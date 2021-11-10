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Совет Федерации одобрил закон об отпуске для ухаживающих за инвалидами
Совет Федерации одобрил закон об отпуске для ухаживающих за инвалидами - РИА Новости, 10.11.2021
Совет Федерации одобрил закон об отпуске для ухаживающих за инвалидами
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:14
2021-11-10T13:14
2021-11-10T13:14
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы.Законом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.По мнению законодателей, эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.
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общество, совет федерации рф
Совет Федерации одобрил закон об отпуске для ухаживающих за инвалидами
Сенаторы одобрили закон о дополнительных отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы