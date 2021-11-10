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"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума - РИА Новости, 10.11.2021
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума
"Газпром" в среду продолжает увеличивать транзит газа в Европу, заполняя свои подземные хранилища: через Украину заявлен максимальный в рамках контрактных... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:47
2021-11-10T18:30
экономика
природный газ
словакия
европа
польша
владимир путин
газпром
ужгород
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Газпром" в среду продолжает увеличивать транзит газа в Европу, заполняя свои подземные хранилища: через Украину заявлен максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок, увеличен поток газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа", следует из данных газотранспортных операторов.Так, согласно данным компании "Оператор ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России в сумме составляют 109,3 миллиона кубометров в сутки. Это соответствует максимальному контрактному объему транзитных мощностей, забронированных "Газпромом" на этот год на Украине. При этом днем ранее объем заявок увеличился до 100,2 миллиона "кубов".Одновременно с этим вырос объем заявок на прокачку по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа. Так, через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией, планируется прокачать на девять миллионов кубометров газа больше, чем днем ранее, или 94,3 миллиона "кубов" в сутки.Что касается поставок через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа", то в среду они продолжают увеличиваться, оставаясь пока в пределах забронированного "Газпромом" объема транспортных мощностей на ноябрь. По данным немецкого оператора ГТС Gascade, ежечасно поставки из Польши в Германию составляют около 1,2 миллиона кубометров, тогда как на этот месяц забронировано 1,3 миллиона кубометров в час. Таким образом, показатель вырос по отношению к предыдущему дню на четверть."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент России Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
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экономика, природный газ, словакия, европа, польша, владимир путин, газпром, ужгород, оператор гтс украины, россия
14:47 10.11.2021 (обновлено: 18:30 10.11.2021)
 
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу до максимума в среду

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Газпром" в среду продолжает увеличивать транзит газа в Европу, заполняя свои подземные хранилища: через Украину заявлен максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок, увеличен поток газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа", следует из данных газотранспортных операторов.
Так, согласно данным компании "Оператор ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России в сумме составляют 109,3 миллиона кубометров в сутки. Это соответствует максимальному контрактному объему транзитных мощностей, забронированных "Газпромом" на этот год на Украине. При этом днем ранее объем заявок увеличился до 100,2 миллиона "кубов".
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Одновременно с этим вырос объем заявок на прокачку по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа. Так, через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией, планируется прокачать на девять миллионов кубометров газа больше, чем днем ранее, или 94,3 миллиона "кубов" в сутки.
Что касается поставок через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа", то в среду они продолжают увеличиваться, оставаясь пока в пределах забронированного "Газпромом" объема транспортных мощностей на ноябрь. По данным немецкого оператора ГТС Gascade, ежечасно поставки из Польши в Германию составляют около 1,2 миллиона кубометров, тогда как на этот месяц забронировано 1,3 миллиона кубометров в час. Таким образом, показатель вырос по отношению к предыдущему дню на четверть.
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент России Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
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ЭкономикаПриродный газСловакияЕвропаПольшаВладимир ПутинГазпромУжгородОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
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