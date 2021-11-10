https://ria.ru/20211110/turtsiya-1758468870.html

Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане

Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане - РИА Новости, 10.11.2021

Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане

Закон о продлении на один год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане принят парламентом Турции, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:18

2021-11-10T20:18

2021-11-10T20:25

в мире

азербайджан

турция

армения

нагорно-карабахская республика

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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Закон о продлении на один год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане принят парламентом Турции, свидетельствуют итоги голосования.В законопроекте отмечается важность продолжения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра в азербайджанском Агдаме, который "вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами".Срок миссии турецких военных в Азербайджане продлевается на год, начиная с 17 ноября.Парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке турецких военных в Азербайджан 17 ноября 2020 года. Согласно документу, они могли находиться в Азербайджане в течение одного года.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210929/karabakh-1752309397.html

азербайджан

турция

армения

нагорно-карабахская республика

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в мире, азербайджан, турция, армения, нагорно-карабахская республика