https://ria.ru/20210927/buzova-1752050107.html

Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала

Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала - РИА Новости, 27.09.2021

Ольга Бузова снялась в новом сезоне популярного сериала

Ольга Бузова снялась в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ", сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:13

2021-09-27T17:13

2021-09-27T18:11

шоубиз

ольга бузова

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ольга Бузова снялась в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ", сообщает пресс-служба ТНТ.Популярный ситком — спин-офф другого хита телеканала — "Универа". Главные герои — Саша и Таня Сергеевы. Любовь они строят еще со студенческих времен. За прошедшие годы супруги успели стать родителями, взять ипотеку и пройти через миллион бытовых проблем. В новом выпуске младший Сергеев пойдет в первый класс. Таня сделает все возможное, чтобы возглавить родительский комитет. Будет в сериале и любовный треугольник. Правда, одна из его вершин — классная руководительница Алеши — о его существовании даже не догадывается. Но больше всего повезет Саше. Именно его клиенткой в страховом агентстве "станет сама Ольга Бузова", говорится в пресс-релизе.Немало приключений выпадет и на долю других героев. Отец Саши будет развивать бизнес, несмотря на предвзятые проверки и другие трудности. А сестра Тани попытается заработать на скандальном видео.Премьера сезона запланирована на 11 октября 2021.

https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, тнт (телеканал)