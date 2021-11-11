https://ria.ru/20211111/gazprom-1758639013.html

"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину

"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину - РИА Новости, 11.11.2021

"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину

"Газпром" не стал бронировать на пятницу дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но снова выкупил их часть на украинской границе со... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:08

2021-11-11T19:08

2021-11-11T19:37

экономика

украина

словакия

польша

газпром

европа

владимир путин

gaz-system

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568889416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba670e33030faf221dd57ec4e721d7c4.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на пятницу дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но снова выкупил их часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы (ГТС), предлагала на аукционе для бронирования на пятницу дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал - Европа" в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным."Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на пятницу дополнительные мощности на границе с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.Результаты прошедших аукционов таким образом повторяют схему прокачки газа "Газпромом" в Европу через Польшу и Украину, которой компания воспользовалась в среду и четверг, и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.Заявки на прокачку через украинскую ГТС в четверг указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров. При этом поток газа через Польшу по "Ямалу - Европе" (он идет в рамках брони на ноябрь) снизился по сравнению с показателями предыдущего дня примерно на треть и колебался в районе 625-760 тысяч кубометров в час."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1755092339.html

украина

словакия

польша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, словакия, польша, газпром, европа, владимир путин, gaz-system, оператор гтс украины, россия