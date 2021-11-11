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Путин усмирил великий страх Старого Света из-за российского господства
La Stampa: заявления "Газпрома" утихомирили великий страх Старого Света - РИА Новости, 11.11.2021
Путин усмирил великий страх Старого Света из-за российского господства
Россия снова качает газ в Европу, развеивая опасения всех, кто боялся "порабощения" Кремлем, пишет корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:26
2021-11-11T17:47
экономика
нидерланды
евросоюз
газпром
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия снова качает газ в Европу, развеивая опасения всех, кто боялся "порабощения" Кремлем, пишет корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини.По мнению журналиста, действия Москвы по отношению к Евросоюзу оказались более чем дружелюбными, несмотря на развернувшуюся антироссийскую истерию.Он отметил, что страна не стремится использовать энергоносители как инструмент политического давления, не сокращает, а напротив, наращивает продажи газа. После увеличения поставок цены на топливо, которые еще в понедельник росли, развернулись в обратную сторону. Фьючерсный контракт, котируемый в Нидерландах на декабрь, снизился на 11,6%, а британский — на 11,2%."Великий страх Старого Света утихомирен заявлениями "Газпрома", передаваемыми в Telegram. Российский газовый гигант сообщает, что "утвердил и начал реализацию плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ", добавляя, что "определены объемы и маршруты транспортировки газа", — пишет Спини.Итальянский журналист уверен, что для дальнейшего снижения цен потребуется не только относительно мягкая зима, но и оттепель в отношениях с Кремлем.Ранее транзит российского газа через Украину нарастили до максимума в рамках контрактных обязательств "Газпрома", также вырос поток топлива через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, а запасы в хранилищах Австрии и Германии увеличили. Именно в этих двух странах у компании есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
https://ria.ru/20211111/gaz-1758524092.html
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экономика, нидерланды, евросоюз, газпром, цены на нефть, россия
11:26 11.11.2021 (обновлено: 17:47 11.11.2021)
 
La Stampa: заявления "Газпрома" утихомирили великий страх Старого Света

La Stampa: пока ЕС боится Путина, Россия успешно решает газовый кризис

© Фото : ПАО "Газпром"ПХГ "Йемгум" в Германии
ПХГ Йемгум в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия снова качает газ в Европу, развеивая опасения всех, кто боялся "порабощения" Кремлем, пишет корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини.
По мнению журналиста, действия Москвы по отношению к Евросоюзу оказались более чем дружелюбными, несмотря на развернувшуюся антироссийскую истерию.
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11:19
"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в Евросоюз
Он отметил, что страна не стремится использовать энергоносители как инструмент политического давления, не сокращает, а напротив, наращивает продажи газа. После увеличения поставок цены на топливо, которые еще в понедельник росли, развернулись в обратную сторону. Фьючерсный контракт, котируемый в Нидерландах на декабрь, снизился на 11,6%, а британский — на 11,2%.
"Великий страх Старого Света утихомирен заявлениями "Газпрома", передаваемыми в Telegram. Российский газовый гигант сообщает, что "утвердил и начал реализацию плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ", добавляя, что "определены объемы и маршруты транспортировки газа", — пишет Спини.
Итальянский журналист уверен, что для дальнейшего снижения цен потребуется не только относительно мягкая зима, но и оттепель в отношениях с Кремлем.
Ранее транзит российского газа через Украину нарастили до максимума в рамках контрактных обязательств "Газпрома", также вырос поток топлива через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, а запасы в хранилищах Австрии и Германии увеличили. Именно в этих двух странах у компании есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
04:25
Глава "Нафтогаза" нашел "главный изъян" у "Северного потока — 2"
 
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