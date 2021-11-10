Самбурская, Хилькевич и Ярушин вернулись к ролям в "Универе"
ТНТ представил сериал "Универ. 10 лет спустя" с Настасьей Самбурской и Стасом Ярушиным
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТКадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ТНТ представил сериал "Универ. 10 лет спустя". О новом проекте телеканала сообщила пресс-служба.
Это продолжение популярного ситкома "Универ. Новая общага". К своим ролям вернутся Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Настасья Самбурская, Александр Стекольников, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская и Анна Кузина. Также в сериале снялись Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТКадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
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Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТКадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
2 из 4
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТКадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
3 из 4
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТКадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
4 из 4
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
1 из 4
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
2 из 4
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
3 из 4
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
4 из 4
Кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"
© предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Проект расскажет, что случилось с героями через десять лет после событий, представленных в последнем сезоне. Известно, что Майкл (Кещан) теперь безработный, он сидит дома и воспитывает дочек. Сын олигарха Антон (Ярушин) остался без любимой девушки Кристины (Самбурская) и состояния своего отца. Маша (Хилькевич) мечтает о детях, а ее мужчина Валя (Стекольников) к прибавлению в семье пока не готов. Яна (Кузина) ушла от мужа, посвятила жизнь карьере и упрекает себя в том, что уделяла мало внимания сыну.
Хронометраж новых серий увеличился до часа. К тому же "Универ. 10 лет спустя" — это уже не просто комедия, в проекте будут и элементы драмы.
"Новая общага" — самый продолжительный сериал ТНТ. Он шел с 10 октября 2011-ого по 1 октября 2018 года. Этот ситком — продолжение "Универа", другого хита телеканала, у которого есть собственный спин-офф — сериал "САШАТАНЯ". Недавно стало известно, что в нем снялась Ольга Бузова.
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