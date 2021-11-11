Как получить наследство без завещания - юристы рассказали о процедуре
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вступление в наследство - получение законного права распоряжаться имуществом покойного. Какие документы следует предоставить нотариусу после смерти родственника, что такое совместное завещание, сколько нужно заплатить государству за полученную в наследство квартиру - в материале РИА Новости.
Что такое наследство
Наследство – это принадлежащее умершему на день его смерти имущество, имущественные права и обязанности.
"Оно может включать в себя дома, квартиры, машины, деньги и другие вещи наследодателя, а также его права и обязанности, которые переходят наследникам после его смерти", - отмечает руководитель юридического отдела компании "Мегаполис Групп" Ирина Орлова.
"Ответственность по долгам несут наследники как по закону, так и по завещанию. Но только те из них, которые приняли наследство. Этот факт имеет существенное значение, поскольку граждане, которые этого не сделали, не отвечают по долгам наследодателя. Принятие на себя финансового обязательства, которое налагается из-за кредита умершего, это не безусловное требование", - рассказывает руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист" Дмитрий Бухарин.
Наследство по завещанию
Завещание – способ распоряжения своим имуществом после смерти, это односторонняя сделка, которая совершается дееспособным гражданином лично и удостоверяется нотариально. Таким образом наследодатель может оставить свое имущество любым лицам независимо от родства. При этом нужно иметь в виду, что оставить “ни с чем” наследников первой очереди не получится.
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Наследство без завещания
При отсутствии завещания наследники могут получить имущество умершего по закону в порядке очередности и в равных долях.
Способы наследования
Существует три основания наследования: по завещанию, по закону и по наследственному договору.
По завещанию
После открытия наследственного дела нотариус обязан известить об этом всех наследников, указанных в нем. Если с ними не удалось связаться, их следует вызвать через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты, рассказывает Геннадий Локтев, ведущий юрист Европейской юридической службы.
"Документ излагается в свободной форме, четким и понятным языком, позволяющим однозначно понять волю наследодателя. При его толковании нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений, - добавляет Любовь Сысоева, юрист АБ "S&K Вертикаль".
По закону
"Если умерший не составил завещания и наследственного договора, то имущество переходит к наследникам по закону. Гражданский кодекс устанавливает, кто может призываться к наследству, а кто не может являться наследником", - говорит Екатерина Булыгина, старший юрист Бюро адвокатов "Де-юре".
Очередность вступления:
- 1Дети, супруг и родители.
- 2Братья и сестры, дедушки и бабушки.
- 3Дяди и тети.
- 4Прадедушки и прабабушки.
- 5Двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки.
- 6Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.
- 7Приемные дети и родители.
Пожилой мужчина обнимает сына
"Если есть первоочередные наследники, то родственники, принадлежащие ко второй очереди и последующим, претендовать на имущество не могут", - предупреждает Геннадий Локтев.
"Как распределяется имущество, если, например, у умершего есть несколько наследников одной очереди? Они получают в равных долях. Возьмем такую ситуацию: у умершего было две дочери, жена и мать. Все эти лица относятся к наследникам первой очереди. В случае наследования по закону, все они получат по 1⁄4 от наследственной массы”, - отмечает Андрей Лихачев.
По наследственному договору
С 2019 года в России стало можно заключать соглашения между потенциальными наследниками и возможным наследодателем, которое заключается еще при жизни последнего.
По уставу наследственного фонда
С 1 сентября 2018 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, позволяющие завещать имущество путем создания наследственного фонда.
Такой формат дает возможность после смерти владельца сохранить бизнес и передать в соответствии с его волей. Обычное завещание не всегда позволяло защитить интересы близких предпринимателя. Фонд призван управлять имуществом в интересах его наследников.
Виды завещания
В зависимости от жизненной ситуации и личной воли наследодателя завещания могут быть разных видов.
Нотариальное
Наиболее распространенный вариант. Человек может сколько угодно раз в течение жизни составлять завещание у нотариуса, при этом каждое последующее отменяет действие предыдущего.
"По общему правилу завещание должно быть составлено в нотариальной форме и подписано завещателем. Если этот принцип нарушен, документ будет недействительным. Лицо может само написать завещание или же это сделает нотариус с его слов (тогда завещатель должен прочитать текст перед подписанием). При желании он может потребовать присутствия свидетеля при составлении документа”, - отмечает Андрей Лихачев.
В некоторых случаях, в основном экстремального или чрезвычайного характера, завещание может быть составлено и удостоверено не у нотариуса:
- —во время плавания на судах под флагом РФ документ заверяет капитан судна;
- —при нахождении на излечении в больницах, госпиталях, домах престарелых и инвалидов - главврач учреждения или дежурный врач;
- —в различных экспедициях - начальник экспедиции;
- —в воинских частях - командир части;
- —в заключении - начальник пенитенциарного учреждения.
"Поскольку такие завещания являются исключением из общего правила, при их составлении и удостоверении обязательно присутствие свидетеля", - добавляет Андрей Лихачев.
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Закрытое
Если завещатель хочет оставить содержание завещания в абсолютной тайне, и от нотариуса тоже, то он может сделать завещание закрытым.
Для этого необходимы два свидетеля. Человек составляет завещание, подписывает, вставляет в конверт и запечатывает, а уже затем передает его нотариусу. Очевидцы ставят свои автографы на этом пакете. Нотариус вкладывает его в еще один конверт, на котором указывает сведения о лице, составившем документ, а также о двух свидетелях, объясняет Андрей Лихачев.
Совместное
С 1 июня 2019 года появилась возможность оформления солидарного волеизъявления мужа и жены.
"Смысл совместного завещания состоит в том, чтобы определить последствия смерти каждого из супругов заранее, причем как в отношении общего имущества, так и личного каждого из них", - говорит Екатерина Булыгина.
"В случае, если брак между супругами расторгнут или признан недействительным, совместное завещание теряет силу. Также оно может быть оспорено тем, чьи права или законные интересы были нарушены этим завещанием", - отмечает эксперт.
Составленное в чрезвычайной ситуации
В случае угрозы жизни и здоровью человек может самостоятельно написать завещание в присутствии двух свидетелей и не заверять его у нотариуса. На таком документе обязательно ставится подпись, ее расшифровка и дата. Наследники имеют право потребовать проверки наличия чрезвычайной ситуации на момент составления завещания.
Кто может претендовать на наследство
На имущество покойного могут предъявить права очередные наследники (в случае завещания по закону), либо любое лицо, указанное в завещании, а также те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.
"При этом потомки "очередников", например племянники наследодателя, то есть дети наследников второй очереди, могут претендовать по праву представления (оно появляется, если наследник также умер)”, - рассказывает Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты".
Эксперт приводит пример: "Допустим, у наследодателя не осталось родителей, детей и супруга – они умерли до открытия наследства. Внуки по праву представления могут получить причитающуюся им долю как представители наследников – детей усопшего. Та же цепочка, если нет наследников первой и второй очереди и тех, кто претендует на наследство по праву представления, но есть их потомки - племянники наследодателя. Если нет наследников первой, второй, третьей очереди, но есть потомки наследников третьей очереди (двоюродные братья и сестры наследодателя), они могут претендовать по праву представления".
Помимо обязательных наследников есть те, кто в любом случае не будет участвовать в разделе имущества, даже несмотря на близкое родство с покойным или упоминание в завещании.
“Это недостойные наследники. Что это значит? Во-первых, если именно в результате действий этого человека умер наследодатель – убийство, оставление в опасности, доведение до самоубийства и прочее. Во-вторых, недостойными буду признаны наследники, не исполнявшие при жизни своих законных обязанностей перед наследодателем, например, родители не выполняли своих обязанностей перед детьми. Лишенные родительских прав также не могут претендовать на наследство детей (если не восстановлены в правах), - добавляет Самвел Меграбян, - В-третьих, это наследники, которые пытались "увести" имущество от других претендентов - спрятать, продать, своими действиями увеличить причитающуюся им долю за счет ущемления прав других".
