https://ria.ru/20211111/kartrayt-1758547266.html
Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым
Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым - РИА Новости, 11.11.2021
Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым
Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умирал медленно, от 6 до 12 часов, а резать на части его могли начать еще живым – к такому выводу пришла... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:41
2021-11-11T12:41
2021-11-11T14:32
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
энди картрайт
гибель украинского рэпера в петербурге
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умирал медленно, от 6 до 12 часов, а резать на части его могли начать еще живым – к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.За убийство музыканта в конце июля прошлого года в Петербурге задержали его вдову Марину Кохал: по данным СК РФ, она умертвила рэпера в ходе конфликта, а расчлененное тело расфасовала по пакетам. Сама девушка утверждает, что Юшко умер своей смертью, якобы от передозировки наркотиков. Сейчас Кохал под домашним арестом."Темп развития патологических процессов у Юшко А. К., вероятнее всего, медленный (6-12 часов), в чем убеждают, прежде всего, изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии", - говорится в заключении гистологического исследования (копия есть у РИА Новости).Экспертиза показала, что рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив."Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго - несколько минут, десятков минут - до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок - несколько минут, десяток минут - после", - говорится в материалах.Из документа следует, что причина смерти рэпера могла стала гипоксия: "Выраженное малокровие фрагментов тела и некоторые признаки централизации кровообращениях в связи с шоковым состоянием (интоксикация, кровотечение и др.) организма. Таким образом, перед смертью Юшко А. К. находился в состоянии выраженной гипоксии".
https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580464859.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал
12:41 11.11.2021 (обновлено: 14:32 11.11.2021)
Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым
Судмедэксперты: рэпера Картрайта могли начать резать на части еще живым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости.
Рэпер Энди Картрайт
(Александр Юшко) умирал медленно, от 6 до 12 часов, а резать на части его могли начать еще живым – к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.
За убийство музыканта в конце июля прошлого года в Петербурге
задержали его вдову Марину Кохал
: по данным СК
РФ, она умертвила рэпера в ходе конфликта, а расчлененное тело расфасовала по пакетам. Сама девушка утверждает, что Юшко умер своей смертью, якобы от передозировки наркотиков. Сейчас Кохал под домашним арестом.
"Темп развития патологических процессов у Юшко А. К., вероятнее всего, медленный (6-12 часов), в чем убеждают, прежде всего, изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии", - говорится в заключении гистологического исследования (копия есть у РИА Новости).
Экспертиза показала, что рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив.
"Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго - несколько минут, десятков минут - до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок - несколько минут, десяток минут - после", - говорится в материалах.
Из документа следует, что причина смерти рэпера могла стала гипоксия: "Выраженное малокровие фрагментов тела и некоторые признаки централизации кровообращениях в связи с шоковым состоянием (интоксикация, кровотечение и др.) организма. Таким образом, перед смертью Юшко А. К. находился в состоянии выраженной гипоксии".