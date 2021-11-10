https://ria.ru/20211110/zakon-1758396010.html

Матвиенко рассказала о поправках в проект о единой публичной власти

Матвиенко рассказала о поправках в проект о единой публичной власти - РИА Новости, 10.11.2021

Матвиенко рассказала о поправках в проект о единой публичной власти

Сенаторы поддержат законопроект о единой системе публичной власти, он позволит обеспечить единые стандарты качества жизни россиян, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:05

2021-11-10T14:05

2021-11-10T14:31

политика

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сенаторы поддержат законопроект о единой системе публичной власти, он позволит обеспечить единые стандарты качества жизни россиян, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Главное - донастроить систему управления в стране. Уверена, что в Совфеде его поддержат", - сказала спикер с среду журналистам. Она подчеркнула, что Совет Федерации, как палата регионов, заинтересован в таком законе."Закон очень полезный и нужный, мы с Госдумой работаем с "нулевого" чтения, идет активное обсуждение в обществе", - сказала законодатель.По ее словам, сенаторы готовят поправки ко второму чтению проекта, чтобы закон "был внятный, понятный, юридически корректный".Матвиенко отметила, что парламентарии продолжают работу по уточнению законодательства в связи с принятыми изменениями в Конституцию РФ. И в данном случае подготовлен законопроект, чтобы повысить качество жизни людей, создать эффективную систему управления, "определить степень ответственности каждого уровня власти за то или иное направление, чтобы люди знали, кто за что отвечает", подчеркнула она.По ее словам, инициатива направлена на выстраивание единой системы публичной власти, создание одинаковых условий для граждан в разных городах, введение единых стандартов качества жизни.

https://ria.ru/20211109/pravitelstvo-1758260117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко