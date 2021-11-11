https://ria.ru/20211111/galkin-1758561695.html

В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину

В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину - РИА Новости, 11.11.2021

В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину

Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за "создания предпосылок для нарушения территориальной РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:37

2021-11-11T13:37

2021-11-11T13:37

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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за "создания предпосылок для нарушения территориальной целостности" Украины, сообщает пресс-служба службы безопасности Украины в ответ на запрос украинского издания APnews.Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности"."Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", - говорится в ответе СБУ, фотографию которого опубликовало издание.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20211106/spisok-1757882947.html

https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738343652.html

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