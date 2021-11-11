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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211111/galkin-1758561695.html
В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину
В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину - РИА Новости, 11.11.2021
В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину
Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за "создания предпосылок для нарушения территориальной РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:37
2021-11-11T13:37
шоубиз
в мире
украина
максим галкин
служба безопасности украины
министерство культуры украины
россия
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за "создания предпосылок для нарушения территориальной целостности" Украины, сообщает пресс-служба службы безопасности Украины в ответ на запрос украинского издания APnews.Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности"."Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", - говорится в ответе СБУ, фотографию которого опубликовало издание.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://ria.ru/20211106/spisok-1757882947.html
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в мире, украина, максим галкин, служба безопасности украины, министерство культуры украины, россия
13:37 11.11.2021
 
В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину

СБУ: Галкину запретили въезд из-за "создания предпосылок нарушения целостности" Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за "создания предпосылок для нарушения территориальной целостности" Украины, сообщает пресс-служба службы безопасности Украины в ответ на запрос украинского издания APnews.
Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности".
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 16:13
Киев внес десять уже умерших деятелей российской культуры в черный список
"Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором", - говорится в ответе СБУ, фотографию которого опубликовало издание.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 00:24Культура
Министерство культуры Украины внесло Киркорова в черный список
 
ШоубизВ миреУкраинаМаксим ГалкинСлужба безопасности УкраиныМинистерство культуры УкраиныРоссия
 
 
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