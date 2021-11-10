https://ria.ru/20211110/ukraina-1758390341.html

Кулеба раскрыл подробности новой хартии Украины и США о партнерстве

Кулеба раскрыл подробности новой хартии Украины и США о партнерстве - РИА Новости, 10.11.2021

Кулеба раскрыл подробности новой хартии Украины и США о партнерстве

Новая хартия о стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона будет включать несколько принципиальных аспектов, они, в частности, будут касаться противодействия... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:35

2021-11-10T13:35

2021-11-10T16:00

украина

сша

вашингтон (город)

владимир зеленский

министерство обороны сша

дмитрий кулеба

джозеф "бо" байден

россия

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КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Новая хартия о стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона будет включать несколько принципиальных аспектов, они, в частности, будут касаться противодействия "российской агрессии", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время встречи в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства. Позже глава МИД сообщил, что 10 ноября пройдет ее заседание, на котором подпишут новый документ.Кулеба назвал его "свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины в противодействии России".Он отметил, что это стратегический документ, который на десятилетие будет определять направления развития отношений между двумя странами."То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать", — сказал дипломат.Также он сообщил, что Киев и Вашингтон уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе."Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия", — сказал Кулеба.Министр добавил, что во время нынешнего визита в Вашингтон у украинской делегации будут встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности и экспертных кругах, которые влияют на формирование американской политики.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы. В Вашингтоне в апреле заявили об эскалации и передвижении войск в Крыму и на границе с Украиной.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.При этом еще во второй половине апреля Минобороны сообщило, что военные, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Глава ведомства Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть их в места постоянной дислокации.

https://ria.ru/20211110/kuleba-1758343657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/ssha-1758263651.html

https://ria.ru/20211109/oborona-1758321074.html

украина

сша

вашингтон (город)

россия

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украина, сша, вашингтон (город), владимир зеленский, министерство обороны сша, дмитрий кулеба, джозеф "бо" байден, россия