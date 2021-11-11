https://ria.ru/20211111/konkurs-1758508668.html

К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова

К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова - РИА Новости, 11.11.2021

К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова

К жюри нового сезона всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" впервые присоединились актриса Марина Неелова и композитор Кирилл Рихтер, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:34

2021-11-11T10:34

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культура

сергей безруков

марина неелова

денис мацуев

новости культуры

россия

николай цискаридзе

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. К жюри нового сезона всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" впервые присоединились актриса Марина Неелова и композитор Кирилл Рихтер, сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". Они будут оценивать самых одаренных детей со всей страны вместе с ректором Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе, пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым и актером Сергеем Безруковым. И хотя в креслах судей Народная артистка России и композитор окажутся впервые, возможность оценить таланты ребят из "Синей птицы" у них уже была. Сейчас организаторы "Синей птицы" обещают, что зрителей и членов жюри в новом сезоне ждет много всего интересного. Но в центре внимания, по традиции, будут участники. Организаторы конкурса уверены, несмотря на юный возраст, эти дети уже могут покорить своими талантами не только Россию, но и весь мир, причем на высоком профессиональном уровне. Новый сезон "Синей птицы" стартует на телеканале "Россия" с 21 ноября.

https://ria.ru/20211110/dzhaz-1758458574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей безруков, марина неелова, денис мацуев, новости культуры, россия, николай цискаридзе, россия-1 (телеканал)