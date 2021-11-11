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Шоубиз
https://ria.ru/20211111/kavill-1758629256.html
Стал известен гонорар Генри Кавилла за съемки во втором сезоне "Ведьмака"
Стал известен гонорар Генри Кавилла за съемки во втором сезоне "Ведьмака" - РИА Новости, 11.11.2021
Стал известен гонорар Генри Кавилла за съемки во втором сезоне "Ведьмака"
Стал известен заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне сериала "Ведьмак", где актер исполнил роль Геральта из Ривии. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:05
2021-11-11T20:24
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стал известен заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне сериала "Ведьмак", где актер исполнил роль Геральта из Ривии.По данным The Hollywood Reporter, Кавилл получил по одному миллиону долларов за каждый эпизод шоу. Это больше, чем за предыдущий сезон – тогда актер зарабатывал около 400 тысяч долларов за серию.Кавилл хотел сделать своего персонажа в новом сезоне более открытым для аудитории.Она также добавила, что с Кавилом было приятно работать.Сериал "Ведьмак" основан на книгах Анджея Сапковского, по которым ранее были созданы комиксы и игры для ПК. Новый сезон выйдет на Netflix 17 декабря.
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знаменитости, netflix, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
19:05 11.11.2021 (обновлено: 20:24 11.11.2021)
 
Стал известен гонорар Генри Кавилла за съемки во втором сезоне "Ведьмака"

Генри Кавилл получил по миллиону долларов за каждый эпизод второго сезона "Ведьмака"

© AFP 2021 / Getty Images/Charley Gallay Генри Кавилл
 Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Charley Gallay
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стал известен заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне сериала "Ведьмак", где актер исполнил роль Геральта из Ривии.
По данным The Hollywood Reporter, Кавилл получил по одному миллиону долларов за каждый эпизод шоу. Это больше, чем за предыдущий сезон – тогда актер зарабатывал около 400 тысяч долларов за серию.
Кавилл хотел сделать своего персонажа в новом сезоне более открытым для аудитории.

"Генри несколько раз мне говорил про то, что Геральт должен стать более разговорчивым. Когда ты читаешь книги, ты можешь погрузиться к нему в голову и понять его мысли. В то же время, я хотела рассказать, как Геральт стал отцом для Цири. Так что две эти вещи чудесным образом соединились", – отметила исполнительный продюсер сериала Лорен Хиссрич

Она также добавила, что с Кавилом было приятно работать.

"Он никогда не опаздывает, всегда знает свой текст. Он всегда четко знает, что должен делать", – добавила Хиссрич.

Сериал "Ведьмак" основан на книгах Анджея Сапковского, по которым ранее были созданы комиксы и игры для ПК. Новый сезон выйдет на Netflix 17 декабря.
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