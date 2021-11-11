18:52 11.11.2021 (обновлено: 19:31 11.11.2021)
Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении COVID-19
Акушер Минздрава: у заболевших COVID-19 беременных женщин увеличивается частота выкидышей
© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.
"Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока", — отметил он.
При этом Шмаков подчеркнул, что антитела привитой матери передаются ребенку. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации — что жизненно важно.
В конце октября специалист отмечал, что в этом году материнская смертность от COVID-19 в России выросла в три раза по сравнению с предыдущим. Во всех летальных случаях женщины не были вакцинированы. Шмаков также напомнил, что вакцинация не увеличивает риски самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко вновь призвал всех беременных и женщин, планирующих детей, сделать прививку от SARS-CoV-2. Вакцинироваться "Спутником V" теперь разрешено не только будущим роженицам, но и кормящим матерям.
Власти не раз подчеркивали, что прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, число заболевших COVID-19 среди вакцинированных не превышает 3-4%, тяжелые формы заболевания единичны. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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