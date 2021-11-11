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Минцифры рассказало о мощной кибератаке на "Госуслуги"
Минцифры рассказало о мощной кибератаке на "Госуслуги" - РИА Новости, 11.11.2021
Минцифры рассказало о мощной кибератаке на "Госуслуги"
Портал "Госуслуги" второй день подряд подвергается самой мощной за все время функционирования кибератаке, служба информационной безопасности интернент-ресурса... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:42
2021-11-11T19:06
россия
технологии
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Портал "Госуслуги" второй день подряд подвергается самой мощной за все время функционирования кибератаке, служба информационной безопасности интернент-ресурса переведена на усиленный режим работы, сообщило Минцифры РФ."Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой. "Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке… Служба информационной безопасности "Госуслуг" переведена на усиленный режим работы", - говорится в сообщении министерства, размещенном в его Telegram-канале.Ранее в четверг министерство сообщило об отражении 10 ноября рекордной по мощности кибератаки на портал госуслуг. Минцифры РФ отмечало, что тогда была зафиксирована атака мощностью свыше 680 Гигабит в секунду."Одиннадцатого ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций", - также указывает министерство.
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Новости
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россия, технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
18:42 11.11.2021 (обновлено: 19:06 11.11.2021)
 
Минцифры рассказало о мощной кибератаке на "Госуслуги"

Минцифры заявило о самой мощной за все время функционирования кибератаке на "Госуслуги"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Портал "Госуслуги" второй день подряд подвергается самой мощной за все время функционирования кибератаке, служба информационной безопасности интернент-ресурса переведена на усиленный режим работы, сообщило Минцифры РФ.
"Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой. "Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке… Служба информационной безопасности "Госуслуг" переведена на усиленный режим работы", - говорится в сообщении министерства, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее в четверг министерство сообщило об отражении 10 ноября рекордной по мощности кибератаки на портал госуслуг. Минцифры РФ отмечало, что тогда была зафиксирована атака мощностью свыше 680 Гигабит в секунду.
"Одиннадцатого ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций", - также указывает министерство.
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РоссияТехнологииГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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