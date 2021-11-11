Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/gazprom-1758639013.html
"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину
"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину - РИА Новости, 11.11.2021
"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину
"Газпром" не стал бронировать на пятницу дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но снова выкупил их часть на украинской границе со... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:08
2021-11-11T19:37
экономика
украина
словакия
польша
газпром
европа
владимир путин
gaz-system
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568889416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba670e33030faf221dd57ec4e721d7c4.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на пятницу дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но снова выкупил их часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы (ГТС), предлагала на аукционе для бронирования на пятницу дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал - Европа" в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным."Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на пятницу дополнительные мощности на границе с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.Результаты прошедших аукционов таким образом повторяют схему прокачки газа "Газпромом" в Европу через Польшу и Украину, которой компания воспользовалась в среду и четверг, и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.Заявки на прокачку через украинскую ГТС в четверг указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров. При этом поток газа через Польшу по "Ямалу - Европе" (он идет в рамках брони на ноябрь) снизился по сравнению с показателями предыдущего дня примерно на треть и колебался в районе 625-760 тысяч кубометров в час."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html
https://ria.ru/20211018/gaz-1755092339.html
украина
словакия
польша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568889416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1be0a6709742907dd726a8ac375f54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, словакия, польша, газпром, европа, владимир путин, gaz-system, оператор гтс украины, россия
19:08 11.11.2021 (обновлено: 19:37 11.11.2021)
 
"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Польшу и Украину

Аукционы: "Газпром" не планирует увеличивать в пятницу транзит через Польшу и Украину

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на Московской бирже.
Монитор с данными котировок на Московской бирже. - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на пятницу дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но снова выкупил их часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.
Компания Gaz-System, оператор польской газотранспортной системы (ГТС), предлагала на аукционе для бронирования на пятницу дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал - Европа" в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.
"Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на пятницу дополнительные мощности на границе с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
Результаты прошедших аукционов таким образом повторяют схему прокачки газа "Газпромом" в Европу через Польшу и Украину, которой компания воспользовалась в среду и четверг, и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00
На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
Заявки на прокачку через украинскую ГТС в четверг указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров. При этом поток газа через Польшу по "Ямалу - Европе" (он идет в рамках брони на ноябрь) снизился по сравнению с показателями предыдущего дня примерно на треть и колебался в районе 625-760 тысяч кубометров в час.
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
Газокомпрессорная станция в Воловце, Украина - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 18:47
Глава "Оператора ГТС Украины" обвинил "Газпром" в шантаже Европы
 
ЭкономикаУкраинаСловакияПольшаГазпромЕвропаВладимир ПутинGaz-SystemОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet