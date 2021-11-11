https://ria.ru/20211111/khram-1758531355.html

В Нагорном Карабахе открыли первый русский храм

В Нагорном Карабахе открыли первый русский храм - РИА Новости, 11.11.2021

В Нагорном Карабахе открыли первый русский храм

Первый православный храм в честь Рождества Христова открыт в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Степанакертом. РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T11:45

2021-11-11T11:45

религия

степанакерт

нагорный карабах

александр бодров

рустам мурадов

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СТЕПАНАКЕРТ, 11 ноя – РИА Новости. Первый православный храм в честь Рождества Христова открыт в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Степанакертом.В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин."Русских церквей в Карабахе, к великому сожалению, не сохранилось. Все были уничтожены большевиками в советские годы, и от этого обстоятельства возведенный русский православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное, историческое значение", - сказал на церемонии председатель русской общины Степанакерта Александр Бодров.После открытия храма в нем отслужили первый молебен.

https://ria.ru/20210223/karabakh-1598637806.html

степанакерт

нагорный карабах

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степанакерт, нагорный карабах, александр бодров, рустам мурадов