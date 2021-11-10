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В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России
В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России - РИА Новости, 10.11.2021
В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России
Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, Киев готов к соответствующему сценарию, заявил в среду секретарь... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:15
2021-11-10T18:15
2021-11-10T18:15
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, Киев готов к соответствующему сценарию, заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов."В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия
В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России
Секретарь СНБО Данилов не исключил актов "энергетического терроризма" со стороны России