https://ria.ru/20211111/covid-19-1758637152.html

Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении COVID-19

Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2021

Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении COVID-19

У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:52

2021-11-11T18:52

2021-11-11T19:31

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.При этом Шмаков подчеркнул, что антитела привитой матери передаются ребенку. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации — что жизненно важно.В конце октября специалист отмечал, что в этом году материнская смертность от COVID-19 в России выросла в три раза по сравнению с предыдущим. Во всех летальных случаях женщины не были вакцинированы. Шмаков также напомнил, что вакцинация не увеличивает риски самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов.Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко вновь призвал всех беременных и женщин, планирующих детей, сделать прививку от SARS-CoV-2. Вакцинироваться "Спутником V" теперь разрешено не только будущим роженицам, но и кормящим матерям.Власти не раз подчеркивали, что прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, число заболевших COVID-19 среди вакцинированных не превышает 3-4%, тяжелые формы заболевания единичны. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211105/beremennye-1757810481.html

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