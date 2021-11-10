https://ria.ru/20211110/virusy-1758466836.html

Академик РАН предупредил о наступлении "эры вирусов"

Академик РАН предупредил о наступлении "эры вирусов" - РИА Новости, 10.11.2021

Академик РАН предупредил о наступлении "эры вирусов"

Применение новых антибиотиков в клинической практике привело к тревожному результату: с одной стороны, уничтожаются болезнетворные бактерии, но в то же время... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:01

2021-11-10T20:01

2021-11-10T20:01

общество

наука

валерий черешнев

российская академия наук

вирусы

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Применение новых антибиотиков в клинической практике привело к тревожному результату: с одной стороны, уничтожаются болезнетворные бактерии, но в то же время стали быстрее распространяться новые вирусы, в результате чего наступила "вирусная эра", заявил один из ведущих российских иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев.Бактерии в организме человека вырабатывают огромный спектр молекул-ферментов, которые действуют на вирусы и сдерживают их развитие, отметил Черешнев, выступая в среду в ходе научной сессии "Нелинейная наука: интеллектуальные ресурсы для будущего" конференции Российской ассоциации содействия науке (РАСН).Но антибиотики, десятилетиями используемые в клинике, направлены на бактерии, и поэтому бактериальный "контроль" за вирусами ослабевает, отметил ученый.В связи с этим надо менять парадигму лечения болезней, обусловленных бактериями, добавил он. "Это одна из важных проблем", - подчеркнул академик.Цель работы Российской ассоциации содействия науке - способствовать повышению роли науки в российском обществе путем развития всех ее направлений науки (естественных, гуманитарных, социальных и технических), особенно исследований междисциплинарного (мультидисциплинарного) характера. В состав президиума РАСН входят российские ученые, в их числе почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов (председатель президиума), президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, Мария Воронцова (Эндокринологический научный центр Минздрава России), заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская и другие.

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наука, валерий черешнев, российская академия наук, вирусы, россия