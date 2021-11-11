https://ria.ru/20211111/asteroid-1758659423.html

В космосе обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид

В космосе обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид - РИА Новости, 11.11.2021

В космосе обнаружили потенциально опасный летящий к Земле астероид

Институт прикладной математики имени Келдыша обнаружил неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид, сообщается в Instagram института. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T22:18

2021-11-11T22:18

2021-11-11T22:19

российская академия наук

космос - риа наука

астероиды

луна

земля

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Институт прикладной математики имени Келдыша обнаружил неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид, сообщается в Instagram института."Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей", - говорится в сообщении.Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. В четверг он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли (к примеру, расстояние до Луны 380 тысяч километров). Астероид виден как слабый объект 20-й звёздной величины."На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211110/solntse-1758411534.html

луна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, космос - риа наука, астероиды, луна, земля