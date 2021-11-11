https://ria.ru/20211111/ii-1758561494.html
Центрам приоритетных направлений ИИ выделят около восьми миллиардов рублей
Центрам приоритетных направлений ИИ выделят около восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 11.11.2021
Центрам приоритетных направлений ИИ выделят около восьми миллиардов рублей
Правительство РФ до конца 2024 года заложило около 8 миллиардов рублей на финансирование из бюджета и внебюджетных источников шести опорных исследовательских... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:37
2021-11-11T13:37
2021-11-11T13:37
общество
технологии
высшая школа экономики (вшэ)
российская академия наук
санкт-петербургский университет информационных технологий
дмитрий чернышенко
искусственный интеллект
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ до конца 2024 года заложило около 8 миллиардов рублей на финансирование из бюджета и внебюджетных источников шести опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям внедрения искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на конференции Artificial intelligence (AI) Journey 2021."В октябре этого года завершился отбор шести опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям внедрения искусственного интеллекта. ... Эти центры функционируют на базе ведущих российских исследовательских организаций, которые уже сейчас лидеры в этой области, но мы хотим, чтобы этот масштаб стал еще больше. До конца 2024 года на финансирование этих центров заложено почти 8 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.Треть заложенной суммы была получена из внебюджетного финансирования со стороны индустриальных партнеров. Вице-премьер отметил, что к приоритетным направлениям внедрения ИИ относятся промышленность, энергетика, медицина, биометрические технологии, естественные языки, умный город, транспорт, в том числе и беспилотный, доверенные системы искусственного интеллекта и кибербезопасность.Центры функционируют на базе таких организаций, как "Сколтех", Физтех, Институт системного программирования РАН, Университет "Иннополис", ИТМО и ВШЭ.Кроме того, Чернышенко сообщил, что для запуска пилотных решений в области искусственного интеллекта на базе российских предприятий правительство дополнительно выделило более 5 миллиардов рублей, что позволит "быстрее преодолевать существующие барьеры и стимулировать бизнес теснее взаимодействовать с научными организациями".
https://ria.ru/20211110/ii-1758469346.html
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общество, технологии, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, санкт-петербургский университет информационных технологий, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект, россия
Центрам приоритетных направлений ИИ выделят около восьми миллиардов рублей
Чернышенко: около восьми миллиардов рублей выделят центрам приоритетных направлений ИИ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Правительство РФ
до конца 2024 года заложило около 8 миллиардов рублей на финансирование из бюджета и внебюджетных источников шести опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям внедрения искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
на конференции Artificial intelligence (AI) Journey 2021.
"В октябре этого года завершился отбор шести опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям внедрения искусственного интеллекта. ... Эти центры функционируют на базе ведущих российских исследовательских организаций, которые уже сейчас лидеры в этой области, но мы хотим, чтобы этот масштаб стал еще больше. До конца 2024 года на финансирование этих центров заложено почти 8 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко.
Треть заложенной суммы была получена из внебюджетного финансирования со стороны индустриальных партнеров. Вице-премьер отметил, что к приоритетным направлениям внедрения ИИ относятся промышленность, энергетика, медицина, биометрические технологии, естественные языки, умный город, транспорт, в том числе и беспилотный, доверенные системы искусственного интеллекта и кибербезопасность.
Центры функционируют на базе таких организаций, как "Сколтех
", Физтех, Институт системного программирования РАН
, Университет "Иннополис", ИТМО
и ВШЭ
.
Кроме того, Чернышенко сообщил, что для запуска пилотных решений в области искусственного интеллекта на базе российских предприятий правительство дополнительно выделило более 5 миллиардов рублей, что позволит "быстрее преодолевать существующие барьеры и стимулировать бизнес теснее взаимодействовать с научными организациями".