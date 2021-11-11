Лукашенко поздравил Польшу с Национальным праздником независимости
Глава Белоруссии Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости
МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с национальным праздником независимости, сообщила пресс-служба главы государства.
"Александр Лукашенко от имени миролюбивого и многонационального народа Беларуси и себя лично поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости", - говорится в сообщении.
В поздравлении отмечается, что "издревле (две) нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах". "На протяжении столетий белорусско-польское взаимодействие приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений", - подчеркнул Лукашенко.
Глава белорусского государства выразил уверенность, что "и в нынешних обстоятельствах, несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи".
"Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", - подчеркнул Лукашенко. Он пожелал народу Польши солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.