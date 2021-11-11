Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211111/most-1758564715.html
Строительство моста через реку Волхов в Киришах идет с опережением графика
Строительство моста через реку Волхов в Киришах идет с опережением графика - РИА Новости, 11.11.2021
Строительство моста через реку Волхов в Киришах идет с опережением графика
Возведение одного из главных мостов в Ленинградской области – через реку Волхов в Киришах – идет опережающими темпами; на объекте уже началась надвижка... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:47
2021-11-11T13:47
ленинградская область
кириши
волхов
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758561214_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_3bb6132743f16a1e81ba96d6e1620aec.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Возведение одного из главных мостов в Ленинградской области – через реку Волхов в Киришах – идет опережающими темпами; на объекте уже началась надвижка пролетного строения моста-гиганта с левого берега реки на опоры, ход строительства в рамках рабочей поездки оценил глава региона Александр Дрозденко.Контрактный срок завершения стройки — 2025 год, однако ускоренные темпы работ позволяют ориентироваться на 2023 год. Работа продвигается быстрее благодаря использованию системы специальных домкратов. Предполагается, что к концу года пролет "дойдет" до середины реки. Помимо этого, на объекте продолжается переустройство инженерных сетей.Как отметили в обладминистрации, заказчиком стройки нового моста выступает "Ленавтодор". Общая стоимость работ составляет почти четыре миллиарда рублей. Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.
https://ria.ru/20211101/vsevolozhsk-1757164535.html
кириши
волхов
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758561214_42:0:698:492_1920x0_80_0_0_91bc130abe48b16822a8e7d18e9d7b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кириши, волхов, ленинградская область, александр дрозденко
13:47 11.11.2021
 

Строительство моста через реку Волхов в Киришах идет с опережением графика

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиСтроительство моста через реку Волхов в Киришах
Строительство моста через реку Волхов в Киришах - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Возведение одного из главных мостов в Ленинградской области – через реку Волхов в Киришах – идет опережающими темпами; на объекте уже началась надвижка пролетного строения моста-гиганта с левого берега реки на опоры, ход строительства в рамках рабочей поездки оценил глава региона Александр Дрозденко.
Контрактный срок завершения стройки — 2025 год, однако ускоренные темпы работ позволяют ориентироваться на 2023 год. Работа продвигается быстрее благодаря использованию системы специальных домкратов. Предполагается, что к концу года пролет "дойдет" до середины реки. Помимо этого, на объекте продолжается переустройство инженерных сетей.
"Радует, что две главных мостовых стройки области — здесь и в Подпорожье – идут быстрее установленных сроков. Скоро киришане получат новый мост, а после ремонта старого город будет обеспечен сразу двумя мостовыми переходами через Волхов", — отметил глава региона.
Как отметили в обладминистрации, заказчиком стройки нового моста выступает "Ленавтодор". Общая стоимость работ составляет почти четыре миллиарда рублей. Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открытия нового путепровода во Всеволожске - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 11:15Ленинградская область
В Ленобласти на год раньше открыли путепровод во Всеволожске
 
Ленинградская областьКиришиВолховЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Лента новостейМолния
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алименты