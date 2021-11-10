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Киев обратился к Донбассу за помощью
В ЛНР рассказали о просьбе Киева продавать уголь и электроэнергию - РИА Новости, 10.11.2021
Киев обратился к Донбассу за помощью
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила о намерении Киева закупать... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T22:15
2021-11-10T22:53
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика
укрэнерго
центрэнерго
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила о намерении Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях."Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину", — говорится в заявлении Ковшарь.В свою очередь, министр иностранных дел ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что республики Донбасса готовы обсуждать этот вопрос."Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", — говорится в заявлении Дейнего.В конце октября стало известно, что Россия в связи с растущими внутренними потребностями с 1 ноября перестает поставлять энергетический уголь на Украину, за исключением коксующегося.По данным компании "Укрэнерго", запасы сырья на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. Минэнерго заявило о планах импортировать в ноябре еще 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, на складах ТЭС находятся 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, которые необходимы для продолжения работы в соответствии с лицензией. Кроме того, 62 энергоблока не работают вообще.
https://ria.ru/20211107/rada-1757919648.html
https://ria.ru/20211030/elektroenergiya-1756994340.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, донецкая народная республика, укрэнерго, центрэнерго, ситуация в днр и лнр, денис шмыгаль
22:15 10.11.2021 (обновлено: 22:53 10.11.2021)
 
В ЛНР рассказали о просьбе Киева продавать уголь и электроэнергию

Пресс-секретарь делегации ЛНР Ковшарь: Киев попросил поставлять электроэнергию из Донбасса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске
Шахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила о намерении Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях.
"Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину", — говорится в заявлении Ковшарь.
В свою очередь, министр иностранных дел ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что республики Донбасса готовы обсуждать этот вопрос.
"Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", — говорится в заявлении Дейнего.
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 03:22
На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
В конце октября стало известно, что Россия в связи с растущими внутренними потребностями с 1 ноября перестает поставлять энергетический уголь на Украину, за исключением коксующегося.
По данным компании "Укрэнерго", запасы сырья на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. Минэнерго заявило о планах импортировать в ноябре еще 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".
Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, на складах ТЭС находятся 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, которые необходимы для продолжения работы в соответствии с лицензией. Кроме того, 62 энергоблока не работают вообще.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 12:56
Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России
 
В миреКиевЛуганская Народная РеспубликаДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкрэнергоЦентрэнергоСитуация в ДНР и ЛНРДенис Шмыгаль
 
 
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