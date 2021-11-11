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Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки
Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки - РИА Новости, 11.11.2021
Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки
Cейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:10
2021-11-11T18:04
в мире
латвия
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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РИГА, 11 ноя — РИА Новости. Cейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки, передает корреспондент РИА Новости.С этой инициативой ранее выступило национальное объединение "Всё — Латвии". В третьем чтении его поддержало большинство депутатов. Глава комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш говорил, что для него "неприемлемы ценности, которые несет этот символ".В свою очередь, партия "Русский союз" ранее сообщила о намерении оспаривать эти поправки на всех уровнях.МИД России ранее решительно осудил этот законопроект. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, запрет на публичное использование георгиевской ленты подтверждает представление о Латвии как о стране, в которой прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны.Акция "Георгиевская ленточка", посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, с тех пор повязывать ленточку накануне Девятого мая стало традицией.Ежегодно в этот праздник у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, многие приходят с георгиевскими ленточками.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС — организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируют награды и символику нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия осуждают во многих странах, в том числе в России.
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в мире, латвия, великая отечественная война (1941-1945), день победы
17:10 11.11.2021 (обновлено: 18:04 11.11.2021)
 
Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки

Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка"
Всероссийская акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РИГА, 11 ноя — РИА Новости. Cейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки, передает корреспондент РИА Новости.
С этой инициативой ранее выступило национальное объединение "Всё — Латвии". В третьем чтении его поддержало большинство депутатов. Глава комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш говорил, что для него "неприемлемы ценности, которые несет этот символ".
В свою очередь, партия "Русский союз" ранее сообщила о намерении оспаривать эти поправки на всех уровнях.

"Эта борьба с символами возникла не на пустом месте: уже в который раз правительство Латвии отвлекает внимание людей от важных экономических проблем и поднятия собственных зарплат разжиганием межнациональной ненависти. <...> Правительству пора начать работать на благо жителей страны, а не бороться с символами!" — сказано в заявлении партии.

МИД России ранее решительно осудил этот законопроект. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, запрет на публичное использование георгиевской ленты подтверждает представление о Латвии как о стране, в которой прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны.
Акция "Георгиевская ленточка", посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, с тех пор повязывать ленточку накануне Девятого мая стало традицией.
Ежегодно в этот праздник у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, многие приходят с георгиевскими ленточками.
При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС — организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируют награды и символику нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия осуждают во многих странах, в том числе в России.
Сотрудники полиции и участники акции Бессмертный полк на аллее Славы в Одессе. 9 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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