Обязательная доля в наследстве
Есть ситуации, когда завещание не может быть исполнено в точности. Обязательной долей в наследстве обладают следующие категории граждан:
- —дети покойного, не достигшие совершеннолетия;
- —дети, родители и супруг, лишенные трудоспособности;
- —нетрудоспособные усыновители;
- —нетрудоспособные иждивенцы.
В случаи, например с несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми покойного, его родителями размер доли составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, объясняет Арсен Данелян, советник в компании "NOA Circle".
"Так закон проявляет заботу о незащищенных категориях граждан, которых хотят лишить наследства. Даже при наличии завещания и явной воли лица оставить после себя наследство кому-то определенному, закон устанавливает так называемую “обязательную долю” для некоторых категорий наследников. Они, даже не будучи упомянутыми в завещании, все равно получат часть", - добавляет Андрей Лихачев.
“Таким образом, если наследодатель выбрал форму завещания с целью лишить каких-либо родственников наследства и сохранить имущество после своей смерти "в одних руках", то ему это вряд ли удастся, ведь нотариус выделит обязательные доли без согласия наследника или потребуются отказы от принятия наследства других наследников”, - отмечает Юрий Нетреба, руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов "Арбат".
Девушка смотрит документы
Наследственный договор
Конструкция наследственного договора была введена, чтобы защитить права пожилых людей и инвалидов на находящееся в их собственности жилье, если ранее им пришлось заключить договор о пожизненном содержании с иждивением. В некоторых случаях это приводило к тому, что такие лица не могли пользоваться своим имуществом и оказывались без помощи, в которой нуждались.
"В наследственном договоре наследодатель может предусмотреть перечень условий или обязанность совершить определенные действия, без которых получить наследство не получится. В частности, можно заключить наследственный договор с лицом, которое осуществляет уход за пожилым человеком. Оно будет указано наследником, но при условии постоянного ухода или выплаты определенной суммы до смерти наследодателя", - объясняет Екатерина Булыгина.
"В наследственном договоре можно определить доли, предусмотреть условия о лишении наследства, создать наследственный фонд, назначить душеприказчиков, указать действия по погребению", - рассказывает Екатерина Булыгина.
"После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки с завещанным, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя, - говорит Любовь Сысоева.
Где оформлять вступление
Вступление в наследство оформляется у нотариуса по последнему месту жительства наследодателя, либо у того нотариуса, который принимал завещание.
Порядок вступления
"Гражданин считается принявшим наследство, если он начал распоряжаться имуществом, поддерживать его в надлежащем состоянии, относиться как к собственному, - говорит Дмитрий Симонов, старший юрист "Экотол-Сервис", - Нотариус при выдаче свидетельства должен проверить факт смерти, время и место открытия наследства, его состав, законность претензий лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства".
Оформить на себя собственность, которая является банковским залогом, можно сразу после вступления в наследство. Для этого нужно обратиться в финансовую организацию и внести изменения в кредитный договор, уточняет Дмитрий Бухарин.
Кстати, оспорить сделки умершего (в том числе его завещание), если он оставил после себя большие долги, можно путем возбуждения банкротства этого гражданина.
“Инициаторами процедуры могут выступать кредиторы, а также сами наследники. И уже в рамках дела о банкротстве стороны могут проанализировать невыгодные сделки наследодателя и оспорить их. В случае успеха можно вернуть имущество либо компенсировать его стоимость в денежном эквиваленте”, - отмечает старший юрист юридической компании “ЮКО” Роман Чернышов.
Срок для вступления
Заявить о себе как о наследнике по закону необходимо в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. По истечении полугодового срока, оплатив нотариусу госпошлину, можно оформить наследственные права, отмечает Геннадий Локтев.
Документы
Список документов зависит от конкретной ситуации, но существует пакет, который должен быть предоставлен в любом случае:
- —паспорт или свидетельство о рождении наследника;
- —свидетельство о смерти наследодателя;
- —справка о регистрации на последнем месте жительства покойного;
- —справка о снятии его с учета;
- —завещание.
Оплата госпошлины
"За выдачу нотариусом свидетельства необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф). Также может потребоваться внесение платы за услуги правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами", - говорит Дмитрий Симонов.
Размер государственной пошлины зависит от степени родства. Наследники первой и второй очереди обязаны заплатить 0,3 процента от стоимости всего имущества (но не более 100 тыс. рублей), остальные родственники - 0,6 процента (но не более 1 млн рублей).
“Оформляя завещание, не все знают, что необходимо оплатить нотариусу существенную пошлину. При этом члены семьи, если продолжают пользоваться квартирой или другим имуществом, фактически ничего дополнительно не приобретают, - рассказывает Юрий Нетреба, - Таким образом, за квартиру стоимостью 20 млн руб. наследнику необходимо выложить 60 000 рублей, а также по 1 000 руб. за каждое заявление и за отказ от наследства, которые потребуются”.
Регистрация имущества
Права на некоторые виды унаследованного имущества необходимо зарегистрировать, например право собственности на недвижимость.
"В настоящее время после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате).
Регистрация права собственности подтверждается выпиской из ЕГРН", - отмечает Дмитрий Симонов.
Девушка подписывает документы
Что не может входить в наследство
"Некоторые виды прав и обязанностей не могут входить в наследство, так как неразрывно связаны с человеком, - это алименты, обещание дарения, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью", - добавляет Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг".
Последствия пропуска срока для вступления
Не заявить о своих правах на наследство чревато либо судебными процессами в дальнейшем, либо потерей наследства вообще.
“Если наследник этого не сделал, но наследство принял (распространенная ситуация: например, после смерти одного из супругов второй просто продолжает жить в общей квартире, или дети после смерти родителей все также ездят на дачу и ведут хозяйство), то необходимо восстанавливать срок принятия наследства через суд, либо, что в нашей практике встречается чаще – доказывать фактическое принятие наследства," - предупреждает Самвел Меграбян.
"Бывают ситуации, когда лицо не успевает по уважительным причинам принять наследство в срок или не знало вообще о том, что оно открылось. В таком случае пропуск шестимесячного срока не является критичным, его можно восстановить через суд", - говорит Андрей Лихачев.
"А эта процедура уже сопряжена с существенными тратами (госпошлины для суда, расходы на специалистов), - предупреждает адвокат Самарской областной коллегии адвокатов, преподаватель Института права Тольяттинского государственного университета Артем Дулгер. - Если у умершего нет наследников, либо никто из них не заявит о принятии наследства, то имущество становится выморочным. То есть переходит в государственную или муниципальную собственность".
С учетом существенного количества дел о сроках принятия наследства пленум Верховного суда РФ в 2012 году принял постановление "О судебной практике по делам о наследовании", в котором определил, уважительные причины пропуска срока подачи заявления о принятии наследства:
- —тяжелая болезнь,
- —беспомощное состояние,
- —юридическая неграмотность.
Например, инвалиды могут сами или через законных представителей указать на такие состояния.
“Поэтому можно представить случаи обращения в суд инвалидов с детства, детей, от которых отказались при рождении, или их представителей несколько лет спустя после открытия наследства. Основания у них есть, наличие тяжелого заболевания и беспомощности тоже, равно как и понимание того, что отказ от ребенка и лишение родительских прав не прекращает его права на наследство от биологических родителей (кроме случаев усыновления этого ребенка другой семьей)", - делится профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.
Как узнать о завещании
Для того, чтобы узнать о завещании, необходимо обратиться к любому нотариусу.
"На сайте notariat.ru ведется единый реестр, в котором содержатся данные о завещаниях и наследственных договорах ", - уточняет адвокат Тимур Зарипов.