супруга – они умерли до открытия наследства. Внуки по праву представления могут получить причитающуюся им долю как представители наследников – детей усопшего. Та же цепочка, если нет наследников первой и второй очереди и тех, кто претендует на наследство по праву представления, но есть их потомки - племянники наследодателя. Если нет наследников первой, второй, третьей очереди, но есть потомки наследников третьей очереди (двоюродные братья и сестры наследодателя), они могут претендовать по праву представления".Помимо обязательных наследников есть те, кто в любом случае не будет участвовать в разделе имущества, даже несмотря на близкое родство с покойным или упоминание в завещании.Обязательная доля в наследствеЕсть ситуации, когда завещание не может быть исполнено в точности. Обязательной долей в наследстве обладают следующие категории граждан:В случаи, например с несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми покойного, его родителями размер доли составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, объясняет Арсен Данелян, советник в компании "NOA Circle".“Таким образом, если наследодатель выбрал форму завещания с целью лишить каких-либо родственников наследства и сохранить имущество после своей смерти "в одних руках", то ему это вряд ли удастся, ведь нотариус выделит обязательные доли без согласия наследника или потребуются отказы от принятия наследства других наследников”, - отмечает Юрий Нетреба, руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов "Арбат".Наследственный договорКонструкция наследственного договора была введена, чтобы защитить права пожилых людей и инвалидов на находящееся в их собственности жилье, если ранее им пришлось заключить договор о пожизненном содержании с иждивением. В некоторых случаях это приводило к тому, что такие лица не могли пользоваться своим имуществом и оказывались без помощи, в которой нуждались."В наследственном договоре можно определить доли, предусмотреть условия о лишении наследства, создать наследственный фонд, назначить душеприказчиков, указать действия по погребению", - рассказывает Екатерина Булыгина."После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки с завещанным, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя, - говорит Любовь Сысоева.Где оформлять вступлениеВступление в наследство оформляется у нотариуса по последнему месту жительства наследодателя, либо у того нотариуса, который принимал завещание.Порядок вступленияОформить на себя собственность, которая является банковским залогом, можно сразу после вступления в наследство. Для этого нужно обратиться в финансовую организацию и внести изменения в кредитный договор, уточняет Дмитрий Бухарин.Кстати, оспорить сделки умершего (в том числе его завещание), если он оставил после себя большие долги, можно путем возбуждения банкротства этого гражданина.Срок для вступленияЗаявить о себе как о наследнике по закону необходимо в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. По истечении полугодового срока, оплатив нотариусу госпошлину, можно оформить наследственные права, отмечает Геннадий Локтев.ДокументыСписок документов зависит от конкретной ситуации, но существует пакет, который должен быть предоставлен в любом случае:Оплата госпошлиныРазмер государственной пошлины зависит от степени родства. Наследники первой и второй очереди обязаны заплатить 0,3 процента от стоимости всего имущества (но не более 100 тыс. рублей), остальные родственники - 0,6 процента (но не более 1 млн рублей).Регистрация имуществаПрава на некоторые виды унаследованного имущества необходимо зарегистрировать, например право собственности на недвижимость."В настоящее время после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате).Регистрация права собственности подтверждается выпиской из ЕГРН", - отмечает Дмитрий Симонов.Что не может входить в наследство"Некоторые виды прав и обязанностей не могут входить в наследство, так как неразрывно связаны с человеком, - это алименты, обещание дарения, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью", - добавляет Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг".Последствия пропуска срока для вступленияНе заявить о своих правах на наследство чревато либо судебными процессами в дальнейшем, либо потерей наследства вообще."Бывают ситуации, когда лицо не успевает по уважительным причинам принять наследство в срок или не знало вообще о том, что оно открылось. В таком случае пропуск шестимесячного срока не является критичным, его можно восстановить через суд", - говорит Андрей Лихачев.С учетом существенного количества дел о сроках принятия наследства пленум Верховного суда РФ в 2012 году принял постановление "О судебной практике по делам о наследовании", в котором определил, уважительные причины пропуска срока подачи заявления о принятии наследства:Например, инвалиды могут сами или через законных представителей указать на такие состояния.Как узнать о завещанииДля того, чтобы узнать о завещании, необходимо обратиться к любому нотариусу."На сайте notariat.ru ведется единый реестр, в котором содержатся данные о завещаниях и наследственных договорах ", - уточняет адвокат Тимур Зарипов.

https://ria.ru/20210918/dolgi-1750630355.html

https://ria.ru/20210811/nasledstvo-1745280217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная нотариальная палата, нотариусы, россия, европейская юридическая служба