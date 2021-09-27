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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210927/buzova-1752050107.html
Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала
Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала - РИА Новости, 27.09.2021
Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала
Ольга Бузова снялась в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ", сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:13
2021-09-27T18:11
шоубиз
ольга бузова
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ольга Бузова снялась в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ", сообщает пресс-служба ТНТ.Популярный ситком — спин-офф другого хита телеканала — "Универа". Главные герои — Саша и Таня Сергеевы. Любовь они строят еще со студенческих времен. За прошедшие годы супруги успели стать родителями, взять ипотеку и пройти через миллион бытовых проблем. В новом выпуске младший Сергеев пойдет в первый класс. Таня сделает все возможное, чтобы возглавить родительский комитет. Будет в сериале и любовный треугольник. Правда, одна из его вершин — классная руководительница Алеши — о его существовании даже не догадывается. Но больше всего повезет Саше. Именно его клиенткой в страховом агентстве "станет сама Ольга Бузова", говорится в пресс-релизе.Немало приключений выпадет и на долю других героев. Отец Саши будет развивать бизнес, несмотря на предвзятые проверки и другие трудности. А сестра Тани попытается заработать на скандальном видео.Премьера сезона запланирована на 11 октября 2021.
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ольга бузова, тнт (телеканал)
17:13 27.09.2021 (обновлено: 18:11 27.09.2021)
 
Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала

Бузова снялась в роли самой себя в сериале "САШАТАНЯ"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса,певица и телеведущая Ольга Бузова
Актриса,певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ольга Бузова снялась в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ", сообщает пресс-служба ТНТ.
Популярный ситком — спин-офф другого хита телеканала — "Универа". Главные герои — Саша и Таня Сергеевы. Любовь они строят еще со студенческих времен. За прошедшие годы супруги успели стать родителями, взять ипотеку и пройти через миллион бытовых проблем.
В новом выпуске младший Сергеев пойдет в первый класс. Таня сделает все возможное, чтобы возглавить родительский комитет. Будет в сериале и любовный треугольник. Правда, одна из его вершин — классная руководительница Алеши — о его существовании даже не догадывается.
Но больше всего повезет Саше. Именно его клиенткой в страховом агентстве "станет сама Ольга Бузова", говорится в пресс-релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "СашаТаня"
Кадр из сериала СашаТаня
1 из 2
Кадр из сериала "СашаТаня"
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "СашаТаня"
Кадр из сериала СашаТаня
2 из 2
Кадр из сериала "СашаТаня"
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 2
Кадр из сериала "СашаТаня"
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
2 из 2
Кадр из сериала "СашаТаня"
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Немало приключений выпадет и на долю других героев. Отец Саши будет развивать бизнес, несмотря на предвзятые проверки и другие трудности. А сестра Тани попытается заработать на скандальном видео.
Премьера сезона запланирована на 11 октября 2021.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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