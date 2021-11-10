https://ria.ru/20211110/univer-1758396920.html

Самбурская, Хилькевич и Ярушин вернулись к ролям в "Универе"

Самбурская, Хилькевич и Ярушин вернулись к ролям в "Универе" - РИА Новости, 10.11.2021

Самбурская, Хилькевич и Ярушин вернулись к ролям в "Универе"

ТНТ представил сериал "Универ. 10 лет спустя". О новом проекте телеканала сообщила пресс-служба. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:13

2021-11-10T14:13

2021-11-10T14:13

шоубиз

алексей серебряков

тнт (телеканал)

знаменитости

настасья самбурская

анна хилькевич

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ТНТ представил сериал "Универ. 10 лет спустя". О новом проекте телеканала сообщила пресс-служба. Это продолжение популярного ситкома "Универ. Новая общага". К своим ролям вернутся Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Настасья Самбурская, Александр Стекольников, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская и Анна Кузина. Также в сериале снялись Алексей Серебряков и Анатолий Белый. Проект расскажет, что случилось с героями через десять лет после событий, представленных в последнем сезоне. Известно, что Майкл (Кещан) теперь безработный, он сидит дома и воспитывает дочек. Сын олигарха Антон (Ярушин) остался без любимой девушки Кристины (Самбурская) и состояния своего отца. Маша (Хилькевич) мечтает о детях, а ее мужчина Валя (Стекольников) к прибавлению в семье пока не готов. Яна (Кузина) ушла от мужа, посвятила жизнь карьере и упрекает себя в том, что уделяла мало внимания сыну. Хронометраж новых серий увеличился до часа. К тому же "Универ. 10 лет спустя" — это уже не просто комедия, в проекте будут и элементы драмы. "Новая общага" — самый продолжительный сериал ТНТ. Он шел с 10 октября 2011-ого по 1 октября 2018 года. Этот ситком — продолжение "Универа", другого хита телеканала, у которого есть собственный спин-офф — сериал "САШАТАНЯ". Недавно стало известно, что в нем снялась Ольга Бузова.

https://ria.ru/20210811/samburskaya-1745297435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей серебряков, тнт (телеканал), знаменитости, настасья самбурская, анна хилькевич