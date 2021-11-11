https://ria.ru/20211111/migranty-1758645592.html

Эрдоган обвинил Грецию в гибели нелегальных мигрантов

Эрдоган обвинил Грецию в гибели нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.11.2021

Эрдоган обвинил Грецию в гибели нелегальных мигрантов

Греческие власти топят лодки с нелегальными мигрантами, что приводит к гибели людей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:56

2021-11-11T19:56

2021-11-11T19:56

в мире

анкара

реджеп тайип эрдоган

турция

греция

средиземное море

эгейское море

кириакос мицотакис

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Греческие власти топят лодки с нелегальными мигрантами, что приводит к гибели людей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вступил в перепалку с голландской журналисткой после обвинений в варварском отношении к мигрантам и нарушении прав человека."Говорить, что кризис беженцами происходит из-за Турции – это неблагодарность. Мы приютили 5 миллионов беженцев, из них четыре миллиона - только из Сирии. Если мы откроем границы, я не знаю, что будет делать Греция. В Средиземном и Эгейском море именно Греция топит лодки, невзирая на то, что там дети и женщины. У нас на руках есть все доказательства, видео того, как они топят беженцев. Вы можете обмануть мир, но не Турцию", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.Он выразил сожаление тем, что "Мицотакис ведет себя нечестно".Правозащитные организации долгое время заявляли, что греческая береговая охрана не дает лодкам с беженцами приблизиться к берегу и выталкивает их в воды Турции. Власти Греции отвергают обвинения в том, что не пускают лодки с беженцами и мигрантами. Однако госдепартамент США в годовом докладе о ситуации с правами человека в 2020 году привел многочисленные данные о нарушениях в Греции прав человека, систематическом выдавливании (pushing back) лодок с мигрантами из греческих вод. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала в июле 2021 года множество доказательств систематического насильственного выдавливания беженцев на границе Греции в 2020 году.

https://ria.ru/20211111/turtsiya-1758615599.html

https://ria.ru/20211025/evropa-1756126110.html

анкара

турция

греция

средиземное море

эгейское море

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