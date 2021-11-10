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Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине
Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине - РИА Новости, 10.11.2021
Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T22:26
2021-11-10T23:57
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
верховная рада украины
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.Кроме того, Блинкен заявил, что все провокации исходят только со стороны Москвы.Он также похвалил украинскую сторону за "сдержанность".Кроме того, Блинкен заявил, что не понимает намерения Москвы."У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует", - заявил Блинкен.США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины, заявил Блинкен на встрече с Дмитрием Кулебой.США намерены чаще проводить встречи стратегического диалога с Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он добавил, что США поддерживают независимость и территориальную целостность Украину, и "эта позиция не изменится".Блинкен выразил обеспокоенность "необычной военной активностью" России возле границ Украины и сообщил, что США ведут консультации на эту тему с союзниками и партнерами."Мы озабочены сообщениями о необычной военной активности России на границе с Украиной", - сказал Блинкен. Он отметил, что Вашингтон "как всегда пристально следит за регионом и будет консультироваться с союзниками и партнерами".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
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в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, верховная рада украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, днр, лнр
22:26 10.11.2021 (обновлено: 23:57 10.11.2021)
 
Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине

Блинкен предостерег Россию от "ошибки 2014 года" и призвал к деэскалации конфликта

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от "повторения ошибки 2014 года" на Украине.
"Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали", - сказал Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Кроме того, Блинкен заявил, что все провокации исходят только со стороны Москвы.
"Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ", - сказал Блинкен.
Он также похвалил украинскую сторону за "сдержанность".
Кроме того, Блинкен заявил, что не понимает намерения Москвы.
"У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует", - заявил Блинкен.
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США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины, заявил Блинкен на встрече с Дмитрием Кулебой.
"Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение на востоке Украины", - сказал госсекретарь.
США намерены чаще проводить встречи стратегического диалога с Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Это первая встреча комиссии с 2018 года, и мы намерены сделать их более регулярными, учитывая, насколько важны эти отношения для обеих наших стран", - сказал Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Он добавил, что США поддерживают независимость и территориальную целостность Украину, и "эта позиция не изменится".
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Блинкен выразил обеспокоенность "необычной военной активностью" России возле границ Украины и сообщил, что США ведут консультации на эту тему с союзниками и партнерами.
"Мы озабочены сообщениями о необычной военной активности России на границе с Украиной", - сказал Блинкен. Он отметил, что Вашингтон "как всегда пристально следит за регионом и будет консультироваться с союзниками и партнерами".
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
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