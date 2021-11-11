https://ria.ru/20211111/latviya-1758610865.html

Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки

Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки - РИА Новости, 11.11.2021

Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки

Cейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:10

2021-11-11T17:10

2021-11-11T18:04

в мире

латвия

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РИГА, 11 ноя — РИА Новости. Cейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки, передает корреспондент РИА Новости.С этой инициативой ранее выступило национальное объединение "Всё — Латвии". В третьем чтении его поддержало большинство депутатов. Глава комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш говорил, что для него "неприемлемы ценности, которые несет этот символ".В свою очередь, партия "Русский союз" ранее сообщила о намерении оспаривать эти поправки на всех уровнях.МИД России ранее решительно осудил этот законопроект. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, запрет на публичное использование георгиевской ленты подтверждает представление о Латвии как о стране, в которой прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны.Акция "Георгиевская ленточка", посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, с тех пор повязывать ленточку накануне Девятого мая стало традицией.Ежегодно в этот праздник у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, многие приходят с георгиевскими ленточками.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС — организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируют награды и символику нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия осуждают во многих странах, в том числе в России.

https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, латвия, великая отечественная война (1941-1945), день победы