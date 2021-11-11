https://ria.ru/20211111/bayden-1758471927.html

Байден призвал "встать и показать" Москве и Пекину

Байден призвал "встать и показать" Москве и Пекину - РИА Новости, 11.11.2021

Байден призвал "встать и показать" Москве и Пекину

Предстоящие Джо Байдену встречи на высшем уровне с Путиным и Си Цзиньпином (виртуальные — с китайским лидером, возможно, уже на следующей неделе, а с российским РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:00

2021-11-11T08:00

2021-11-11T08:00

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Предстоящие Джо Байдену встречи на высшем уровне с Путиным и Си Цзиньпином (виртуальные — с китайским лидером, возможно, уже на следующей неделе, а с российским до конца года) стали для американского президента хорошим поводом повторить свою любимую мысль. О том, что демократия снова в опасности — причем и в Америке, и во всем мире."Для нашей страны это по-настоящему переломный момент. И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, так что победят автократии", — такими словами Джо Байден призвал актив демпартии осознать, как для всего мира важно убедиться в том, что "Америка вернулась". На нас смотрит весь мир, а у нас бардак и внутренний раскол — давайте же уже докажем, что мы можем вытащить страну из кризиса, проведем экономические реформы и вернемся в качестве лидера на мировую арену.Эту мысль Байден повторял уже как минимум трижды — начиная со своей первой мартовской пресс-конференции. Автократы наступают, в том числе и в самих Штатах, а мир ждет от Америки демократического примера и лидерства, ждет, чтобы она вернулась к исполнению своих обязанностей "образца демократии", — так президент заклинает американскую аудиторию.И никто не спрашивает его: а точно ли весь мир ждет нашего возвращения и доказательств того, что "американская демократическая система добивается успеха"? Что — и афганцы с иракцами ждут не дождутся? И бразильцы с индусами мечтают об этом? И русские с китайцами? Понятно же, что Байден, съездив в Европу, пообщался в первую очередь с европейцами и союзниками, — а те, глядя ему в глаза, действительно интересовались планами на будущее.Но вовсе не из-за беспокойства за демократические ценности, а по глубоко прагматичным причинам: если США концентрируются на Тихоокеанском регионе, то автоматически ослабляют внимание к Европе и Ближнему Востоку. А сил-то у них хватит — или внутренний раскол приведет к тому, что Штаты замкнутся сами на себе? Байден в ответ демонстрировал полную уверенность в том, что у Америки все получится, но, вернувшись домой, вынужден снова прибегать к аргументам в стиле "Легионы, мир смотрит на вас". Легионы, то есть американцы, не очень верят — и Байден снова вытаскивает свою любимую мысль об угрозе демократии. Исходящей от автократов Путина и Си Цзиньпина.Примечательно, как меняется рассказ Байдена об аргументах врагов демократии. Изначально речь шла о том, что Си Цзиньпин — "очень прямолинейный и умный, но абсолютно не демократический человек": думает, как и Путин, что автократия — это будущий тренд, а демократия не может работать в мире, который становится все более сложным.Потом Байден объяснил, что Си Цзиньпин убеждал его, что демократия не может работать в XXI веке, потому что при демократии нельзя объединить нацию так быстро, как при автократии. И Путин такой же: "эти ребята ставят на автократию, не шучу; демократия должна встать и показать, что у нас получается".И вот теперь американский президент сообщил, что Путину и Си демократия не нравится, потому что для достижения консенсуса требуется слишком много времени.То есть изначально речь шла о том, что Си в какой-то из бесед сказал Байдену (а основные их встречи проходили в 2011 году), что мир стал слишком сложен для демократии. По крайней мере, так понял Байден. Может быть, Си Цзиньпин имел в виду, что общество уже не может управляться так же, как оно управлялось в западных государствах в XIX-XX веках. Может быть, вообще речь шла о том, что мир и общественное устройство сложнее западных представлений о них. Точно это не известно — китайцы не выкладывали своей версии разговоров двух тогдашних вице-президентов.Но при следующем воспоминании о беседах с Си Байден привел более конкретный пример его аргументации: при демократии нельзя быстро объединить нацию. Это уже похоже на правду, только вот понять ее западные и особенно англосаксонские люди не способны. В отличие от китайцев и русских, потому что наши государства строились сверху вниз, расширялись от центра. Европа же основную часть своей истории существовала как объединение отдельных городов и земель, а США вообще возникли как союз отдельных штатов. И "демократия" для Штатов была вообще единственным способом существования — потому что страна создавалась на базе множества враждовавших между собой меньшинств (религиозных, национальных и так далее). Без согласования — в той или иной степени — их интересов никакой страны бы просто не возникло. До сих пор в США главное — это штаты, местная власть, а в России и Китае основой всего являются единый (государствообразующий) народ и единая центральная власть. Китай пережил столетний период смуты и кризиса, в ходе которого, по сути, распался на части, а выбрался из него благодаря жесткому единоначалию.Но зачем американцам вдаваться в подобные мелочи, если речь идет о чужих нациях, которым они искренне (что не отменяет и осознанного желания манипулировать "партнером" с помощью обучения его "правильной" демократии) предлагают перенимать их универсальный опыт. Не хотят брать пример с Америки? Ну так это потому, что они автократы и антидемократы, дикари.В конце концов, это уже американская проблема — то, как они оценивают другие страны. Причем не только потому, что обзывательства в стиле "автократ-антидемократ" практически ни на кого в мире уже не действуют, — это все-таки не такой сильный жупел, как в свое время "коммунист". Главная проблема американцев в том, что на борьбе с автократами они пытаются строить всю свою геополитическую стратегию, то есть хотят придать своим глобальным маневрам идеологическую окраску.Да, речь о предстоящем 9-10 декабря саммите в поддержку демократии, проведение которого в Штатах называют выполнением ключевого обещания предвыборной кампании Байдена. Этот виртуальный саммит должен "помочь остановить эрозию прав и свобод во всем мире" — а в реальности собрать широкий антикитайский и антироссийский фронт.С самого начала идея саммита критиковалась американскими геополитиками-реалистами, в том числе и одним из самых влиятельных из них — Ричардом Хаасом, президентом Совета по международным отношениям. Действительно, странно не видеть изначально опасной мины, заложенной в основании "саммита за демократию", — критерия отбора участников. Соответствие американским стандартам демократии? Ну тогда нужно звать только страны ЕС, НАТО, англосаксонские Австралию с Канадой и Японию. Но ведь замысел совсем в другом: максимально широкий фронт. При этом нельзя звать всех, кроме России и Китая, но нельзя и ограничиться только своими. А значит, те, кого не позовут, обидятся — не на то, что их не зовут в антиавторитарный фронт (антикитайские и антироссийские игры вообще мало для кого привлекательны), а на то, что считают недемократичными.Критерии демократии у каждой цивилизации свои, да и нынешние западные сильно отличаются от западных же столетней давности. А уж продвижение "толерантной повестки" (навязывающей откровенно антирелигиозные, антисемейные и просто античеловеческие ценности), которая является важнейшей частью современного понимания демократии на Западе, неприемлемо практически для всех незападных мировых цивилизаций.То есть сам по себе факт созыва "саммита за демократию" станет очередным ударом по американской репутации в мире: вот, они проводят сегрегацию "свои — чужие", вешают на нас ярлыки. То есть пытаются разделять и властвовать — все правильно говорят русские и китайцы, хватит уже с нас этого диктата.И как бы ни говорили сейчас в Вашингтоне, что участие в саммите "не следует интерпретировать как заявления, что, дескать, вы являетесь демократией, а вы нет", — именно так это и будет воспринято.Точного списка участников еще нет, но уже начались утечки. Будет более 100 стран, то есть половина существующих в мире. О предварительном списке приглашенных сообщило издание Politico — и к нему сразу же появились вопросы у "настоящих демократов". Почему есть авторитарная Польша, но нет Турции (в НАТО не все демократы)? Позвали Израиль, а где же Египет? Нет Таиланда и Вьетнама (в первом у власти военные, а во втором коммунисты), но почему есть Ирак, от которого после американского вторжения вообще непонятно что осталось? Эти разборки внутри демократического жюри, конечно, смешны — жалко, что в Афганистане уже пала власть американских ставленников, а то и правительство Гани позвали бы на саммит. А что, оно же правильное, демократическое — и никто на Западе не задался бы вопросом, как может быть демократической власть, в выборах которой участвовали два миллиона из 32 миллионов афганцев.В интересах России и Китая пожелать успеха вашингтонскому саммиту, тем более что в администрации Байдена сейчас говорят, что это только "начало более длительного разговора о демократии". И участникам саммита будет "необходимо провести обещанные реформы", чтобы получить приглашение на второй саммит, ожидаемый в следующем году. То есть сдать экзамен на демократию вашингтонской приемной комиссии. Сложно представить себе лучшую антирекламу американского отношения к миру, причем никто ведь не принуждал Байдена упорствовать в желании провести саммит за демократию и против автократов. Путину и Си Цзиньпину такое точно не под силу — Байден все сделает сам.

https://ria.ru/20211109/sammit-1758320856.html

https://ria.ru/20211110/vstrecha-1758330297.html

https://ria.ru/20211110/kreml-1758379177.html

https://ria.ru/20211107/mesto-1757983709.html

https://ria.ru/20211108/sammit-1758138155.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/bayden-1758022746.html

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авторы, сша, китай, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, россия