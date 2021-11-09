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Культура
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Сериал Netflix "Аркейн" стал популярнее "Игры в кальмара"
Сериал Netflix "Аркейн" стал популярнее "Игры в кальмара" - РИА Новости, 09.11.2021
Сериал Netflix "Аркейн" стал популярнее "Игры в кальмара"
Новый проект Netflix — анимационный сериал "Аркейн" обошел по популярности еще один хит стримингового сервиса — южнокорейское шоу "Игра в кальмара", сообщает... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:45
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новый проект Netflix — анимационный сериал "Аркейн" обошел по популярности еще один хит стримингового сервиса — южнокорейское шоу "Игра в кальмара", сообщает портал FixPatrol. Мультсериал, созданный по вселенной видеоигры League of Legends, занял первое место в категории самых просматриваемых шоу на Netflix в более чем 38 странах, опередив многосерийный триллер "Игра в кальмара", который был лидером по этому показателю 46 дней. "Аркейн" также получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Например, на IMDb его оценили на 9,4 балла из десяти возможных, а на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes он получил 100 процентов "свежести" от критиков и 98 процентов от аудитории.Что интересно, такого результата достигли лишь три серии из девяти. Если раньше Netflix размещал на платформе сезон целиком, то выпуск "Аркейна" разбили на части. Так, премьера первых трех серий состоялась 6 ноября. Следующие шесть будут выпущены в течение двух недель: 13 ноября, а затем — 20 ноября. В шоу действие происходит в богатом городе Пилвотере и неблагополучном районе Зауна. В центре событий оказываются две сестры, которым пришлось разлучиться, а после встать по ту сторону баррикад из-за вражды, произошедшей между двумя этими территориями.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
11:45 09.11.2021
 
Сериал Netflix "Аркейн" стал популярнее "Игры в кальмара"

Анимационный сериал Netflix "Аркейн" обошел по популярности "Игру в кальмара"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новый проект Netflix — анимационный сериал "Аркейн" обошел по популярности еще один хит стримингового сервиса — южнокорейское шоу "Игра в кальмара", сообщает портал FixPatrol.
Мультсериал, созданный по вселенной видеоигры League of Legends, занял первое место в категории самых просматриваемых шоу на Netflix в более чем 38 странах, опередив многосерийный триллер "Игра в кальмара", который был лидером по этому показателю 46 дней.
"Аркейн" также получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Например, на IMDb его оценили на 9,4 балла из десяти возможных, а на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes он получил 100 процентов "свежести" от критиков и 98 процентов от аудитории.
Что интересно, такого результата достигли лишь три серии из девяти. Если раньше Netflix размещал на платформе сезон целиком, то выпуск "Аркейна" разбили на части. Так, премьера первых трех серий состоялась 6 ноября. Следующие шесть будут выпущены в течение двух недель: 13 ноября, а затем — 20 ноября.
В шоу действие происходит в богатом городе Пилвотере и неблагополучном районе Зауна. В центре событий оказываются две сестры, которым пришлось разлучиться, а после встать по ту сторону баррикад из-за вражды, произошедшей между двумя этими территориями.
Кадр из сериала Игра в кальмара
13 октября, 10:52
"Игра в кальмара" стал самым масштабным сериалом за всю историю Netflix
 
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