13:35 10.11.2021 (обновлено: 16:00 10.11.2021)
Кулеба раскрыл подробности новой хартии Украины и США о партнерстве
Кулеба рассказал о стратегическом партнерстве с США против "российской агрессии"
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Новая хартия о стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона будет включать несколько принципиальных аспектов, они, в частности, будут касаться противодействия "российской агрессии", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время встречи в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства. Позже глава МИД сообщил, что 10 ноября пройдет ее заседание, на котором подпишут новый документ.
"Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии", — цитирует министра агентство "Укринформ".
Кулеба назвал его "свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины в противодействии России".
Он отметил, что это стратегический документ, который на десятилетие будет определять направления развития отношений между двумя странами.
"То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать", — сказал дипломат.
Также он сообщил, что Киев и Вашингтон уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.
"Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия", — сказал Кулеба.
Министр добавил, что во время нынешнего визита в Вашингтон у украинской делегации будут встречи в Пентагоне, Совете национальной безопасности и экспертных кругах, которые влияют на формирование американской политики.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы. В Вашингтоне в апреле заявили об эскалации и передвижении войск в Крыму и на границе с Украиной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
При этом еще во второй половине апреля Минобороны сообщило, что военные, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Глава ведомства Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть их в места постоянной дислокации.