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Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве - РИА Новости, 11.11.2021
Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
Гололед и гололедица с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на протяжении этой ночи и до утра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T00:56
2021-11-11T00:56
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гололед и гололедица с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на протяжении этой ночи и до утра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.Жителям столицы рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, избегать внезапных маневров при управлении транспортом и снизить скорость движения, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и быть предельно осторожными на улице.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
00:56 11.11.2021
 
Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве

В МЧС предупредили о гололеде и усилении ветра до 15 м/с в Москве в ближайшие часы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУборочная машина на Васильевском спуске в Москве
Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Гололед и гололедица с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве на протяжении этой ночи и до утра, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября, в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Жителям столицы рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, избегать внезапных маневров при управлении транспортом и снизить скорость движения, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и быть предельно осторожными на улице.
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
00:37
В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаРоссия
 
 
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