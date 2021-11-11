https://ria.ru/20211111/gaz-1758525702.html

Путин усмирил великий страх Старого Света из-за российского господства

La Stampa: заявления "Газпрома" утихомирили великий страх Старого Света - РИА Новости, 11.11.2021

Путин усмирил великий страх Старого Света из-за российского господства

Россия снова качает газ в Европу, развеивая опасения всех, кто боялся "порабощения" Кремлем, пишет корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:26

2021-11-11T11:26

2021-11-11T17:47

экономика

нидерланды

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия снова качает газ в Европу, развеивая опасения всех, кто боялся "порабощения" Кремлем, пишет корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини.По мнению журналиста, действия Москвы по отношению к Евросоюзу оказались более чем дружелюбными, несмотря на развернувшуюся антироссийскую истерию.Он отметил, что страна не стремится использовать энергоносители как инструмент политического давления, не сокращает, а напротив, наращивает продажи газа. После увеличения поставок цены на топливо, которые еще в понедельник росли, развернулись в обратную сторону. Фьючерсный контракт, котируемый в Нидерландах на декабрь, снизился на 11,6%, а британский — на 11,2%."Великий страх Старого Света утихомирен заявлениями "Газпрома", передаваемыми в Telegram. Российский газовый гигант сообщает, что "утвердил и начал реализацию плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ", добавляя, что "определены объемы и маршруты транспортировки газа", — пишет Спини.Итальянский журналист уверен, что для дальнейшего снижения цен потребуется не только относительно мягкая зима, но и оттепель в отношениях с Кремлем.Ранее транзит российского газа через Украину нарастили до максимума в рамках контрактных обязательств "Газпрома", также вырос поток топлива через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, а запасы в хранилищах Австрии и Германии увеличили. Именно в этих двух странах у компании есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".

https://ria.ru/20211111/gaz-1758524092.html

https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html

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экономика, нидерланды, евросоюз, газпром, цены на нефть, россия