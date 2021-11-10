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Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане
Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане - РИА Новости, 10.11.2021
Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане
Закон о продлении на один год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане принят парламентом Турции, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:18
2021-11-10T20:25
в мире
азербайджан
турция
армения
нагорно-карабахская республика
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Закон о продлении на один год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане принят парламентом Турции, свидетельствуют итоги голосования.В законопроекте отмечается важность продолжения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра в азербайджанском Агдаме, который "вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами".Срок миссии турецких военных в Азербайджане продлевается на год, начиная с 17 ноября.Парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке турецких военных в Азербайджан 17 ноября 2020 года. Согласно документу, они могли находиться в Азербайджане в течение одного года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210929/karabakh-1752309397.html
азербайджан
турция
армения
нагорно-карабахская республика
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в мире, азербайджан, турция, армения, нагорно-карабахская республика
20:18 10.11.2021 (обновлено: 20:25 10.11.2021)
 
Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане

Парламент Турции продлил на год мандат на пребывание военных в Азербайджане

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Закон о продлении на один год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане принят парламентом Турции, свидетельствуют итоги голосования.
В законопроекте отмечается важность продолжения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра в азербайджанском Агдаме, который "вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами".
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29 сентября, 13:52
Путин: сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе
Срок миссии турецких военных в Азербайджане продлевается на год, начиная с 17 ноября.
Парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке турецких военных в Азербайджан 17 ноября 2020 года. Согласно документу, они могли находиться в Азербайджане в течение одного года.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреАзербайджанТурцияАрменияНагорно-Карабахская Республика
 
 
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