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Turkish Airlines не пустит граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск

Turkish Airlines не пустит граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск - РИА Новости, 11.11.2021

Turkish Airlines не пустит граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск

Авиакомпания Turkish Airlines не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы до Минска из-за миграционного кризиса, заявил представитель канцелярии... РИА Новости, 11.11.2021

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ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы до Минска из-за миграционного кризиса, заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.Как ранее сообщило агентство Bloomberg, из-за обстановки на польско-белорусской границе против российского "Аэрофлота" и турецкого перевозчика Turkish Airlines могут ввести санкции. Обе авиакомпании опровергли обвинения в причастности к перевозке нелегалов.В свою очередь, врио главы МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что ЕС намерен расширить санкции против Минска, а также всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Речь идет также о секторальных санкциях, добавил он. В этом случае ограничения ударят по всему Союзному государству.В России в ответ на это заявили, что не удивлены реакцией Евросоюза, которая всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой". Кроме того, МИД пообещал "подставить плечо" Минску в случае новых ограничений со стороны Брюсселя.Ситуация с мигрантамиЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T22:12 true PT1M21S

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в мире, twitter, литва, сирия, ирак, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии