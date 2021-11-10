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Строительство нового цеха начато на Казанском вертолетном заводе
Строительство нового цеха начато на Казанском вертолетном заводе - РИА Новости, 10.11.2021
Строительство нового цеха начато на Казанском вертолетном заводе
Строительство нового цеха окончательной сборки вертолетов и учебно-производственного центра общей стоимостью более 2 миллиардов рублей торжественно начато в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:16
2021-11-10T13:16
республика татарстан
технологии
казань
казанский вертолетный завод
ростех
вертолеты россии
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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Строительство нового цеха окончательной сборки вертолетов и учебно-производственного центра общей стоимостью более 2 миллиардов рублей торжественно начато в среду на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), передает корреспондент РИА Новости.В церемонии приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Леликов, индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и президент Татарстана Рустам Минниханов."На наших глазах происходит глубокая модернизация предприятия, это совершенно новый завод: мехобработка, агрегатное и малярное производства, и вот – цех окончательной сборки. Он был построен в 1953 году и уже не отвечал тем задачам, которые необходимы для современного вертолетостроения", - отметил президент Татарстана.Минниханов поблагодарил руководство "Ростеха" и "Вертолетов России" за поддержку обоих проектов и заверил, что руководство республики сделает все, чтобы новые объекты служили во благо авиастроения страны.Цех окончательной сборки – это завершающий этап строительства винтокрылой техники. Новый корпус решит вопрос оптимизации производственных площадей и позволит повысить производительность труда за счет внедрения поточной сборки. Также будет обновлен парк оборудования и улучшены условия труда.Площадь нового цеха составит 23 тысячи квадратных метров. В учебно-производственном центре будет проходить подготовка основных производственных рабочих авиационной отрасли не только для КВЗ, но и для всех предприятий, входящих в "Ростех".ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". Предприятие тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля в модернизации вертолетов марки "Ми".Перспективное направление работы – выпуск нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38. В 2019 году начались первые поставки машин этого типа.Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру, за всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.
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технологии, казань, казанский вертолетный завод, ростех, вертолеты россии
13:16 10.11.2021
 

Строительство нового цеха начато на Казанском вертолетном заводе

© Фото : Ростех Участники торжественного мероприятия по случаю строительство нового цеха окончательной сборки вертолетов на Казанском вертолетном заводе
Участники торжественного мероприятия по случаю строительство нового цеха окончательной сборки вертолетов на Казанском вертолетном заводе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Ростех
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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Строительство нового цеха окончательной сборки вертолетов и учебно-производственного центра общей стоимостью более 2 миллиардов рублей торжественно начато в среду на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Леликов, индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Новый цех окончательной сборки был необходим предприятию, он позволит организовать поточную сборку машин, которая обеспечивает наилучшие экономические показатели. Современное производство также существенно повысит производительность труда и удобство работы специалистов. Также заложен камень в основание будущего центра профессионального обучения на 650 учащихся, который будет готовить специалистов для авиастроения по самым современным стандартам", - сказал Леликов на церемонии.
"На наших глазах происходит глубокая модернизация предприятия, это совершенно новый завод: мехобработка, агрегатное и малярное производства, и вот – цех окончательной сборки. Он был построен в 1953 году и уже не отвечал тем задачам, которые необходимы для современного вертолетостроения", - отметил президент Татарстана.
Минниханов поблагодарил руководство "Ростеха" и "Вертолетов России" за поддержку обоих проектов и заверил, что руководство республики сделает все, чтобы новые объекты служили во благо авиастроения страны.
Цех окончательной сборки – это завершающий этап строительства винтокрылой техники. Новый корпус решит вопрос оптимизации производственных площадей и позволит повысить производительность труда за счет внедрения поточной сборки. Также будет обновлен парк оборудования и улучшены условия труда.
Площадь нового цеха составит 23 тысячи квадратных метров. В учебно-производственном центре будет проходить подготовка основных производственных рабочих авиационной отрасли не только для КВЗ, но и для всех предприятий, входящих в "Ростех".
ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". Предприятие тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля в модернизации вертолетов марки "Ми".
Перспективное направление работы – выпуск нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38. В 2019 году начались первые поставки машин этого типа.
Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру, за всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.
Стенд ОАО АК Транснефть - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 21:09Республика Татарстан
"Транснефть" и правительство Татарстана договорились о сотрудничестве
 
Республика ТатарстанТехнологииКазаньКазанский вертолетный заводРостехВертолеты России
 
 
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