https://ria.ru/20211110/zakon-1758385719.html

Совет Федерации одобрил закон об отпуске для ухаживающих за инвалидами

Совет Федерации одобрил закон об отпуске для ухаживающих за инвалидами - РИА Новости, 10.11.2021

Совет Федерации одобрил закон об отпуске для ухаживающих за инвалидами

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:14

2021-11-10T13:14

2021-11-10T13:14

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы.Законом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.По мнению законодателей, эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.

https://ria.ru/20211026/gosduma-1756385204.html

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2021

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общество, совет федерации рф