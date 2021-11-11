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В Нагорном Карабахе открыли первый русский храм
В Нагорном Карабахе открыли первый русский храм - РИА Новости, 11.11.2021
В Нагорном Карабахе открыли первый русский храм
Первый православный храм в честь Рождества Христова открыт в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Степанакертом. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:45
2021-11-11T11:45
2021-11-11T11:45
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степанакерт
нагорный карабах
александр бодров
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СТЕПАНАКЕРТ, 11 ноя – РИА Новости. Первый православный храм в честь Рождества Христова открыт в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Степанакертом.В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин."Русских церквей в Карабахе, к великому сожалению, не сохранилось. Все были уничтожены большевиками в советские годы, и от этого обстоятельства возведенный русский православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное, историческое значение", - сказал на церемонии председатель русской общины Степанакерта Александр Бодров.После открытия храма в нем отслужили первый молебен.
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степанакерт, нагорный карабах, александр бодров, рустам мурадов
СТЕПАНАКЕРТ, 11 ноя – РИА Новости. Первый православный храм в честь Рождества Христова открыт в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Степанакертом.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин.
"Русских церквей в Карабахе, к великому сожалению, не сохранилось. Все были уничтожены большевиками в советские годы, и от этого обстоятельства возведенный русский православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное, историческое значение", - сказал на церемонии председатель русской общины Степанакерта Александр Бодров.
После открытия храма в нем отслужили первый молебен.