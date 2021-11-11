Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/arest-1758607253.html
Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"*
Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"* - РИА Новости, 11.11.2021
Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"*
Экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров, обвиняемый в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:57
2021-11-11T16:57
происшествия
краснодарский край
краснодар
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
открытая россия
андрей пивоваров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735260735_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_700ccbea619233bb7e26a2504c88f60a.jpg
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров, обвиняемый в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, оставлен под стражей еще на полгода, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В четверг в Краснодаре прошло первое судебное заседание по уголовному делу Пивоварова. "В рамках состоявшегося судебного заседания удовлетворено&nbsp;ходатайство гособвинения о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, он оставлен&nbsp;под стражей на 6 месяцев", - отмечается в релизе. Кроме того, сообщается, что сторона защиты заявила ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела, для рассмотрения ходатайства дело направлено в Краснодарский краевой суд.Пивоваров - экс-руководитель "Открытой России"* (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельность). В начале июня его задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре Пивоварову предъявили обвинение в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст.284.1 УК РФ).По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20210909/terrorizm-1749336205.html
https://ria.ru/20210601/pivovarov-1735166873.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735260735_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_93af60ffc67d26d01e8988167989d718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, краснодар, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), открытая россия, андрей пивоваров, россия
16:57 11.11.2021
 
Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"*

Краснодарский суд продлил на полгода арест экс-главе "Открытой России"* Пивоварову

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров, обвиняемый в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, оставлен под стражей еще на полгода, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В четверг в Краснодаре прошло первое судебное заседание по уголовному делу Пивоварова. "В рамках состоявшегося судебного заседания удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, он оставлен под стражей на 6 месяцев", - отмечается в релизе. Кроме того, сообщается, что сторона защиты заявила ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела, для рассмотрения ходатайства дело направлено в Краснодарский краевой суд.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 13:21
Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Пивоваров - экс-руководитель "Открытой России"* (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельность). В начале июня его задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре Пивоварову предъявили обвинение в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст.284.1 УК РФ).
По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.
* Организация, признанная нежелательной в России
Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 21:24
ЕС обратился к России после задержания Пивоварова
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Открытая РоссияАндрей ПивоваровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41ВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
01:33В Приморье наказали вандала, затушившего Вечный огонь
Лента новостейМолния
ВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business JetВ Приморье наказали вандала, затушившего Вечный огонь