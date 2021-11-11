https://ria.ru/20211111/kartrayt-1758547266.html

Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым

Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым - РИА Новости, 11.11.2021

Судмедэксперты допустили, что рэпера Картрайта начали резать еще живым

Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умирал медленно, от 6 до 12 часов, а резать на части его могли начать еще живым – к такому выводу пришла... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:41

2021-11-11T12:41

2021-11-11T14:32

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

энди картрайт

гибель украинского рэпера в петербурге

марина кохал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умирал медленно, от 6 до 12 часов, а резать на части его могли начать еще живым – к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.За убийство музыканта в конце июля прошлого года в Петербурге задержали его вдову Марину Кохал: по данным СК РФ, она умертвила рэпера в ходе конфликта, а расчлененное тело расфасовала по пакетам. Сама девушка утверждает, что Юшко умер своей смертью, якобы от передозировки наркотиков. Сейчас Кохал под домашним арестом."Темп развития патологических процессов у Юшко А. К., вероятнее всего, медленный (6-12 часов), в чем убеждают, прежде всего, изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии", - говорится в заключении гистологического исследования (копия есть у РИА Новости).Экспертиза показала, что рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив."Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго - несколько минут, десятков минут - до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок - несколько минут, десяток минут - после", - говорится в материалах.Из документа следует, что причина смерти рэпера могла стала гипоксия: "Выраженное малокровие фрагментов тела и некоторые признаки централизации кровообращениях в связи с шоковым состоянием (интоксикация, кровотечение и др.) организма. Таким образом, перед смертью Юшко А. К. находился в состоянии выраженной гипоксии".

https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580464859.html

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал