19:08 11.11.2021 (обновлено: 19:37 11.11.2021)
"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину
Аукционы: "Газпром" не планирует увеличивать в пятницу транзит через Польшу и Украину
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на Московской бирже.
Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы (ГТС), предлагала на аукционе для бронирования на пятницу дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал - Европа" в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.
"Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на пятницу дополнительные мощности на границе с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
Результаты прошедших аукционов таким образом повторяют схему прокачки газа "Газпромом" в Европу через Польшу и Украину, которой компания воспользовалась в среду и четверг, и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.
Заявки на прокачку через украинскую ГТС в четверг указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров. При этом поток газа через Польшу по "Ямалу - Европе" (он идет в рамках брони на ноябрь) снизился по сравнению с показателями предыдущего дня примерно на треть и колебался в районе 625-760 тысяч кубометров в час.
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
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