https://ria.ru/20211110/gazprom-1758404292.html

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума - РИА Новости, 10.11.2021

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума

"Газпром" в среду продолжает увеличивать транзит газа в Европу, заполняя свои подземные хранилища: через Украину заявлен максимальный в рамках контрактных... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:47

2021-11-10T14:47

2021-11-10T18:30

экономика

природный газ

словакия

европа

польша

владимир путин

газпром

ужгород

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Газпром" в среду продолжает увеличивать транзит газа в Европу, заполняя свои подземные хранилища: через Украину заявлен максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок, увеличен поток газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа", следует из данных газотранспортных операторов.Так, согласно данным компании "Оператор ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России в сумме составляют 109,3 миллиона кубометров в сутки. Это соответствует максимальному контрактному объему транзитных мощностей, забронированных "Газпромом" на этот год на Украине. При этом днем ранее объем заявок увеличился до 100,2 миллиона "кубов".Одновременно с этим вырос объем заявок на прокачку по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа. Так, через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией, планируется прокачать на девять миллионов кубометров газа больше, чем днем ранее, или 94,3 миллиона "кубов" в сутки.Что касается поставок через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа", то в среду они продолжают увеличиваться, оставаясь пока в пределах забронированного "Газпромом" объема транспортных мощностей на ноябрь. По данным немецкого оператора ГТС Gascade, ежечасно поставки из Польши в Германию составляют около 1,2 миллиона кубометров, тогда как на этот месяц забронировано 1,3 миллиона кубометров в час. Таким образом, показатель вырос по отношению к предыдущему дню на четверть."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент России Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".

https://ria.ru/20211110/gaz-1758385888.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758337358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, словакия, европа, польша, владимир путин, газпром, ужгород, оператор гтс украины, россия