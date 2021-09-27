Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ольга Бузова снялась в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ", сообщает пресс-служба ТНТ.Популярный ситком — спин-офф другого хита телеканала — "Универа". Главные герои — Саша и Таня Сергеевы. Любовь они строят еще со студенческих времен. За прошедшие годы супруги успели стать родителями, взять ипотеку и пройти через миллион бытовых проблем. В новом выпуске младший Сергеев пойдет в первый класс. Таня сделает все возможное, чтобы возглавить родительский комитет. Будет в сериале и любовный треугольник. Правда, одна из его вершин — классная руководительница Алеши — о его существовании даже не догадывается. Но больше всего повезет Саше. Именно его клиенткой в страховом агентстве "станет сама Ольга Бузова", говорится в пресс-релизе.Немало приключений выпадет и на долю других героев. Отец Саши будет развивать бизнес, несмотря на предвзятые проверки и другие трудности. А сестра Тани попытается заработать на скандальном видео.Премьера сезона запланирована на 11 октября 2021.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ольга Бузова снялась в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ", сообщает пресс-служба ТНТ.
Популярный ситком — спин-офф другого хита телеканала — "Универа". Главные герои — Саша и Таня Сергеевы. Любовь они строят еще со студенческих времен. За прошедшие годы супруги успели стать родителями, взять ипотеку и пройти через миллион бытовых проблем.
В новом выпуске младший Сергеев пойдет в первый класс. Таня сделает все возможное, чтобы возглавить родительский комитет. Будет в сериале и любовный треугольник. Правда, одна из его вершин — классная руководительница Алеши — о его существовании даже не догадывается.
Но больше всего повезет Саше. Именно его клиенткой в страховом агентстве "станет сама Ольга Бузова", говорится в пресс-релизе.
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