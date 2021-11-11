https://ria.ru/20211111/isk-1758659681.html
Жириновский оценил иск к "Дождю"* и его журналисту в 20 миллионов рублей
Жириновский оценил иск к "Дождю"* и его журналисту в 20 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2021
Жириновский оценил иск к "Дождю"* и его журналисту в 20 миллионов рублей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский из-за обвинения политика в сексуальных домогательствах со стороны телеканала "Дождь"* просит в своем иске взыскать с телеканала... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T22:20
2021-11-11T22:20
2021-11-11T22:20
происшествия
владимир жириновский
тихон дзядко
дождь (телеканал)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1920x0_80_0_0_3e85a882bc71dbb84ccb8e16365e2f75.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский из-за обвинения политика в сексуальных домогательствах со стороны телеканала "Дождь"* просит в своем иске взыскать с телеканала и его журналиста Рената Давлетгильдеева по 10 миллионов рублей, говорится в тексте искового заявления, которое есть в распоряжении РИА Новости.Ранее стало известно, что Жириновский подал в суд на телеканал "Дождь"* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в адрес политика в сексуальных домогательствах. Главный редактор СМИ Тихон Дзядко заявил РИА Новости, что никаких оснований для иска нет, но все будет решено в судебном порядке.В исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, указывается, что 18 марта 2018 года Давлетгильдеев в Facebook распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию истца информацию. Далее следует текст Давлетгильдеева, описывающий как Жириновский и помощники после конкурса Мисс Россия в Гостином дворе якобы домогались журналиста."Распространенные ответчиками сведения не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца", - указывается в иске.Жириновский просит суд обязать журналиста и "Дождь"* выпустить официальное опровержение и взыскать с Давлетгильдеева и телеканала по 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации."Взыскать с Давлетгильдеева Р.М. в пользу Жириновского В.В. денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Взыскать с ООО "Телеканал "Дождь"* в пользу Жириновского В.В. денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей", - говорится в тексте документа.* СМИ, признанное в России иноагентом
https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758600456.html
https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758508216.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1e3ee31d4604fed3b6d7314732995581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир жириновский, тихон дзядко, дождь (телеканал), россия
Жириновский оценил иск к "Дождю"* и его журналисту в 20 миллионов рублей
Жириновский попросил суд взыскать с "Дождя"* и его журналиста по десять миллионов рублей
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский из-за обвинения политика в сексуальных домогательствах со стороны телеканала "Дождь"* просит в своем иске взыскать с телеканала и его журналиста Рената Давлетгильдеева по 10 миллионов рублей, говорится в тексте искового заявления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее стало известно, что Жириновский подал в суд на телеканал "Дождь"* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в адрес политика в сексуальных домогательствах. Главный редактор СМИ Тихон Дзядко заявил РИА Новости, что никаких оснований для иска нет, но все будет решено в судебном порядке.
В исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, указывается, что 18 марта 2018 года Давлетгильдеев в Facebook распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию истца информацию. Далее следует текст Давлетгильдеева, описывающий как Жириновский и помощники после конкурса Мисс Россия в Гостином дворе якобы домогались журналиста.
"Распространенные ответчиками сведения не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца", - указывается в иске.
Жириновский просит суд обязать журналиста и "Дождь"* выпустить официальное опровержение и взыскать с Давлетгильдеева и телеканала по 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.
"Взыскать с Давлетгильдеева Р.М. в пользу Жириновского В.В. денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Взыскать с ООО "Телеканал "Дождь"* в пользу Жириновского В.В. денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей", - говорится в тексте документа.
* СМИ, признанное в России иноагентом