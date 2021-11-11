https://ria.ru/20211111/mer-1758492659.html

Череда загадочных смертей: еще одного брата застреленного украинского мэра нашли мертвым

Еще одного брата застреленного мэра Кривого Рога нашли мертвым - РИА Новости, 11.11.2021

Череда загадочных смертей: еще одного брата застреленного украинского мэра нашли мертвым

Двоюродного брата покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире, пишет... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T05:34

2021-11-11T05:34

2021-11-11T05:34

в мире

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кривой рог

днепропетровская область

мвд украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Двоюродного брата покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире, пишет "Обозреватель".В статье украинского издания говорится, что Борис Павлов долгое время болел.Подчеркивается, что у мужчины был рак кишечника и пищевода, также он страдал туберкулезом.Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но затем отвергла эту версию, сменив ее на предположение о самоубийстве или доведении до самоубийства.В октябре источники в МВД Украины сообщили о смерти его брата Андрея Павлова. В украинских правоохранительных органах заявили, что тело обнаружил знакомый мужчины, приехавший его навестить. За день до этого погибший жаловался на проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20210817/nesostykovka-1746022744.html

https://ria.ru/20210816/pavlov-1745867970.html

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, мвд украины, владимир зеленский, константин павлов