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Академик РАН предупредил о наступлении "эры вирусов"
Академик РАН предупредил о наступлении "эры вирусов" - РИА Новости, 10.11.2021
Академик РАН предупредил о наступлении "эры вирусов"
Применение новых антибиотиков в клинической практике привело к тревожному результату: с одной стороны, уничтожаются болезнетворные бактерии, но в то же время... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:01
2021-11-10T20:01
общество
наука
валерий черешнев
российская академия наук
вирусы
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Применение новых антибиотиков в клинической практике привело к тревожному результату: с одной стороны, уничтожаются болезнетворные бактерии, но в то же время стали быстрее распространяться новые вирусы, в результате чего наступила "вирусная эра", заявил один из ведущих российских иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев.Бактерии в организме человека вырабатывают огромный спектр молекул-ферментов, которые действуют на вирусы и сдерживают их развитие, отметил Черешнев, выступая в среду в ходе научной сессии "Нелинейная наука: интеллектуальные ресурсы для будущего" конференции Российской ассоциации содействия науке (РАСН).Но антибиотики, десятилетиями используемые в клинике, направлены на бактерии, и поэтому бактериальный "контроль" за вирусами ослабевает, отметил ученый.В связи с этим надо менять парадигму лечения болезней, обусловленных бактериями, добавил он. "Это одна из важных проблем", - подчеркнул академик.Цель работы Российской ассоциации содействия науке - способствовать повышению роли науки в российском обществе путем развития всех ее направлений науки (естественных, гуманитарных, социальных и технических), особенно исследований междисциплинарного (мультидисциплинарного) характера. В состав президиума РАСН входят российские ученые, в их числе почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов (председатель президиума), президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, Мария Воронцова (Эндокринологический научный центр Минздрава России), заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская и другие.
https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html
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общество, наука, валерий черешнев, российская академия наук, вирусы, россия
20:01 10.11.2021
 
Академик РАН предупредил о наступлении "эры вирусов"

Академик РАН Черешнев: применение антибиотиков в медицине привело к расцвету "эры вирусов"

© Фото : public domainКластер бактериофаги, вирусы, которые эволюционировали
Кластер бактериофаги, вирусы, которые эволюционировали - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : public domain
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Применение новых антибиотиков в клинической практике привело к тревожному результату: с одной стороны, уничтожаются болезнетворные бактерии, но в то же время стали быстрее распространяться новые вирусы, в результате чего наступила "вирусная эра", заявил один из ведущих российских иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев.
Бактерии в организме человека вырабатывают огромный спектр молекул-ферментов, которые действуют на вирусы и сдерживают их развитие, отметил Черешнев, выступая в среду в ходе научной сессии "Нелинейная наука: интеллектуальные ресурсы для будущего" конференции Российской ассоциации содействия науке (РАСН).
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Но антибиотики, десятилетиями используемые в клинике, направлены на бактерии, и поэтому бактериальный "контроль" за вирусами ослабевает, отметил ученый.
"И поэтому мы уже 40 лет говорим - наступила эра вирусов... Вирусная эра нарастает, она будет продолжаться, и каков ее дальнейший прогресс - пока неизвестно", - сказал Черешнев.
В связи с этим надо менять парадигму лечения болезней, обусловленных бактериями, добавил он. "Это одна из важных проблем", - подчеркнул академик.
Цель работы Российской ассоциации содействия науке - способствовать повышению роли науки в российском обществе путем развития всех ее направлений науки (естественных, гуманитарных, социальных и технических), особенно исследований междисциплинарного (мультидисциплинарного) характера. В состав президиума РАСН входят российские ученые, в их числе почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов (председатель президиума), президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, Мария Воронцова (Эндокринологический научный центр Минздрава России), заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская и другие.
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