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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/konkurs-1758508668.html
К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова
К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова - РИА Новости, 11.11.2021
К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова
К жюри нового сезона всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" впервые присоединились актриса Марина Неелова и композитор Кирилл Рихтер, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:34
2021-11-11T10:34
культура
сергей безруков
марина неелова
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новости культуры
россия
николай цискаридзе
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. К жюри нового сезона всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" впервые присоединились актриса Марина Неелова и композитор Кирилл Рихтер, сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". Они будут оценивать самых одаренных детей со всей страны вместе с ректором Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе, пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым и актером Сергеем Безруковым. И хотя в креслах судей Народная артистка России и композитор окажутся впервые, возможность оценить таланты ребят из "Синей птицы" у них уже была. Сейчас организаторы "Синей птицы" обещают, что зрителей и членов жюри в новом сезоне ждет много всего интересного. Но в центре внимания, по традиции, будут участники. Организаторы конкурса уверены, несмотря на юный возраст, эти дети уже могут покорить своими талантами не только Россию, но и весь мир, причем на высоком профессиональном уровне. Новый сезон "Синей птицы" стартует на телеканале "Россия" с 21 ноября.
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сергей безруков, марина неелова, денис мацуев, новости культуры, россия, николай цискаридзе, россия-1 (телеканал)
10:34 11.11.2021
 
К жюри конкурса "Синяя птица" впервые присоединилась Марина Неелова

В жюри нового сезона конкурса "Синяя птица" впервые вошла актриса Марина Неелова

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Марина Неелова
Марина Неелова - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. К жюри нового сезона всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" впервые присоединились актриса Марина Неелова и композитор Кирилл Рихтер, сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Кирилл Рихтер
Кирилл Рихтер - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Кирилл Рихтер
Они будут оценивать самых одаренных детей со всей страны вместе с ректором Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаем Цискаридзе, пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым и актером Сергеем Безруковым.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Денис Мацуев и Николай Цискаридзе
Денис Мацуев и Николай Цискаридзе
1 из 2
Денис Мацуев и Николай Цискаридзе
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Сергей Безруков
Сергей Безруков
2 из 2
Сергей Безруков
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 2
Денис Мацуев и Николай Цискаридзе
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 2
Сергей Безруков
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
И хотя в креслах судей Народная артистка России и композитор окажутся впервые, возможность оценить таланты ребят из "Синей птицы" у них уже была.
"Выпускники предыдущих сезонов наравне с известными артистами участвовали в концерте на Байконуре и в акции Памяти "22 июня, ровно в 4 часа…" в парке "Зарядье", — отмечают в пресс-службе.
Сейчас организаторы "Синей птицы" обещают, что зрителей и членов жюри в новом сезоне ждет много всего интересного. Но в центре внимания, по традиции, будут участники.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Участник 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
Участник 8-го сезона конкурса Синяя птица
1 из 2
Участник 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Участница 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
Участница 8-го сезона конкурса Синяя птица
2 из 2
Участница 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 2
Участник 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 2
Участница 8-го сезона конкурса "Синяя птица"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
"Конкурсантам "Синей птицы" подвластны любые жанры: они поют и танцуют, играют на музыкальных инструментах, выполняют немыслимые трюки, летают над сценой и катаются на льду, читают стихи, прозу и даже рэп", — рассказывают в пресс-службе телеканала.
Организаторы конкурса уверены, несмотря на юный возраст, эти дети уже могут покорить своими талантами не только Россию, но и весь мир, причем на высоком профессиональном уровне.
Новый сезон "Синей птицы" стартует на телеканале "Россия" с 21 ноября.
Музыкант выступает на концерте - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 18:50Ростовская область
В Ростове-на-Дону пройдет международный джазовый конкурс
 
КультураСергей БезруковМарина НееловаДенис МацуевНовости культурыРоссияНиколай ЦискаридзеРоссия-1 (телеканал)
 
 
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