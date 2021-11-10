https://ria.ru/20211110/solntse-1758411534.html

На Солнце произошла мощная вспышка. Чем это грозит

На Солнце зафиксировали продолжительную вспышку - РИА Новости, 10.11.2021

На Солнце произошла мощная вспышка. Чем это грозит

На Солнце произошла продолжительная вспышка, сообщил Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:16

2021-11-10T15:16

2021-11-10T16:46

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла продолжительная вспышка, сообщил Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.Это случилось накануне примерно в 20:00 мск. Вспышке присвоили класс M2 — умеренно сильная. Она сопровождалась корональным выбросом массы. Как отмечается в сообщении, есть вероятность, что выброс направлен не на Землю и пройдет мимо орбиты нашей планеты.Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Как пояснял заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин, облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях. Вспышка класса M2 способна нарушить связь в некоторых районах.

https://ria.ru/20210714/solntse-1741144517.html

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сша, российская академия наук, космос - риа наука, солнце, земля