https://ria.ru/20211111/arcane-1758516188.html

Netflix выпустил трейлер второй части мультсериала "Аркейн"

Netflix выпустил трейлер второй части мультсериала "Аркейн" - РИА Новости, 11.11.2021

Netflix выпустил трейлер второй части мультсериала "Аркейн"

На YouTube разместили трейлер второй части анимационного сериала Nеtflix "Аркейн", созданного по мотивам видеоигры League of Legends. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:01

2021-11-11T19:01

2021-11-11T19:01

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер второй части анимационного сериала Nеtflix "Аркейн", созданного по мотивам видеоигры League of Legends.Проект, состоящий из девяти эпизодов, разбили на три равные части. В первых трех сериях главные героини — сестры Вай и Джинкс оказываются в центре конфликта, связанного с противостоянием двух вымышленных районов: богатого Пилвотера и мрачных трущоб под названием Заун. Судя по трейлеру, в следующей главе Вай и Джинкс снова столкнутся лицом к лицу, и развитие истории этих двух персонажей станет еще более динамичным и интересным.Премьера следующих трех серий состоится на Netlfix 13 ноября. Ранее стало известно, что "Аркейн" обошел по популярности еще один хит стримингового сервиса — южнокорейское шоу "Игра в кальмара". Мультсериал занял первое место в категории самых просматриваемых шоу на Netflix в более чем 38 странах.

https://ria.ru/20211029/witcher-1756920760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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youtube, netflix, новости культуры, кино и сериалы