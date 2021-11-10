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Взрыв на Котляковском кладбище в Москве (1996)

Взрыв на Котляковском кладбище в Москве (1996) - РИА Новости, 10.11.2021

Взрыв на Котляковском кладбище в Москве (1996)

На Котляковском кладбище в Москве 10 ноября 1996 года произошел взрыв у могилы бывшего руководителя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА)... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T00:31

2021-11-10T00:31

2021-11-10T00:31

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На Котляковском кладбище в Москве 10 ноября 1996 года произошел взрыв у могилы бывшего руководителя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея - одно из самых громких преступлений 1990-х годов. Михаил Лиходей служил в Афганистане в инженерно-саперных войсках. Подорвавшись на мине (потерял глаз и ногу), он не бросил воинскую службу, стал военным дознавателем. Дослужившись до звания полковника, Лиходей в 1990 году создал и возглавил одно из первых афганских объединений "Панджшер", целью которого было оказание помощи солдатам и офицерам, которые вернулись с войны инвалидами. В 1992 году его пригласили в РФИВА, который возглавлял в то время полковник ГРУ Валерий Радчиков. 10 ноября 1994 года Михаил Лиходей погиб в результате взрыва в подъезде жилого дома. 10 ноября 1996 года, чтобы почтить память Михаила Лиходея, на Котляковском кладбище собрались сотни людей. Площадка у самой могилы Лиходея была небольшой, поэтому участники церемонии надолго там не задерживались, уступая место подходящим "афганцам". Взрыв раздался, когда автобус привез на кладбище очередную группу ветеранов. Преступление унесло жизни 14 человек, еще около 30 человек получили ранения. Среди погибших были преемник Лиходея на посту председателя РФИВА Сергей Трахиров, его жена и вдова Михаила Лиходея. Всего в момент взрыва у могилы находились от 130 до 150 человек. Жертв от взрыва, как установили потом эксперты, могло быть еще больше. Однако преступники, опасаясь, что самодельное взрывное устройство могут обнаружить, зарыли его слишком глубоко, к тому же оно было безоболочным и не имело поражающих элементов.Как установило следствие, взрыв стал итогом борьбы между лидерами "афганского" движения, связанной в том числе и с тем, что РФИВА в середине 1990-х годов имел значительные таможенные льготы, в результате чего некоторые его участники стремились использовать деятельность фонда для личного обогащения вопреки интересам "афганцев". Летом 1993 года несколько региональных представителей РФИВА высказали недоверие председателю фонда, полковнику Валерию Радчикову, обвинив его в злоупотреблении властью и неконтролируемом распределении полученной прибыли. На конференции РФИВА Радчиков был снят с должности, а на его место избран Михаил Лиходей. Валерий Радчиков ушел из РФИВА, но своих полномочий не сложил. В результате образовалось два одноименных фонда. Лиходей и его сторонники попытались добиться справедливости в суде, а когда из этого ничего не получилось, обратились в правоохранительные органы. В ноябре 1994 года Михаил Лиходей вместе с телохранителями был взорван в подъезде собственного дома. Как позднее установит следствие, взрыв в подъезде жилого дома организовали предприниматель Владимир Луковский и Александр Хинц. В 2004 году Мосгорсуд приговорил Хинца к 15 годам лишения свободы. Луковский долгое время находился в международном розыске. В ноябре 2008 года Мосгорсуд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. Однако, после того как в 2010 году Луковский был задержан на территории Украины и экстрадирован в Россию, Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В сентябре 2011 года коллегия присяжных оправдала Владимира Луковского по делу об убийстве Михаила Лиходея, признала его виновным в хранении взрывчатки. Мосгорсуд приговорил Луковского к трем годам лишения свободы. Одновременно суд освободил Луковского из-под стражи, поскольку он уже отбыл назначенный срок в заключении во время расследования данного уголовного дела. Однако оправдательный приговор также был отменен Верховным судом и дело направили на пересмотр. В ноябре 2012 года Луковский был приговорен к 14 годам колонии общего режима. Генпрокуратура квалифицировала взрыв на Котляковском кладбище как умышленное убийство 14 потерпевших и покушение на убийство еще 24 человек, которые были совершены "из корыстных побуждений, с особой жестокостью, а также способом, опасным для жизни многих людей". По подозрению в организации взрыва на Котляковском кладбище в апреле 1997 года был арестован Валерий Радчиков. Вместе с ним взяли бывших "афганцев" Андрея Анохина и Михаила Смурова, которых обвинили в исполнении взрыва на кладбище. Все они также обвинялись в приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а Анохин и Смуров – и в незаконном изготовлении самодельного взрывного устройства. Радчиков, кроме того, обвинялся в растрате по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения вверенного ему чужого имущества в крупном размере. После ареста Анохин и Смуров сначала признали свою вину и подробно рассказали, как было дело (Радчиков виновным себя не признавал). Было установлено, что Валерий Радчиков принял решение убить преемника Лиходея Сергея Трахирова, с которым у него сложились неприязненные отношения, летом 1996 года. Для совершения преступления он приобрел различное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также привлек Анохина за денежное вознаграждение, передав ему часть вооружения. Анохин, в свою очередь, склонил к совершению убийства Смурова, которому первоначально передал в качестве вознаграждения 10 тысяч, а затем еще 30 тысяч долларов.В период до ноября 1996 года Анохин и Смуров следили за перемещением Трахирова, но не смогли осуществить задуманное, поскольку того охраняли. В дальнейшем Радчиков и указанные выше лица решили убить Трахирова во время траурных мероприятий на Котляковском кладбище.В ночь на 10 ноября 1996 года Анохин со Смуровым закопали взрывное устройство напротив могилы Лиходея. Утром они снова приехали на кладбище, где Смуров остался в автомобиле. Анохин прошел на территорию и в 11 часов 55 минут, когда Трахиров находился с людьми в непосредственной близости от могилы Лиходея, произвел взрыв заложенного заряда.В тот же день вечером Радчиков передал Анохину два чемодана с оставшимся оружием, взрывчатым веществом, боеприпасами и взрывным устройством, которые тот выбросил в реку Пахру на 20 километре автотрассы Москва - аэропорт Домодедово. Дело о взрыве на Котляковском кладбище в Москве сначала рассматривал Московский окружной военный суд, так как Валерий Радчиков был военнослужащим. Судебный процесс длился девять месяцев. В ходе него Анохин и Смуров изменили показания, заявив, что оговорили себя под давлением следствия и пытками. В итоге Московский окружной военный суд поверил ветеранам, и 21 января 2000 года оправдал подсудимых, сняв все пункты обвинения с формулировкой "за недоказанностью участия в совершении преступления". Прямо в зале суда они были освобождены из-под стражи.25 июля того же года Военная коллегия Верховного суда отклонила протест Главной военный прокуратуры и оставила оправдательный приговор в силе. Однако в декабре 2000 года президиум Верховного суда его отменил. Дело было направлено на новое расследование в Генпрокуратуру.В ходе доследования был выполнен большой объем экспертиз, проведены дополнительные допросы и иные следственные действия. После этого выводы следствия по делу не изменились, состав обвиняемых остался прежним. На этот раз перед судом предстал только Михаил Смуров, поскольку Андрей Анохин сразу после вынесения оправдательного приговора скрылся, и дело в отношении него выделили в отдельное производство, а Валерий Радчиков 31 января 2001 года погиб в автокатастрофе. Дело было направлено в Мосгорсуд, поскольку Смуров являлся гражданским лицом. В ходе судебного процесса, который начался 23 августа 2002 года, Михаил Смуров утверждал, что ни в чем не виновен. 28 мая 2003 года Мосгорсуд признал его виновным в причастности к совершению взрыва и осудил на 14 лет лишения свободы. Адвокат Смурова обжаловал приговор, но Верховный суд в ноябре 2003 года оставил его в силе. В тот же период задержали в Москве Анохина, который по требованию сотрудника правоохранительных органов вместо документов предъявил пистолет. Хамовнический суд Москвы 7 июня 2004 года приговорил Анохина к трем годам лишения свободы за хранение и перевозку огнестрельного оружия. В декабре 2006 года Мосгорсуд признал его виновным во взрыве на Котляковском кладбище и осудил на 15 лет лишения свободы. Суд также взыскал в пользу потерпевших в качестве возмещения вреда около 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем, он прекратил уголовное преследование Анохина по обвинению в незаконном изготовлении, хранении и приобретении оружия и взрывчатых веществ за истечением срока давности. Верховным судом в мае 2007 года была отменена кассационная жалоба, и приговор вступил в силу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки