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Культура
https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758320093.html
Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов
Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов - РИА Новости, 11.11.2021
Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов
Весь мир празднует 200-летие Достоевского — пожалуй, самого известного и популярного русского писателя. Сегодня Федор Михайлович актуален как никогда. Уже не... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:00
2021-11-11T09:13
культура
николай гоголь
иван тургенев
федор достоевский
книги
агата кристи (агата маллоуэн)
санкт-петербург
200 лет федору достоевскому
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Весь мир празднует 200-летие Достоевского — пожалуй, самого известного и популярного русского писателя. Сегодня Федор Михайлович актуален как никогда. Уже не столько как морализатор, а как острый сатирик и главный детективщик XIX века.Ученые и публицисты, раскрывая образ Достоевского, довольно часто сосредотачиваются на нравственной и социальной стороне его творчества. И здесь вроде бы ничего ни убавить, ни прибавить: практически все философские подтексты Федора Михайловича полностью раскрыты литературной критикой.Но вот беллетристическая — и порой сатирическая — сторона оказалась за бортом профессиональных исследований. А между тем феномен писателя, включая и его мировое признание (Достоевский — один из самых переводимых и, соответственно, читаемых русских классиков), во многом основан именно на фабуле его произведений. Федор Михайлович это прекрасно понимал, выбирая для романов одну из самых популярных и по сей день литературных форм. Ведь, если разобраться, большинство его произведений по сути своей — детективы с захватывающим сюжетом.Вот "Преступление и наказание" — не просто детектив, а история о расследовании и раскаянии, возможность посмотреть на ситуацию глазами преступника: автор фактически помещает нас внутрь его сознания. И это задолго до появления "Убийства Роджера Экройда" Агаты Кристи, первого детектива, написанного от лица человека, совершившего преступление. Достоевский же — просто в силу писательского таланта — еще и создает такой образный текст, что мы не только понимаем мотивацию Раскольникова, но можем сродниться с его специфическим чувственным миром.Ровно то же и с другими романами: "Идиот" — детектив, в котором мы видим, как убийца Рогожин приближается к преступлению, как череда событий доводит его до невозвратной точки. "Бесы" — так это просто невероятно плотно закрученное повествование о террористической ячейке. "Братья Карамазовы" — идеально сшитый судебный детектив, в котором у каждого из героев есть мотив убийства отца.Конечно, опытный литературовед может обвинить данную точку зрения в поверхностности, когда моральная и философская стороны произведения оказываются оттенены фабулой. Но читатель следит в первую очередь за сюжетом, глубина авторского размышления открывается ему постепенно. А мастерство Достоевского как создателя сюжета сомнению не подвергается вообще.Он и сам это прекрасно понимал и порой решал поквитаться с оппонентами в собственных произведениях. Вот тут и появлялся совершенно не знакомый Достоевский: едкий сатирик, невероятно острый на язык, но при этом ничуть не менее глубокий.Вот, например, "Крокодил" — лихой и смешной рассказ. Он о том, как мелкий чиновник пошел в зверинец, раздразнил там рептилию, а она его возьми да и проглоти. В итоге герой вещает из пасти животного — ему там внутри уютно, тепло и хорошо. Начальство подозревает всякое: а ну как он скрылся в крокодиле из каких-нибудь, упаси Господь, либеральных тенденций? В образе такого чиновника — худенького, едкого и в очках, современники, конечно же, увидели злую пародию на Чернышевского. Достоевский от обвинений защищался в "Дневнике писателя", уверяя, что никого конкретного в виду не имел.И здесь классику стоит поверить — конечно, это образ не конкретного Чернышевского, а скорее коллективного. Довольно мелочного западника, лишенного стройности размышлений о реальном мире. Оттого ему и в крокодиле хорошо. В итоге он смирится с любым существованием. И даже переваренный рептилией выйдет здоровым и относительно невредимым. И снова начнет уверять всех, что знает, как все должно быть устроено на самом деле.Юрий Тынянов отыскал у Достоевского и пародию на Гоголя, причем — на позднего, времен "Выбранных мест из переписки с друзьями", предполагая, что великого предшественника Достоевский вывел в образе Фомы Опискина. Эдакий "литератор с претензиями", читающий лекции по истории и мечтающий, как на них будут собираться "тридцать тысяч человек" (опять же пародия на вранье Хлестакова). "Коллективный морализатор" — еще один критикуемый Достоевским образ. То, что некоторые видят в нем черты позднего Гоголя, не лишено основания.Или писатель Кармазинов в "Бесах" — тут сатира практически прямая. Он читает свой рассказ "Merci", в котором изобилуют описания природы, воспоминания о первой любви, имена различных иностранных композиторов. Неудивительно, что в этом герое многим видится карикатура на Ивана Тургенева, с которым у Достоевского сложились непростые отношения. Внешне они вели себя предельно корректно (Иван Сергеевич когда-то даже дал проигравшему Достоевскому денег в долг — Федор Михайлович вернул их с сильным опозданием). Порой литераторы обменивались уколами: то Тургенев на Достоевского эпиграмму напишет, то Достоевский "Дым" поругает. Но, прочитав "Бесов", Тургенев возмутился: увидел в Кармазинове карикатуру на себя. И тут даже формальное примирение было невозможно, хотя Достоевский предпринимал попытки наладить отношения.И все эти элементы биографии Федора Достоевского, о которых порой не упоминают в "парадных" исследованиях, раскрывают нам куда более глубокий и яркий образ классика. Он предстает не забронзовевшим морализатором, а рефлексивным, ярким, готовым к острому диалогу писателем с невероятной сюжетной мощью.И как раз то, что он казался многим современникам неудобным, неоднозначным, спорным, и говорит о его неустаревающей актуальности. Значит, есть такие пласты его творчества, которые еще ждут как нового исследователя, так и читательского внимания — и, соответственно, понимания.Нам есть что открывать в Достоевском сегодня и даже спорить с ним. Он сам, во всяком случае, был к этому готов и не чурался критических нападок. Более того — мог отразить их напрямую в тексте произведения. Мастер сюжета, что еще скажешь!
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николай гоголь, иван тургенев, федор достоевский, книги, агата кристи (агата маллоуэн), санкт-петербург, 200 лет федору достоевскому
08:00 11.11.2021 (обновлено: 09:13 11.11.2021)
 

Неожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТатьяна Бедова и Георгий Тараторкин на съемках кинофильма "Преступление и наказание"
Татьяна Бедова и Георгий Тараторкин на съемках кинофильма Преступление и наказание - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Весь мир празднует 200-летие Достоевского — пожалуй, самого известного и популярного русского писателя. Сегодня Федор Михайлович актуален как никогда. Уже не столько как морализатор, а как острый сатирик и главный детективщик XIX века.
Ученые и публицисты, раскрывая образ Достоевского, довольно часто сосредотачиваются на нравственной и социальной стороне его творчества. И здесь вроде бы ничего ни убавить, ни прибавить: практически все философские подтексты Федора Михайловича полностью раскрыты литературной критикой.
Но вот беллетристическая — и порой сатирическая — сторона оказалась за бортом профессиональных исследований. А между тем феномен писателя, включая и его мировое признание (Достоевский — один из самых переводимых и, соответственно, читаемых русских классиков), во многом основан именно на фабуле его произведений.
Федор Михайлович это прекрасно понимал, выбирая для романов одну из самых популярных и по сей день литературных форм. Ведь, если разобраться, большинство его произведений по сути своей — детективы с захватывающим сюжетом.
Вот "Преступление и наказание" — не просто детектив, а история о расследовании и раскаянии, возможность посмотреть на ситуацию глазами преступника: автор фактически помещает нас внутрь его сознания. И это задолго до появления "Убийства Роджера Экройда" Агаты Кристи, первого детектива, написанного от лица человека, совершившего преступление. Достоевский же — просто в силу писательского таланта — еще и создает такой образный текст, что мы не только понимаем мотивацию Раскольникова, но можем сродниться с его специфическим чувственным миром.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Георгий Тараторкин в роли Раскольникова в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского

Георгий Тараторкин в роли Раскольникова
1 из 5

Георгий Тараторкин в роли Раскольникова в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского

© РИА Новости / РИА Новости
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Георгий Тараторкин в роли Раскольникова на съемках кинофильма «Преступление и наказание» режиссера Льва Кулиджанова

Георгий Тараторкин
2 из 5

Георгий Тараторкин в роли Раскольникова на съемках кинофильма «Преступление и наказание» режиссера Льва Кулиджанова

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Спектакль "Преступление и наказание" по роману русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) в театре на Таганке. В роли Раскольникова — Александр Трофимов, в роли Разумихина — Борис Хмельницкий

Спектакль Преступление и наказание в театре на Таганке
3 из 5

Спектакль "Преступление и наказание" по роману русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) в театре на Таганке. В роли Раскольникова — Александр Трофимов, в роли Разумихина — Борис Хмельницкий

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Михаил Филимонов / Перейти в фотобанк

Рукописи романа "Преступление и наказание" русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф. М. Достоевского в Москве

Рукописи романа Преступление и наказание русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве.
4 из 5

Рукописи романа "Преступление и наказание" русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф. М. Достоевского в Москве

© РИА Новости / Михаил Филимонов
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© РИА Новости / М. Филимонов / Перейти в фотобанкИздания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание"
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
5 из 5
Издания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание"
© РИА Новости / М. Филимонов
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1 из 5

Георгий Тараторкин в роли Раскольникова в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 5

Георгий Тараторкин в роли Раскольникова на съемках кинофильма «Преступление и наказание» режиссера Льва Кулиджанова

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 5

Спектакль "Преступление и наказание" по роману русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) в театре на Таганке. В роли Раскольникова — Александр Трофимов, в роли Разумихина — Борис Хмельницкий

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
4 из 5

Рукописи романа "Преступление и наказание" русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф. М. Достоевского в Москве

© РИА Новости / Михаил Филимонов
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5 из 5
Издания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание"
© РИА Новости / М. Филимонов
Перейти в фотобанк
Ровно то же и с другими романами: "Идиот" — детектив, в котором мы видим, как убийца Рогожин приближается к преступлению, как череда событий доводит его до невозвратной точки. "Бесы" — так это просто невероятно плотно закрученное повествование о террористической ячейке. "Братья Карамазовы" — идеально сшитый судебный детектив, в котором у каждого из героев есть мотив убийства отца.
Конечно, опытный литературовед может обвинить данную точку зрения в поверхностности, когда моральная и философская стороны произведения оказываются оттенены фабулой.
Но читатель следит в первую очередь за сюжетом, глубина авторского размышления открывается ему постепенно. А мастерство Достоевского как создателя сюжета сомнению не подвергается вообще.
© РИА Новости / Селимханов / Перейти в фотобанкРисунок "Федор Достоевский"
Рисунок Федор Достоевский - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Селимханов
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Рисунок "Федор Достоевский"
Он и сам это прекрасно понимал и порой решал поквитаться с оппонентами в собственных произведениях. Вот тут и появлялся совершенно не знакомый Достоевский: едкий сатирик, невероятно острый на язык, но при этом ничуть не менее глубокий.
Вот, например, "Крокодил" — лихой и смешной рассказ. Он о том, как мелкий чиновник пошел в зверинец, раздразнил там рептилию, а она его возьми да и проглоти. В итоге герой вещает из пасти животного — ему там внутри уютно, тепло и хорошо.
Начальство подозревает всякое: а ну как он скрылся в крокодиле из каких-нибудь, упаси Господь, либеральных тенденций? В образе такого чиновника — худенького, едкого и в очках, современники, конечно же, увидели злую пародию на Чернышевского. Достоевский от обвинений защищался в "Дневнике писателя", уверяя, что никого конкретного в виду не имел.
© РИА Новости / Шварцман / Перейти в фотобанкНиколай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) — русский революционер, мыслитель, писатель, экономист, философ. Фотография 1871 года.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) - русский революционер, мыслитель, писатель, экономист, философ. Фотография 1871 года. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Шварцман
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Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) — русский революционер, мыслитель, писатель, экономист, философ. Фотография 1871 года.
И здесь классику стоит поверить — конечно, это образ не конкретного Чернышевского, а скорее коллективного. Довольно мелочного западника, лишенного стройности размышлений о реальном мире. Оттого ему и в крокодиле хорошо.
В итоге он смирится с любым существованием. И даже переваренный рептилией выйдет здоровым и относительно невредимым. И снова начнет уверять всех, что знает, как все должно быть устроено на самом деле.
Юрий Тынянов отыскал у Достоевского и пародию на Гоголя, причем — на позднего, времен "Выбранных мест из переписки с друзьями", предполагая, что великого предшественника Достоевский вывел в образе Фомы Опискина.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Русский актер Михаил Александрович Чехов (1891-1955) в роли Фомы Опискина в сцене из спектакля "Село Степанчиково" по Ф. Достоевскому. Латвийский Национальный театр. Рига, 1933

Русский актер Михаил Александрович Чехов (1891-1955 г. г.) в роли Фомы Опискина в сцене из спектакля Село Степанчиково по Ф.Достоевскому. Латвийский Национальный театр. Рига. 1933
1 из 3

Русский актер Михаил Александрович Чехов (1891-1955) в роли Фомы Опискина в сцене из спектакля "Село Степанчиково" по Ф. Достоевскому. Латвийский Национальный театр. Рига, 1933

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Гладштейн / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Игорь Ильинский (сидит в центре) в роли Фомы Опискина в спектакле по повести Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" на сцене Государственного академического Малого театра

Народный артист СССР Игорь Ильинский (сидит в центре) в роли Фомы Опискина в спектакле по повести Ф. М. Достоевского Село Степанчиково и его обитатели на сцене Государственного академического Малого театра.
2 из 3

Народный артист СССР Игорь Ильинский (сидит в центре) в роли Фомы Опискина в спектакле по повести Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" на сцене Государственного академического Малого театра

© РИА Новости / Александр Гладштейн
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© Фото : Малый театр

Фома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского

Фома Опискин (Василий Бочкарев), Село Степанчиково и его обитатели Ф.М.Достоевского
3 из 3

Фома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского

© Фото : Малый театр
1 из 3

Русский актер Михаил Александрович Чехов (1891-1955) в роли Фомы Опискина в сцене из спектакля "Село Степанчиково" по Ф. Достоевскому. Латвийский Национальный театр. Рига, 1933

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3

Народный артист СССР Игорь Ильинский (сидит в центре) в роли Фомы Опискина в спектакле по повести Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" на сцене Государственного академического Малого театра

© РИА Новости / Александр Гладштейн
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3 из 3

Фома Опискин (Василий Бочкарев), "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского

© Фото : Малый театр
Эдакий "литератор с претензиями", читающий лекции по истории и мечтающий, как на них будут собираться "тридцать тысяч человек" (опять же пародия на вранье Хлестакова).
"Коллективный морализатор" — еще один критикуемый Достоевским образ. То, что некоторые видят в нем черты позднего Гоголя, не лишено основания.
Или писатель Кармазинов в "Бесах" — тут сатира практически прямая. Он читает свой рассказ "Merci", в котором изобилуют описания природы, воспоминания о первой любви, имена различных иностранных композиторов. Неудивительно, что в этом герое многим видится карикатура на Ивана Тургенева, с которым у Достоевского сложились непростые отношения.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета писателя Ивана Сергеевича Тургенева работы художника Николая Николаевича Ге
Репродукция портрета писателя Ивана Сергеевича Тургенева работы художника Николая Николаевича Ге - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости
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Репродукция портрета писателя Ивана Сергеевича Тургенева работы художника Николая Николаевича Ге
Внешне они вели себя предельно корректно (Иван Сергеевич когда-то даже дал проигравшему Достоевскому денег в долг — Федор Михайлович вернул их с сильным опозданием). Порой литераторы обменивались уколами: то Тургенев на Достоевского эпиграмму напишет, то Достоевский "Дым" поругает. Но, прочитав "Бесов", Тургенев возмутился: увидел в Кармазинове карикатуру на себя. И тут даже формальное примирение было невозможно, хотя Достоевский предпринимал попытки наладить отношения.
И все эти элементы биографии Федора Достоевского, о которых порой не упоминают в "парадных" исследованиях, раскрывают нам куда более глубокий и яркий образ классика. Он предстает не забронзовевшим морализатором, а рефлексивным, ярким, готовым к острому диалогу писателем с невероятной сюжетной мощью.
И как раз то, что он казался многим современникам неудобным, неоднозначным, спорным, и говорит о его неустаревающей актуальности. Значит, есть такие пласты его творчества, которые еще ждут как нового исследователя, так и читательского внимания — и, соответственно, понимания.
Нам есть что открывать в Достоевском сегодня и даже спорить с ним. Он сам, во всяком случае, был к этому готов и не чурался критических нападок. Более того — мог отразить их напрямую в тексте произведения. Мастер сюжета, что еще скажешь!
Прогулочное судно на реке Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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