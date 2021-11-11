https://ria.ru/20211111/arest-1758607253.html

Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"*

Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"* - РИА Новости, 11.11.2021

Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"*

Экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров, обвиняемый в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:57

2021-11-11T16:57

2021-11-11T16:57

происшествия

краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров, обвиняемый в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, оставлен под стражей еще на полгода, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В четверг в Краснодаре прошло первое судебное заседание по уголовному делу Пивоварова. "В рамках состоявшегося судебного заседания удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, он оставлен под стражей на 6 месяцев", - отмечается в релизе. Кроме того, сообщается, что сторона защиты заявила ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела, для рассмотрения ходатайства дело направлено в Краснодарский краевой суд.Пивоваров - экс-руководитель "Открытой России"* (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельность). В начале июня его задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре Пивоварову предъявили обвинение в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст.284.1 УК РФ).По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.* Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20210909/terrorizm-1749336205.html

https://ria.ru/20210601/pivovarov-1735166873.html

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