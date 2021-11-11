https://ria.ru/20211111/gosuslugi-1758556847.html

Минцифры сообщило об отражении мощной кибератаки на портал "Госуслуги"

Минцифры сообщило об отражении мощной кибератаки на портал "Госуслуги" - РИА Новости, 11.11.2021

Минцифры сообщило об отражении мощной кибератаки на портал "Госуслуги"

Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:17

2021-11-11T13:17

2021-11-11T13:34

россия

происшествия

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

кибербезопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг, говорится в сообщении министерства."Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на "Госуслуги" - свыше 680 Гигабит в секунду", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20211111/gosuslugi-1758546658.html

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2021

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россия, происшествия, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность