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В космосе обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид
В космосе обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид - РИА Новости, 11.11.2021
В космосе обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид
Институт прикладной математики имени Келдыша обнаружил неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид, сообщается в Instagram института. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T22:18
2021-11-11T22:18
2021-11-11T22:19
российская академия наук
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Институт прикладной математики имени Келдыша обнаружил неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид, сообщается в Instagram института."Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей", - говорится в сообщении.Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. В четверг он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли (к примеру, расстояние до Луны 380 тысяч километров). Астероид виден как слабый объект 20-й звёздной величины."На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211110/solntse-1758411534.html
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российская академия наук, космос - риа наука, астероиды, луна, земля
22:18 11.11.2021 (обновлено: 22:19 11.11.2021)
В космосе обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид
В институте Келдыша обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид