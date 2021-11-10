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В России вступили в силу штрафы соцсетям за отказ локализовать данные
В России вступили в силу штрафы соцсетям за отказ локализовать данные - РИА Новости, 10.11.2021
В России вступили в силу штрафы соцсетям за отказ локализовать данные
Таганский суд Москвы признал законным назначение штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян, сообщили РИА... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:39
2021-11-10T18:39
технологии
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Штрафы наложил мировой суд по статье 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области персональных данных). Представители соцсетей оспорили эти решения."Суд отклонил апелляционные жалобы, оставив решения без изменения", - сказали в суде.Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Google - на 32,5 миллиона, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.
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технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия
18:39 10.11.2021
 
В России вступили в силу штрафы соцсетям за отказ локализовать данные

В России вступили в силу штрафы соцсетям за отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Штрафы наложил мировой суд по статье 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области персональных данных). Представители соцсетей оспорили эти решения.
"Суд отклонил апелляционные жалобы, оставив решения без изменения", - сказали в суде.
Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Google - на 32,5 миллиона, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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ТехнологииМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookРоссия
 
 
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