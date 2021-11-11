https://ria.ru/20211111/khram-1758448687.html

"Это изумительно!" Ученые бьются над одной из главных загадок христианства

"Это изумительно!" Ученые бьются над одной из главных загадок христианства - РИА Новости, 11.11.2021

"Это изумительно!" Ученые бьются над одной из главных загадок христианства

На юго-западе Турции археологи обнаружили церковь: некоторые ученые называют ее древнейшей в мире. Другие специалисты с ними не согласны. Где, по разным... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:00

2021-11-11T08:00

2021-11-11T10:12

религия

армения

аналитика - религия и мировоззрение

нарын-кала

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Никита Бизин, Антон Скрипунов. На юго-западе Турции археологи обнаружили церковь: некоторые ученые называют ее древнейшей в мире. Другие специалисты с ними не согласны. Где, по разным версиям, стоял первый христианский храм — в материале РИА Новости.Необычная находкаСвятилища языческих богов, театры, форумы и… христианская церковь. Долгое время считали, что религия Христа утвердилась на юго-западе современной Турции довольно поздно — особенно в центрах античной учености. Город Каунос как раз был таким.Именно там турецкие археологи спустя десятки лет раскопок нашли храм. Рядом с ним — главные административные здания, построенные в II веке."Найденная нами христианская базилика была огромной: 98 метров в длину и 22 в ширину. Во время работ мы наткнулись на гробницу священника. Она выполнена из качественных материалов настоящими мастерами своего дела", — рассказывает в интервью агентству Anadolu руководитель исследования Уфук Чёртюк.Церковь простояла несколько веков. Примерно в VIII столетии ее разрушило землетрясение. Так она и лежала в руинах вместе с некогда известным городом.Но в какие годы возвели "дом Божий" — загадка. Ученые допускают, что в начале 300-х. И осторожно говорят, что это "древнейший храм в Малой Азии". А может, и в мире.Самые древние из действующихКогда стали строить церкви — большой вопрос. В первые десятилетия последователи новой религии совершали службы в домах. Примерно в II веке некоторые общины, согласно распространенной версии, собирались в катакомбах или пещерах. Ведь христианство не было легальной религией в Римской империи — его периодически подвергали гонениям.Поэтому массовое возведение собственных культовых зданий началось после 313-го, когда император Константин Медиоланским эдиктом провозгласил свободу вероисповедания. Хотя и раньше христиане основывали молельни: например, в промежутках между преследованиями, устроенными императором Диоклетианом, построили в Риме несколько десятков церквей.Но ни одна не сохранилась. В наши дни по-настоящему мало древних храмов. Это, например, базилики в Италии — Латеранская, святого Петра (обе в Риме) и Амвросианская (в Милане), монастырь Мар Саркис в Сирии, церкви святого Анания в Дамаске и Рождества Христова в Вифлееме. К ним же относят кафедральные соборы в Эчмиадзине (Армения) и Трире (Германия). В них по сей день идут службы.С разрушенными церквями куда меньше ясности. Периодически исследователи находят остатки христианских молелен, которые претендуют на звание древнейших.Спорная датировкаВ 2002-м совместная экспедиция ученых из США, Канады и Европы проводила раскопки в порту Акаба на берегу Красного моря. В античные времена его считали центром торговли между Римской империей, Индией и государствами Африки.И там, как выяснили исследователи, была довольно крупная и богатая христианская община. Верующие построили церковь площадью примерно 416 квадратных метров и высотой от трех метров до пяти.Анализ показал: культовое здание возвели приблизительно в 300 году нашей эры. Археологи заявили, что это древнейшая церковь в мире.Однако не все так однозначно. Дело в том, что именно в то время гонения на христиан были особенно жестокие и такую конструкцию не могли построить тайком. Поэтому некоторые специалисты настаивают на более позднем периоде.След в РоссииЕще одного претендента нашли в России. Несколько лет назад в ходе раскопок древней крепости Нарын-Кала в Дербенте обнаружили необычный объект — двенадцатиметровое здание, почти полностью скрытое под землей. Его венчал полуразрушенный купол.Сперва ученые предположили, что строение служило подземным водохранилищем. Однако дальнейшие исследования показали — это был храм."В V веке сооружение на восемь с половиной метров возвышалось над поверхностью. Если бы его возводили как водохранилище, то напор воды развалил бы стены, к тому же никаких следов водоводов в слоях ранее XVII века нет", — говорит историк-кавказовед, археолог Александр Кудрявцев.Он также отмечает, что строение ориентировано по сторонам света, что для водохранилища совершенно не нужно. Кроме того, его форма — крестообразная, то есть абсолютно схожа с христианскими церквями."В VII веке арабы могли использовать храм как подсобное помещение, — объясняет ученый. — С годами обвалились купол и часть стен, здание пришло в негодность. А в начале XVII века его перестроили, подвели воду, и с этого времени оно служило водохранилищем".Куда сложнее с датировкой. Некоторые специалисты относят сооружение к III веку, что логично: христиане за пределами Римской империи чувствовали себя свободнее. В таком случае дербентский храм можно признать древнейшим в мире.Однако другие исследователи считают, что это было святилище зороастрийцев. И лишь в середине первого тысячелетия его перестроили в церковь.На перепутье культурТогда, в III веке, земли современного Дагестана принадлежали персидскому государству Сасанидов. Это главный соперник Римской империи. Державы бились за ключевые ближневосточные города на торговых путях.Одним из них был Дура-Эвропос на берегу реки Евфрат, на территории современной Сирии. Специалисты подробно его изучали — с 1920-х вплоть до начала войны в 2011-м. По их словам, через город ежедневно проходили десятки тысяч торговцев со всех уголков континента.Среди руин на незначительном расстоянии друг от друга археологи находили остатки святилищ разных религий. Это и языческие жертвенники, и синагога, и даже христианская церковь.Она располагалась в одном из жилых домов, перестроенном для религиозных обрядов. В центре атриум — дворик с выходящими в него помещениями. В северо-западной части здания располагался бассейн, который использовали как баптистерий — купель, где совершают крещение. Все стены там расписаны христианскими символами, а также изображениями Христа и апостола Петра.По мнению археологов, культовое здание возвели приблизительно в 232-м. Сейчас церковь считают древнейшей в мире, однако ученые уверены: более старые христианские сооружения еще предстоит найти.

https://ria.ru/20210927/khristos-1751712120.html

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армения, аналитика - религия и мировоззрение, нарын-кала, россия