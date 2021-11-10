https://ria.ru/20211110/snbo-1758450132.html

В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России

В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России - РИА Новости, 10.11.2021

В СНБО допустили акты "энергетического терроризма" со стороны России

Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, Киев готов к соответствующему сценарию, заявил в среду секретарь... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:15

2021-11-10T18:15

2021-11-10T18:15

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

россия

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму" в отношении Украины, Киев готов к соответствующему сценарию, заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов."В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

https://ria.ru/20211107/rada-1757919648.html

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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, россия