https://ria.ru/20211110/zelenskiy-1758484041.html

Зеленский заявил, что поведение России его "не удивляет и не пугает"

Зеленский заявил, что поведение России его "не удивляет и не пугает" - РИА Новости, 10.11.2021

Зеленский заявил, что поведение России его "не удивляет и не пугает"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о наращивании Россией войск вокруг границ Украины заявил, что такое поведение Москвы Киев не... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:23

2021-11-10T23:23

2021-11-10T23:23

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о наращивании Россией войск вокруг границ Украины заявил, что такое поведение Москвы Киев не удивляет и не пугает.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях."Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации… Надеюсь, теперь весь мир четко видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе. В то же время, скажем откровенно, такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Удивляет и пугает то, что это неожиданно стало открытием для некоторых экспертов, журналистов, некоторых блогеров, которые подняли медиа-шумиху", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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в мире, киев, москва, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия