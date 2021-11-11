https://ria.ru/20211111/furgal-1758539298.html

Фургала будут судить в Подмосковье

Фургала будут судить в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2021

Фургала будут судить в Подмосковье

Верховный суд России направил в подмосковный суд дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T15:19

московская область (подмосковье)

сергей фургал

хабаровский край

верховный суд рф

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Верховный суд России направил в подмосковный суд дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство [прокуратуры] подлежит удовлетворению", — огласил решение судья. Процесс пройдет в Люберецком городском суде.Судья указал, что Фургал просил рассмотреть его дело с участием присяжных, а жители Хабаровска "лучше всех знают его и обстоятельства дела"."Наличие такой информации не позволяет сделать однозначный вывод, что коллегия присяжных будет непредвзятой и вынесет объективный вердикт", — решил судья.Кроме того, суд продлил арест еще на полгода, до 28 апреля, Фургала и других фигурантов. Вместе с тем сохранен арест, наложенный на их имущество."Определение дальнейшей судьбы данного имущества относится к компетенции суда, который рассмотрит дело по существу", — отметил судья.У защиты есть десять дней для обжалования.Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска, но прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургал через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор указала и на волнения в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.

https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html

https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html

https://ria.ru/20200709/1574087943.html

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московская область (подмосковье), сергей фургал, хабаровский край, верховный суд рф, уголовное дело сергея фургала