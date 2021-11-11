Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/mer-1758492659.html
Череда загадочных смертей: еще одного брата застреленного украинского мэра нашли мертвым
Еще одного брата застреленного мэра Кривого Рога нашли мертвым - РИА Новости, 11.11.2021
Череда загадочных смертей: еще одного брата застреленного украинского мэра нашли мертвым
Двоюродного брата покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире, пишет... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T05:34
2021-11-11T05:34
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
мвд украины
владимир зеленский
константин павлов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Двоюродного брата покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире, пишет "Обозреватель".В статье украинского издания говорится, что Борис Павлов долгое время болел.Подчеркивается, что у мужчины был рак кишечника и пищевода, также он страдал туберкулезом.Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но затем отвергла эту версию, сменив ее на предположение о самоубийстве или доведении до самоубийства.В октябре источники в МВД Украины сообщили о смерти его брата Андрея Павлова. В украинских правоохранительных органах заявили, что тело обнаружил знакомый мужчины, приехавший его навестить. За день до этого погибший жаловался на проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20210817/nesostykovka-1746022744.html
https://ria.ru/20210816/pavlov-1745867970.html
украина
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, мвд украины, владимир зеленский, константин павлов
05:34 11.11.2021
 
Еще одного брата застреленного мэра Кривого Рога нашли мертвым

На Украине нашли мертвым еще одного брата застреленного мэра Кривого Рога Павлова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Двоюродного брата покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире, пишет "Обозреватель".
В статье украинского издания говорится, что Борис Павлов долгое время болел.
"Он покончил с собой", — пишет портал со ссылкой на правоохранителей.
Подчеркивается, что у мужчины был рак кишечника и пищевода, также он страдал туберкулезом.
Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 06:41
На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но затем отвергла эту версию, сменив ее на предположение о самоубийстве или доведении до самоубийства.
В октябре источники в МВД Украины сообщили о смерти его брата Андрея Павлова. В украинских правоохранительных органах заявили, что тело обнаружил знакомый мужчины, приехавший его навестить. За день до этого погибший жаловался на проблемы со здоровьем.
Мэр Кривого Рога Константин Павлов - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:45
В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
 
В миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьМВД УкраиныВладимир ЗеленскийКонстантин Павлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
Лента новостейМолния
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человека