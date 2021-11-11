https://ria.ru/20211111/kavill-1758629256.html

Стал известен гонорар Генри Кавилла за съемки во втором сезоне "Ведьмака"

Стал известен гонорар Генри Кавилла за съемки во втором сезоне "Ведьмака" - РИА Новости, 11.11.2021

Стал известен гонорар Генри Кавилла за съемки во втором сезоне "Ведьмака"

Стал известен заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне сериала "Ведьмак", где актер исполнил роль Геральта из Ривии. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:05

2021-11-11T19:05

2021-11-11T20:24

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стал известен заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне сериала "Ведьмак", где актер исполнил роль Геральта из Ривии.По данным The Hollywood Reporter, Кавилл получил по одному миллиону долларов за каждый эпизод шоу. Это больше, чем за предыдущий сезон – тогда актер зарабатывал около 400 тысяч долларов за серию.Кавилл хотел сделать своего персонажа в новом сезоне более открытым для аудитории.Она также добавила, что с Кавилом было приятно работать.Сериал "Ведьмак" основан на книгах Анджея Сапковского, по которым ранее были созданы комиксы и игры для ПК. Новый сезон выйдет на Netflix 17 декабря.

https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, netflix, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл