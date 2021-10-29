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Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом
Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом - РИА Новости, 29.10.2021
Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом
Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака", сообщает Collider. Локализованный ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix в России. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:04
2021-10-29T19:04
2021-10-29T19:04
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака", сообщает Collider. Локализованный ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix в России.В видео показано, как Цири (Фрейя Аллан) получает оружие из рук Ведьмака, словно бы соглашаясь принять свою судьбу. Также в трейлере можно увидеть и других героев, например, возлюбленную Ведьмака Йеннифэр (Аня Чалотра). Сам же главный герой не выпускает из рук меч и произносит пафосные фразы: "На этом континенте все чужие. Отдохнуть мы сможем только, когда весь мир очистится от чудовищ", — заявляет Геральт (Кавилл) в одном из эпизодов. Сериал "Ведьмак" снят по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, ее съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В сентябре стриминговый гигант анонсировал третий сезон популярного проекта.Продолжение сериала "Ведьмак" выйдет 17 декабря.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом
На YouTube-канале Netflix появился новый второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака", сообщает
Collider. Локализованный ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix в России.
В видео показано, как Цири (Фрейя Аллан) получает оружие из рук Ведьмака, словно бы соглашаясь принять свою судьбу. Также в трейлере можно увидеть и других героев, например, возлюбленную Ведьмака Йеннифэр (Аня Чалотра).
Сам же главный герой не выпускает из рук меч и произносит пафосные фразы: "На этом континенте все чужие. Отдохнуть мы сможем только, когда весь мир очистится от чудовищ", — заявляет Геральт (Кавилл) в одном из эпизодов.
Сериал "Ведьмак" снят по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, ее съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В сентябре стриминговый гигант анонсировал третий сезон популярного проекта.
Продолжение сериала "Ведьмак" выйдет 17 декабря.