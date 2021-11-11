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Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве - РИА Новости, 11.11.2021
Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
Гололед и гололедица с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на протяжении этой ночи и до утра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T00:56
2021-11-11T00:56
2021-11-11T00:56
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гололед и гололедица с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на протяжении этой ночи и до утра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.Жителям столицы рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, избегать внезапных маневров при управлении транспортом и снизить скорость движения, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и быть предельно осторожными на улице.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
В МЧС предупредили о гололеде и усилении ветра до 15 м/с в Москве в ближайшие часы