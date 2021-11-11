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Череда загадочных смертей: еще одного брата застреленного украинского мэра нашли мертвым
Еще одного брата застреленного мэра Кривого Рога нашли мертвым - РИА Новости, 11.11.2021
Череда загадочных смертей: еще одного брата застреленного украинского мэра нашли мертвым
Двоюродного брата покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире, пишет... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T05:34
2021-11-11T05:34
2021-11-11T05:34
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Двоюродного брата покойного мэра города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константина Павлова нашли мертвым в собственной квартире, пишет "Обозреватель".В статье украинского издания говорится, что Борис Павлов долгое время болел.Подчеркивается, что у мужчины был рак кишечника и пищевода, также он страдал туберкулезом.Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но затем отвергла эту версию, сменив ее на предположение о самоубийстве или доведении до самоубийства.В октябре источники в МВД Украины сообщили о смерти его брата Андрея Павлова. В украинских правоохранительных органах заявили, что тело обнаружил знакомый мужчины, приехавший его навестить. За день до этого погибший жаловался на проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20210817/nesostykovka-1746022744.html
https://ria.ru/20210816/pavlov-1745867970.html
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, мвд украины, владимир зеленский, константин павлов
Еще одного брата застреленного мэра Кривого Рога нашли мертвым
На Украине нашли мертвым еще одного брата застреленного мэра Кривого Рога Павлова