https://ria.ru/20211110/ukraina-1758480848.html

Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине

Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине - РИА Новости, 10.11.2021

Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T22:26

2021-11-10T22:26

2021-11-10T23:57

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.Кроме того, Блинкен заявил, что все провокации исходят только со стороны Москвы.Он также похвалил украинскую сторону за "сдержанность".Кроме того, Блинкен заявил, что не понимает намерения Москвы."У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует", - заявил Блинкен.США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины, заявил Блинкен на встрече с Дмитрием Кулебой.США намерены чаще проводить встречи стратегического диалога с Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он добавил, что США поддерживают независимость и территориальную целостность Украину, и "эта позиция не изменится".Блинкен выразил обеспокоенность "необычной военной активностью" России возле границ Украины и сообщил, что США ведут консультации на эту тему с союзниками и партнерами."Мы озабочены сообщениями о необычной военной активности России на границе с Украиной", - сказал Блинкен. Он отметил, что Вашингтон "как всегда пристально следит за регионом и будет консультироваться с союзниками и партнерами".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20211110/donbass-1758420163.html

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https://ria.ru/20211110/kiev-1758446588.html

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