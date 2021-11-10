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В Приморье обнаружили пятна топлива рядом с севшим на мель контейнеровозом
В Приморье обнаружили пятна топлива рядом с севшим на мель контейнеровозом - РИА Новости, 10.11.2021
В Приморье обнаружили пятна топлива рядом с севшим на мель контейнеровозом
В Приморье возле севшего на мель контейнеровоза Rise Shine обнаружили пятна топлива, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:11
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происшествия
находка
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. В Приморье возле севшего на мель контейнеровоза Rise Shine обнаружили пятна топлива, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота."Есть пятна (топлива. — Прим. ред.), пятна по правому борту судна, действительно, появляются, идет установка боновых заграждений", — рассказал собеседник агентства.Накануне Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки. На борту был экипаж из 14 человек, все — граждане КНР, их эвакуировали.Как рассказали в Росмморречфлоте, судно получило пробоины, но не развалилось. Оно перевозит около 200 контейнеров с запчастями, а в его баках — более 300 тонн горюче-смазочных материалов. Для анализа повреждений к Rise Shine направили водолазов.По словам представителя экстренных служб, причиной аварии мог стать обрыв якоря на стоянке в 200 метрах от берега из-за высокой волны.
находка
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происшествия, находка, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), приморский край
10:11 10.11.2021 (обновлено: 11:31 10.11.2021)
 
В Приморье обнаружили пятна топлива рядом с севшим на мель контейнеровозом

Пятна топлива обнаружили по правому борту судна, севшего на мель близ Находки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. В Приморье возле севшего на мель контейнеровоза Rise Shine обнаружили пятна топлива, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
"Есть пятна (топлива. — Прим. ред.), пятна по правому борту судна, действительно, появляются, идет установка боновых заграждений", — рассказал собеседник агентства.
Накануне Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки. На борту был экипаж из 14 человек, все — граждане КНР, их эвакуировали.
Как рассказали в Росмморречфлоте, судно получило пробоины, но не развалилось. Оно перевозит около 200 контейнеров с запчастями, а в его баках — более 300 тонн горюче-смазочных материалов. Для анализа повреждений к Rise Shine направили водолазов.
По словам представителя экстренных служб, причиной аварии мог стать обрыв якоря на стоянке в 200 метрах от берега из-за высокой волны.
Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

Сотрудники МЧС РФ и сотрудники находкинской службы спасения во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

Сотрудники МЧС РФ во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

Местные жители наблюдают за эвакуацией экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
 
ПроисшествияНаходкаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Приморский край
 
 
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