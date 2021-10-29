https://ria.ru/20211029/witcher-1756920760.html

Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом

Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом - РИА Новости, 29.10.2021

Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом

Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака", сообщает Collider. Локализованный ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix в России. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:04

2021-10-29T19:04

2021-10-29T19:04

культура

netflix

новости культуры

кино и сериалы

генри кавилл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756919610_393:0:3554:1778_1920x0_80_0_0_bae357ba949d1088847987f690bef268.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака", сообщает Collider. Локализованный ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix в России.В видео показано, как Цири (Фрейя Аллан) получает оружие из рук Ведьмака, словно бы соглашаясь принять свою судьбу. Также в трейлере можно увидеть и других героев, например, возлюбленную Ведьмака Йеннифэр (Аня Чалотра). Сам же главный герой не выпускает из рук меч и произносит пафосные фразы: "На этом континенте все чужие. Отдохнуть мы сможем только, когда весь мир очистится от чудовищ", — заявляет Геральт (Кавилл) в одном из эпизодов. Сериал "Ведьмак" снят по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, ее съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В сентябре стриминговый гигант анонсировал третий сезон популярного проекта.Продолжение сериала "Ведьмак" выйдет 17 декабря.

https://ria.ru/20210810/witcher-1745211653.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл