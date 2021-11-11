К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова
В жюри нового сезона конкурса "Синяя птица" впервые вошла актриса Марина Неелова
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Марина Неелова
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. К жюри нового сезона всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" впервые присоединились актриса Марина Неелова и композитор Кирилл Рихтер, сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Кирилл Рихтер
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Кирилл Рихтер
Они будут оценивать самых одаренных детей со всей страны вместе с ректором Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе, пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым и актером Сергеем Безруковым.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Денис Мацуев и Николай Цискаридзе
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Денис Мацуев и Николай Цискаридзе
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Сергей Безруков
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Сергей Безруков
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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Денис Мацуев и Николай Цискаридзе
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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Сергей Безруков
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
И хотя в креслах судей Народная артистка России и композитор окажутся впервые, возможность оценить таланты ребят из "Синей птицы" у них уже была.
"Выпускники предыдущих сезонов наравне с известными артистами участвовали в концерте на Байконуре и в акции Памяти "22 июня, ровно в 4 часа…" в парке "Зарядье", — отмечают в пресс-службе.
Сейчас организаторы "Синей птицы" обещают, что зрителей и членов жюри в новом сезоне ждет много всего интересного. Но в центре внимания, по традиции, будут участники.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Участник 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
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Участник 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Участница 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
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Участница 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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Участник 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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Участница 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
"Конкурсантам "Синей птицы" подвластны любые жанры: они поют и танцуют, играют на музыкальных инструментах, выполняют немыслимые трюки, летают над сценой и катаются на льду, читают стихи, прозу и даже рэп", — рассказывают в пресс-службе телеканала.
Организаторы конкурса уверены, несмотря на юный возраст, эти дети уже могут покорить своими талантами не только Россию, но и весь мир, причем на высоком профессиональном уровне.
Новый сезон "Синей птицы" стартует на телеканале "Россия" с 21 ноября.