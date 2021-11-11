https://ria.ru/20211111/fortpost-1758645446.html
Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США
Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США - РИА Новости, 11.11.2021
Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США
Создание американской военной базы в греческом Александруполисе говорит о том, что Греция превратилась в форпост США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:55
2021-11-11T19:55
2021-11-11T20:48
в мире
сша
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АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Создание американской военной базы в греческом Александруполисе говорит о том, что Греция превратилась в форпост США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Военные базы Греции используются США. Их так много, что их нельзя пересчитать. Греция практически стала форпостом Америки. Поэтому база в Дедеагаче (Александруполис. — Прим. ред.). — лишь малая часть. Почему это происходит? Мы об этом говорим и с (президентом США Джо) Байденом. Но ответа нет. Поведение Греции в регионе неправильное", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.По его словам, Турция, Греция и США как члены НАТО должны договориться по этому вопросу."Почему как члены НАТО мы друг с другом не можем договориться? По финансовому обеспечению и по военной мощи мы после США больше всех вносим вклад в НАТО, Греция там и близко не стоит. Мы — страховка в регионе", — добавил турецкий лидер.По новому греко-американскому оборонному соглашению, США получат несколько военных баз, в том числе в Александруполисе. Специалисты считают, что соглашение направлено против России. В частности, экс-глава МИД Греции Никос Котзиас сказал, что, передавая греческие территории американцам, чтобы спровоцировать Россию, Греция втягивается во враждебные по отношению к России сценарии. Правительство Греции заявляет, что базы США защитят страну в случае нападения Турции.
https://ria.ru/20211101/erdogan-1757215943.html
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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, греция, джо байден, мид греции, нато, никос котзиас, россия
19:55 11.11.2021 (обновлено: 20:48 11.11.2021)
Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США
Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США после создания базы в Александруполисе