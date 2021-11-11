Краснодарский суд продлил арест экс-главе "Открытой России"*
Краснодарский суд продлил на полгода арест экс-главе "Открытой России"* Пивоварову
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров, обвиняемый в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, оставлен под стражей еще на полгода, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В четверг в Краснодаре прошло первое судебное заседание по уголовному делу Пивоварова. "В рамках состоявшегося судебного заседания удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, он оставлен под стражей на 6 месяцев", - отмечается в релизе. Кроме того, сообщается, что сторона защиты заявила ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела, для рассмотрения ходатайства дело направлено в Краснодарский краевой суд.
Пивоваров - экс-руководитель "Открытой России"* (организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельность). В начале июня его задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре Пивоварову предъявили обвинение в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст.284.1 УК РФ).
По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.
* Организация, признанная нежелательной в России
1 июня, 21:24ЕС обратился к России после задержания Пивоварова