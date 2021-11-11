https://ria.ru/20211111/isk-1758659681.html

Жириновский оценил иск к "Дождю"* и его журналисту в 20 миллионов рублей

Жириновский оценил иск к "Дождю"* и его журналисту в 20 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2021

Жириновский оценил иск к "Дождю"* и его журналисту в 20 миллионов рублей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский из-за обвинения политика в сексуальных домогательствах со стороны телеканала "Дождь"* просит в своем иске взыскать с телеканала... РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T22:20

2021-11-11T22:20

происшествия

владимир жириновский

тихон дзядко

дождь (телеканал)

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский из-за обвинения политика в сексуальных домогательствах со стороны телеканала "Дождь"* просит в своем иске взыскать с телеканала и его журналиста Рената Давлетгильдеева по 10 миллионов рублей, говорится в тексте искового заявления, которое есть в распоряжении РИА Новости.Ранее стало известно, что Жириновский подал в суд на телеканал "Дождь"* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений в адрес политика в сексуальных домогательствах. Главный редактор СМИ Тихон Дзядко заявил РИА Новости, что никаких оснований для иска нет, но все будет решено в судебном порядке.В исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, указывается, что 18 марта 2018 года Давлетгильдеев в Facebook распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию истца информацию. Далее следует текст Давлетгильдеева, описывающий как Жириновский и помощники после конкурса Мисс Россия в Гостином дворе якобы домогались журналиста."Распространенные ответчиками сведения не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца", - указывается в иске.Жириновский просит суд обязать журналиста и "Дождь"* выпустить официальное опровержение и взыскать с Давлетгильдеева и телеканала по 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации."Взыскать с Давлетгильдеева Р.М. в пользу Жириновского В.В. денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Взыскать с ООО "Телеканал "Дождь"* в пользу Жириновского В.В. денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей", - говорится в тексте документа.* СМИ, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758600456.html

https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758508216.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимир жириновский, тихон дзядко, дождь (телеканал), россия