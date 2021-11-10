https://ria.ru/20211110/ugol-1758480091.html

Киев обратился к Донбассу за помощью

В ЛНР рассказали о просьбе Киева продавать уголь и электроэнергию - РИА Новости, 10.11.2021

Киев обратился к Донбассу за помощью

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила о намерении Киева закупать... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T22:15

2021-11-10T22:15

2021-11-10T22:53

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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила о намерении Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях."Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину", — говорится в заявлении Ковшарь.В свою очередь, министр иностранных дел ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что республики Донбасса готовы обсуждать этот вопрос."Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", — говорится в заявлении Дейнего.В конце октября стало известно, что Россия в связи с растущими внутренними потребностями с 1 ноября перестает поставлять энергетический уголь на Украину, за исключением коксующегося.По данным компании "Укрэнерго", запасы сырья на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысячи тонн. Минэнерго заявило о планах импортировать в ноябре еще 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, на складах ТЭС находятся 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов, которые необходимы для продолжения работы в соответствии с лицензией. Кроме того, 62 энергоблока не работают вообще.

https://ria.ru/20211107/rada-1757919648.html

https://ria.ru/20211030/elektroenergiya-1756994340.html

киев

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, донецкая народная республика, укрэнерго, центрэнерго, ситуация в днр и лнр, денис шмыгаль