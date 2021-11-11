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Netflix выпустил трейлер второй части мультсериала "Аркейн"
Netflix выпустил трейлер второй части мультсериала "Аркейн" - РИА Новости, 11.11.2021
Netflix выпустил трейлер второй части мультсериала "Аркейн"
На YouTube разместили трейлер второй части анимационного сериала Nеtflix "Аркейн", созданного по мотивам видеоигры League of Legends. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:01
2021-11-11T19:01
2021-11-11T19:01
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер второй части анимационного сериала Nеtflix "Аркейн", созданного по мотивам видеоигры League of Legends.Проект, состоящий из девяти эпизодов, разбили на три равные части. В первых трех сериях главные героини — сестры Вай и Джинкс оказываются в центре конфликта, связанного с противостоянием двух вымышленных районов: богатого Пилвотера и мрачных трущоб под названием Заун. Судя по трейлеру, в следующей главе Вай и Джинкс снова столкнутся лицом к лицу, и развитие истории этих двух персонажей станет еще более динамичным и интересным.Премьера следующих трех серий состоится на Netlfix 13 ноября. Ранее стало известно, что "Аркейн" обошел по популярности еще один хит стримингового сервиса — южнокорейское шоу "Игра в кальмара". Мультсериал занял первое место в категории самых просматриваемых шоу на Netflix в более чем 38 странах.
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youtube, netflix, новости культуры, кино и сериалы
Netflix выпустил трейлер второй части мультсериала "Аркейн"
На YouTube вышел трейлер второй части мультсериала Netflix "Аркейн"
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер второй части анимационного сериала Nеtflix "Аркейн", созданного по мотивам видеоигры League of Legends.
Проект, состоящий из девяти эпизодов, разбили на три равные части. В первых трех сериях главные героини — сестры Вай и Джинкс оказываются в центре конфликта, связанного с противостоянием двух вымышленных районов: богатого Пилвотера и мрачных трущоб под названием Заун.
Судя по трейлеру, в следующей главе Вай и Джинкс снова столкнутся лицом к лицу, и развитие истории этих двух персонажей станет еще более динамичным и интересным.
Премьера следующих трех серий состоится на Netlfix 13 ноября.
Ранее стало известно
, что "Аркейн" обошел по популярности еще один хит стримингового сервиса — южнокорейское шоу "Игра в кальмара". Мультсериал занял первое место в категории самых просматриваемых шоу на Netflix в более чем 38 странах.