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Религия
https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758528519.html
В РПЦ объяснили популярность Достоевского
В РПЦ объяснили популярность Достоевского - РИА Новости, 11.11.2021
В РПЦ объяснили популярность Достоевского
Ни один писатель во всем мире не оказал такое сильное влияние на читателя, как Федор Достоевский, раскрывший в своих произведениях глубину внутреннего мира... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:35
2021-11-11T11:35
религия
николай i
сша
москва
федор достоевский
юнеско
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ни один писатель во всем мире не оказал такое сильное влияние на читателя, как Федор Достоевский, раскрывший в своих произведениях глубину внутреннего мира человека, его терзания и поиск Бога, считает председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).По его словам, Достоевский изменил представления о литературе и о человеке. "Такого глубокого интереса к внутреннему миру человека, к тому, что происходит его в душе, до Достоевского не было ни у одного автора художественной литературы. И, наверное, ни у кого другого из писателей нет такого сильного влияния на читателя во всей мировой литературе, как влияние Достоевского. Это был от Бога писательский дар", - сказал РИА Новости митрополит.Священнослужитель подчеркнул, что для образованного человека не знать ничего о Достоевском, не прочитать ни одного его произведения немыслимо. За 200 лет произведения писателя не потеряли своей актуальности, они волнуют современных читателей не меньше, чем волновали современников Достоевского, поскольку рассказывают "не о сиюминутном, а о том, что для человека в веке позапрошлом и веке нынешнем одинаково важно", отметил он."Федор Михайлович сам познавал и показывал читателям глубины внутреннего мира человека, движения его ума, души, сердца, сомнения, терзания, размышления. После созданного им уже нельзя писать поверхностно – это не воспринимается как истинно художественная литература", - считает митрополит.Он отметил, что убеждения Достоевского, нашедшие художественное воплощение в его зрелых произведениях, выделяются на фоне множества теорий и взглядов его современников о том, как улучшить жизнь, политическое и социальное устройство. Абсолютное большинство идей в то время было сосредоточено на внешнем: поменять внешние реалии – и мир улучшится, жизнь изменится. "Достоевский не в политическом или социальном переустройстве видел возможность изменить мир к лучшему, а в понимании самим человеком ответственности за все сделанное им перед Господом. По его мнению, сам человек должен осознавать и помнить, что у него нет права нарушать нравственные законы, переступать через нравственные нормы, даже если ему кажется, что у него по-настоящему великие цели, и что он все делает ради блага других. Главная его мысль: без изменения самого человека никакие внешние изменения не помогут", - подчеркнул собеседник агентства. Митрополит отметил, что на каторге писатель четыре года читал только Евангелие.Автор романов "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Бесы" родился 11 ноября (20 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. В 1843 году Достоевский закончил Главное инженерное училище в Петербурге, но решил посвятить себя литературе. За участие в кружке "петрашевцев" писатель был арестован в 1849 году и приговорен к 8 годам каторги. Император Николай I заменил Достоевскому срок на четырехлетний. В заключении писатель стал глубоко религиозным человеком, свои впечатления от пребывания в остроге он описал в повести "Записки из мертвого дома". Полную амнистию и разрешение публиковаться Достоевский получил в 1857 году.По данным ЮНЕСКО, сегодня Достоевский - один из самых читаемых писателей мира, литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков, его романы неоднократно экранизировались в России, Европе, Японии, США и других странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/translyatsiya-1758522097.html
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николай i, сша, москва, федор достоевский, юнеско, русская православная церковь, россия
11:35 11.11.2021
 

В РПЦ объяснили популярность Достоевского

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу на станции московского метрополитена "Достоевская"
Девушка читает книгу на станции московского метрополитена Достоевская - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ни один писатель во всем мире не оказал такое сильное влияние на читателя, как Федор Достоевский, раскрывший в своих произведениях глубину внутреннего мира человека, его терзания и поиск Бога, считает председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).
По его словам, Достоевский изменил представления о литературе и о человеке. "Такого глубокого интереса к внутреннему миру человека, к тому, что происходит его в душе, до Достоевского не было ни у одного автора художественной литературы. И, наверное, ни у кого другого из писателей нет такого сильного влияния на читателя во всей мировой литературе, как влияние Достоевского. Это был от Бога писательский дар", - сказал РИА Новости митрополит.
Священнослужитель подчеркнул, что для образованного человека не знать ничего о Достоевском, не прочитать ни одного его произведения немыслимо. За 200 лет произведения писателя не потеряли своей актуальности, они волнуют современных читателей не меньше, чем волновали современников Достоевского, поскольку рассказывают "не о сиюминутном, а о том, что для человека в веке позапрошлом и веке нынешнем одинаково важно", отметил он.
"Федор Михайлович сам познавал и показывал читателям глубины внутреннего мира человека, движения его ума, души, сердца, сомнения, терзания, размышления. После созданного им уже нельзя писать поверхностно – это не воспринимается как истинно художественная литература", - считает митрополит.
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Играем в Достоевского: как Фёдор Михайлович стал первым блогером в России
Он отметил, что убеждения Достоевского, нашедшие художественное воплощение в его зрелых произведениях, выделяются на фоне множества теорий и взглядов его современников о том, как улучшить жизнь, политическое и социальное устройство. Абсолютное большинство идей в то время было сосредоточено на внешнем: поменять внешние реалии – и мир улучшится, жизнь изменится. "Достоевский не в политическом или социальном переустройстве видел возможность изменить мир к лучшему, а в понимании самим человеком ответственности за все сделанное им перед Господом. По его мнению, сам человек должен осознавать и помнить, что у него нет права нарушать нравственные законы, переступать через нравственные нормы, даже если ему кажется, что у него по-настоящему великие цели, и что он все делает ради блага других. Главная его мысль: без изменения самого человека никакие внешние изменения не помогут", - подчеркнул собеседник агентства. Митрополит отметил, что на каторге писатель четыре года читал только Евангелие.
Автор романов "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Бесы" родился 11 ноября (20 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. В 1843 году Достоевский закончил Главное инженерное училище в Петербурге, но решил посвятить себя литературе. За участие в кружке "петрашевцев" писатель был арестован в 1849 году и приговорен к 8 годам каторги. Император Николай I заменил Достоевскому срок на четырехлетний. В заключении писатель стал глубоко религиозным человеком, свои впечатления от пребывания в остроге он описал в повести "Записки из мертвого дома". Полную амнистию и разрешение публиковаться Достоевский получил в 1857 году.
По данным ЮНЕСКО, сегодня Достоевский - один из самых читаемых писателей мира, литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков, его романы неоднократно экранизировались в России, Европе, Японии, США и других странах.
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