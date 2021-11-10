https://ria.ru/20211110/sudno-1758342924.html

В Приморье обнаружили пятна топлива рядом с севшим на мель контейнеровозом

В Приморье обнаружили пятна топлива рядом с севшим на мель контейнеровозом - РИА Новости, 10.11.2021

В Приморье обнаружили пятна топлива рядом с севшим на мель контейнеровозом

В Приморье возле севшего на мель контейнеровоза Rise Shine обнаружили пятна топлива, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота. РИА Новости, 10.11.2021

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происшествия

находка

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. В Приморье возле севшего на мель контейнеровоза Rise Shine обнаружили пятна топлива, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота."Есть пятна (топлива. — Прим. ред.), пятна по правому борту судна, действительно, появляются, идет установка боновых заграждений", — рассказал собеседник агентства.Накануне Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки. На борту был экипаж из 14 человек, все — граждане КНР, их эвакуировали.Как рассказали в Росмморречфлоте, судно получило пробоины, но не развалилось. Оно перевозит около 200 контейнеров с запчастями, а в его баках — более 300 тонн горюче-смазочных материалов. Для анализа повреждений к Rise Shine направили водолазов.По словам представителя экстренных служб, причиной аварии мог стать обрыв якоря на стоянке в 200 метрах от берега из-за высокой волны.

находка

приморский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, находка, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), приморский край