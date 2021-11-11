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Фургала будут судить в Подмосковье
Фургала будут судить в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2021
Фургала будут судить в Подмосковье
Верховный суд России направил в подмосковный суд дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:11
2021-11-11T15:19
московская область (подмосковье)
сергей фургал
хабаровский край
верховный суд рф
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Верховный суд России направил в подмосковный суд дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство [прокуратуры] подлежит удовлетворению", — огласил решение судья. Процесс пройдет в Люберецком городском суде.Судья указал, что Фургал просил рассмотреть его дело с участием присяжных, а жители Хабаровска "лучше всех знают его и обстоятельства дела"."Наличие такой информации не позволяет сделать однозначный вывод, что коллегия присяжных будет непредвзятой и вынесет объективный вердикт", — решил судья.Кроме того, суд продлил арест еще на полгода, до 28 апреля, Фургала и других фигурантов. Вместе с тем сохранен арест, наложенный на их имущество."Определение дальнейшей судьбы данного имущества относится к компетенции суда, который рассмотрит дело по существу", — отметил судья.У защиты есть десять дней для обжалования.Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска, но прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургал через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор указала и на волнения в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html
https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html
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московская область (подмосковье), сергей фургал, хабаровский край, верховный суд рф, уголовное дело сергея фургала
12:11 11.11.2021 (обновлено: 15:19 11.11.2021)
 
Фургала будут судить в Подмосковье

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будут судить в Подмосковье

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Верховный суд России направил в подмосковный суд дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство [прокуратуры] подлежит удовлетворению", — огласил решение судья. Процесс пройдет в Люберецком городском суде.
Судья указал, что Фургал просил рассмотреть его дело с участием присяжных, а жители Хабаровска "лучше всех знают его и обстоятельства дела".
"Наличие такой информации не позволяет сделать однозначный вывод, что коллегия присяжных будет непредвзятой и вынесет объективный вердикт", — решил судья.
Кроме того, суд продлил арест еще на полгода, до 28 апреля, Фургала и других фигурантов. Вместе с тем сохранен арест, наложенный на их имущество.
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"Определение дальнейшей судьбы данного имущества относится к компетенции суда, который рассмотрит дело по существу", — отметил судья.
У защиты есть десять дней для обжалования.
Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска, но прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургал через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор указала и на волнения в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала.
По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.
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В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.
В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.
С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.
Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
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Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
 
Московская область (Подмосковье)Сергей ФургалХабаровский крайВерховный суд РФУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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