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Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве

Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве - РИА Новости, 11.11.2021

Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве

Гололед и гололедица с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на протяжении этой ночи и до утра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T00:56

2021-11-11T00:56

2021-11-11T00:56

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гололед и гололедица с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на протяжении этой ночи и до утра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.Жителям столицы рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, избегать внезапных маневров при управлении транспортом и снизить скорость движения, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и быть предельно осторожными на улице.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия