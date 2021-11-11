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Строительство моста через реку Волхов в Киришах идет с опережением графика

Строительство моста через реку Волхов в Киришах идет с опережением графика - РИА Новости, 11.11.2021

Строительство моста через реку Волхов в Киришах идет с опережением графика

Возведение одного из главных мостов в Ленинградской области – через реку Волхов в Киришах – идет опережающими темпами; на объекте уже началась надвижка... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:47

2021-11-11T13:47

2021-11-11T13:47

ленинградская область

кириши

волхов

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Возведение одного из главных мостов в Ленинградской области – через реку Волхов в Киришах – идет опережающими темпами; на объекте уже началась надвижка пролетного строения моста-гиганта с левого берега реки на опоры, ход строительства в рамках рабочей поездки оценил глава региона Александр Дрозденко.Контрактный срок завершения стройки — 2025 год, однако ускоренные темпы работ позволяют ориентироваться на 2023 год. Работа продвигается быстрее благодаря использованию системы специальных домкратов. Предполагается, что к концу года пролет "дойдет" до середины реки. Помимо этого, на объекте продолжается переустройство инженерных сетей.Как отметили в обладминистрации, заказчиком стройки нового моста выступает "Ленавтодор". Общая стоимость работ составляет почти четыре миллиарда рублей. Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.

https://ria.ru/20211101/vsevolozhsk-1757164535.html

кириши

волхов

ленинградская область

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кириши, волхов, ленинградская область, александр дрозденко